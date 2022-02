Draka: Robustes, biegefreundliches Glasfaserkabel

Widerstandsfähige, flammhemmende und flexible Glasfaserkabel, besonders für den AÜ-Bereich geeignet, bietet die Draka mit der MFC-Serie an.

Die neuen Mobile Fiber Cables (MFC), die Prysmian unter der Marke Draka anbietet, sind laut Hersteller äußerst widerstandsfähig, flammhemmend und gleichzeitig sowohl sehr biegefreundlich als auch biegeunempfindlich. Deshalb eignen sich Glasfaserkabel dieses Baureihe besonders gut für den AÜ-Bereich, also den Einsatz mit mobilen Regien, Ü-Wagen und Stageboxen. Dank der patentierten BendBright-XS-Technologie weisen die auf dem SMPTE-2110-Standard basierenden Draka-Kabel laut Hersteller seine besonderen Fähigkeiten auf: in einem Biegetest überstand dieser Kabeltyp mehr als 500.000 Biege-Zyklen.

Verfügbar sind die MFC-Kabel, je nach Anforderung, mit vier, acht oder zwölf Glasfasern in Singlemode (SM) oder Multimode (MM) erhältlich. Die Draka MFC-Serie mit den Ausführungen MFC 4x/8x/12x OS2 und MFC 4x/8x/12x OM3 weist sowohl für Indoor- als auch Outdoor-Einsatzgebiete hervorragende Leistungsmerkmale auf, so der Hersteller.

Hart im Nehmen

Die hohe Robustheit und Biegeunempfindlichkeit bei mobilen Outdoor-Einsätzen erreichen die MFC-Glasfaserkabel durch die 9/125-Faserkabel, ausgestattet mit der patentierten BendBright-XS-Technologie. BendBright XS vereint drei Merkmale: eine hohe Empfindlichkeit gegen Makrobiegung, die neue Draka-Colorlock-XS-Beschichtung und eine enge Glasgeometrie. Auch die Dämpfungsverluste durch Biegung fallen dank BendBright-XS sehr niedrig aus, führt der Hersteller aus.



Die Kabel der MFC-Serie eignen sich demnach besonders für den Einsatz in widrigen Umgebungen, da sie eine hohe Abriebbeständigkeit aufweisen und rauen Oberflächen standhalten. Zudem besitzen die MFC-Kabel eine hohe Wasserresistenz. Die Ummantelung schützt zuverlässig vor starker Nässe wie Regen, Schnee, Eis oder konstanter Feuchte. Auch gegenüber Chemikalien ist sie laut Draka enorm resistent.



Gerade im Außenbereich ist in der Regel auch mit großen Temperaturschwankungen zu rechnen, was bei der Verkabelung zu Problemen führen kann. Die MFC-Reihe trotzt Temperaturen von -30 °C bis 70 °C in einigen Ausführungen sogar -40 °C bis 80 °C. Draka bietet Versionen mit vier, acht oder zwölf Fasern in Single- oder Multi-Mode Ausführung, je nach Anforderung.

TV goes Glasfaser

»Die Technologie im Bereich Broadcast entwickelt sich immer mehr in Richtung Glasfaser. Gegenüber konventionellen Kupferkabeln bieten Lichtwellenleiter mehr Bandbreite und eine dämpfungsärmere Datenübertragung«, sagt Dipl.-Ing. Marc-Oliver Hentschel, Produktmanager Studio Broadcast innerhalb der Business-Unit Multimedia Solutions der Prysmian Group. Mit der hohen Bandbreite und dem robusten Material erfüllt die Draka MFC-Serie demnach auch die sehr hohen Anforderungen der Film- und Fernsehproduktion. Die MFC-Baureihe entspricht dem Standard SMPTE 2110.