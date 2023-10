HdM nutzt Aja-Equipment für AV-Studiengang

Um in den Bachelor- und Master-Programmen im AV-Bereich an der HdM in Stuttgart praktische Erfahrungen in Bezug auf IP und HDR zu ermöglichen, nutzt die Hochschule Equipment von Aja.

An der Hochschule der Medien (HdM) in Stuttgart sind die AV-Studiengänge, die zu Bachelor- und Masterabschlüssen führen, besonders gefragt. Ihr Ziel ist es, die Studierenden auf Karrieren in den Bereichen Broadcast, Produktion und Professional-AV vorzubereiten. Praktische Erfahrungen sind dabei eine Schlüsselkomponente, die Hochschule benötigt hierfür eine robuste technische Infrastruktur und den Zugang zu branchenüblichen Geräten — darunter zählt an der HdM auch Aja-Equipment.

Im Masterstudiengang konzentrieren sich die Studierenden auf Technik und Forschung, es geht darum, die theoretischen Grundlagen auch praktisch anzuwenden. Zu den aktuellen Projekten der Studierenden gehört »HdMedia over IP«, in dem es um die Videoübertragung in IP-Netzwerken geht, unter Verwendung des SMPTE-ST-2110-Standards. Das Projekt »HdMedia HDR« beschäftigt sich mit HD/HDR-Workflows innerhalb einer 3G-Infrastruktur für Live-Anwendungen. Diese Studienbereiche wurden aufgrund ihres innovativen Charakters und ihrer künftigen Auswirkungen im Broadcast-Markt ausgewählt.

HdMedia-Projekte

Für den Aufbau des HdMedia-over-IP-Workflows verwendeten die Studentinnen und Studenten einen IPT/R-10G2-SDI-Mini-Konverter von Aja, der die Brücke schlägt zwischen der ST-2110-Infrastruktur und SDI-Geräten wie Monitoren.

Im HdMedia-HDR-Workflow wurden FS-HDR und ColorBox integriert, um HDR-zu-SDR-Mapping im Video-Workflow zu ermöglichen. Produziert wurde in 1080p50 HD/HDR PQ. FS HDR ist ein Echtzeit-HDR/WCG-Konverter und Frame-Synchronizer, ColorBox ist ein Farbkonverter.

Die Studentinnen und Studenten verwendeten außerdem auch ein ganze Reihe von Ki Pro Ultra 12G von Aja als Recorder, um alle Kamerasignale einzeln aufzeichnen zu können.

»Aja bietet zuverlässige, moderne Technologien, die einige der größten Herausforderungen in einer Broadcast-Umgebung lösen. Wir waren auf der Suche nach starken Partnern für unsere Projekte, die uns nicht nur dabei helfen, unsere Ideen technisch zu verstehen und umzusetzen, sondern uns als Studierende auch inhaltlich unterstützen — und Aja hat perfekt gepasst«, sagt HdM-Masterstudent Philipp Nöcker-Prior.

»Aja-Mini-Konverter sind einfach einzurichten, schnell einsatzbereit und zuverlässig, und mit FS-HDR und ColorBox konnten wir problemlos benutzerdefinierte LUTs verwenden, um Signale nach Bedarf zu konvertieren. Diese Geräte haben das SDR-Downmap für SDR-Endgeräte erleichtert«, fügt HdM-Masterstudent Paul Meinken hinzu.

In einer Anwendung des HDR-Workflows realisierten die Studenten in Zusammenarbeit mit den HdM-Masterstudenten für Tontechnik eine Live-Übertragung eines Konzerts mit der Künstlerin Laura Kipp & Band.

Die Produktion umfasste eine Reihe von Kameras sowie eine HDR-LED-Wand, um die Möglichkeiten der Technologie zu demonstrieren.

»Die HdMedia-over-IP-Technologie ist vielversprechend, aber noch nicht ganz ausgereift. Die Industrie und die Fernsehsender sind sich bereits einig, dass der Wechsel zur Media-over-IP-Technologie unvermeidlich ist. Daher wird in naher Zukunft die gesamte Broadcast-Welt ihre Systeme schrittweise umstellen, weshalb ein grundlegendes Verständnis von SMPTE ST 2110 unerlässlich ist«, so HdM-Masterstudent Jonas Schmitte. »In Bezug auf HdMedia HDR kann die Implementierung von HDR das visuelle Erlebnis des Zuschauers auf der bestehenden 3G-Infrastruktur erheblich verbessern. Mit einer entsprechend ausgerichteten Color-Pipeline können Produktionen erhebliche Qualitätsverbesserungen erzielen, ohne dass die Infrastruktur wesentlich überarbeitet werden muss.«

Zum kommenden Wintersemester 2023/24 wird der Masterstudiengang Audiovisuelle Medien der HdM in »Audiovisuelle Mediengestaltung und Technologie« umbenannt. Der aktualisierte Studiengang wird die Integration von Wissenschaft, Design und Technik betonen und sich damit als interdisziplinärer Knotenpunkt für die akademische Auseinandersetzung positionieren. Bei der weiteren Entwicklung des Studiengangs wird das Aja-Equipment ein wichtiger Bestandteil der Lernerfahrung bleiben.