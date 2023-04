Klotz: Glasfaserkabel mit verschiedenen APC-Steckern

In der FiberLink-Kabelserie von Klotz sind künftig auch E2000-APC, FC-APC, LC-APC und SC-APC verfügbar.

Die FiberLink-Kabelserie von Klotz mit dem hochflexiblen und robusten FiberFlex Ultra Kabel in Single-Mode bietet der Hersteller seither und auch künftig weiterhin mit Standard-Steckverbindern in FC, SC oder ST mit PC/UPC Politur an. Nun werden zusätzlich auch Versionen mit APC-Steckern verfügbbar: E2000-APC, FC-APC, LC-APC und SC-APC.

APC steht für Angeld Physical Contact: Bei diesen Steckern ist die Ferrulenfläche mit einem Winkel von 8° poliert. Dadurch bietet der Stecker eine erheblich bessere Rückflussdämpfung als PC/UPC polierte Steckverbinder. Zu beachten ist, dass ein Stecker mit APC-Politur nicht mit Steckern mit PC/UPC Politur verbunden werden darf, denn dies führt unweigerlich zu sehr hohen Einfügedämpfungen und im schlimmsten Fall zu Beschädigungen am Stecker.

Um Fehlanschlüsse zu vermeiden, sind bei Klotz alle APC-Stecker in der typischen grünen Farbe gehalten. PC/UPC-Steckverbinder sind in der Regel blau, was eine einfache Unterscheidung für den Anwender gewährleistet.

Zur Anwendung kommen APC-Steckverbinder mit ihrer erheblich verbesserten optischen Performance üblicherweise bei hochwertigen sowie kritischen Verbindungen. Vor allem dann, wenn eine erhöhte Rückflussdämpfung entscheidend sein kann, wie etwa bei WDM- oder CWDM-Systemen, bei denen bis zu 16 Wellenlängen über eine Faser übertragen werden.

Der E2000-Stecker ist sehr kompakt und verfügt über eine automatisch schließende Schutzkappe. Diese schützt den Stecker vor Verunreinigungen und verhindert auch, dass das menschliche Auge dem Laser ausgesetzt wird.

Der hochwertige FC-Stecker zeichnet sich neben den keramischen Ferrulen durch seine Ausrichtungsgenauigkeit ab und kommt bevorzugt bei präzisen und sicher verriegelbaren Verbindungen zum Einsatz, erklärt der Hersteller.

Die grünen LC- und SC-APC-Steckverbinder sind in Handhabung und Größe mit den bekannten blauen PC/UPC-Steckverbindern vergleichbar.