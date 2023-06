Bebob: Stärkster B-Mount-Akku der Branche

Mit 475 Wh, 20 A und 14,4/28,8 V ist der Bebob B480cine der derzeit größte B-Mount-Akku hinsichtlich Kapazität und Leistung.

Die Münchener Akku-Manufaktur Bebob bringt mit ihrem neuen B480cine den bisher leistungsstärksten B-Mount-Akku heraus. Neben einer Kapazität von 475 Wh und einer maximalen Belastbarkeit von 20 A (Dauerstrom) kann der Neuzugang — wie auch das komplette restliche B-Mount-Portfolio von Bebob — zudem mit 14,4/28,8 V Dual-Voltage-Fähigkeit sowie 450 W kontinuierlicher Leistungsabgabe punkten. Damit ist der B480cine ein idealer Stromlieferant für besonders leistungshungrige 12V- und 24V-Geräte am Set und kann große, klobige On-Ground-Akkus ersetzen, die bisher insbesondere beim Einsatz von 24V-Verbrauchern verwendet werden mussten.

B480cine: On-Board-Akku mit bislang unerreichter Kapazität und Leistung

Mit 475 Wh ist der B480cine zum Beispiel in der Lage, ein Arri Skypanel mit 200W für zweieinhalb Stunden zu betreiben.

Auch für die Hochleistungsscheinwerfer der Aputure-600-Familie ist der Neuzugang die perfekte On-Board-Energieversorgung: Aputure 600D Pro mit zwei B480cine im »Full Output«- und im »Boost«-Modus mit 640 W läuft knapp eineinhalb Stunden lang ohne Unterbrechung. Dieser Modus der Leuchte ist derzeit mit B-Mount-Akkus ausschließlich mit dem neuen B480cine von Bebob möglich, da er Akkus mit mehr als 360 W erfordert.

Wie alle B-Mount Akkus von Bebob zeichnet sich der B480cine durch eine einzigartige Dauerleistung von 450 W aus. B-Mount-Akkus von Bebob liefern derzeit als einzige 20 A Dauerstrom – und dies nicht nur unter 14,4 V, sondern auch unter 28,8 V Nennspannung. Für eine kurze Zeit (mehrere Minuten) darf der Strom sogar 23 A erreichen.

Re-Celling Service: Bebobs Konzept für mehr Nachhaltigkeit

Ein weiterer Pluspunkt ist die Wartungsfähigkeit sämtlicher Bebob-Akkus: Sie sind reparaturfähig konstruiert und können mit neuen Zellen bestückt werden — etwa wenn sie nach Jahren nicht mehr die ursprüngliche Leistung liefern. Mit diesem innovativen Konzept lassen sich die meisten Bauteile der Akkus jahrelang weiterverwenden — was nicht nur Abfälle vermeidet und Ressourcen schont, sondern Bebobs Kunden auch einen wirtschaftlichen Nutzen bringt.

Garantierte Produkt- und Investitionssicherheit

Für den B480cine gilt dieselbe Garantie wie für alle Bebob-Akkus, erläutert der Hersteller: Zwei Jahre auf alle mechanischen und elektronischen Bauteile sowie auf 80 Prozent der ursprünglichen Zell-Kapazität.

Bebob verwendet nach eigenen Angaben für seine Akkus ausschließlich geprüfte Bauteile und garantiert mit einem umfassenden Zertifizierungsprozess höchste elektromagnetische Verträglichkeit sowie Transport- und Produktsicherheit.

B-Mount: Zukunftsweisendes Akkusystem mit vielen Vorteilen

Zu den Vorteilen von B-Mount-Akkus gehören 24-V- und Dual-Voltage-Fähigkeit, reibungslose Mechanik und universelle Akkukommunikation. Durch ihre Kompatibilität mit Kameras, Leuchten und Zubehör verschiedenster Hersteller ermöglicht es die B-Mount-Schnittstelle außerdem, alle Geräte am Set mit einem einzigen Akkusystem zu versorgen – was erhebliche logistische Vorteile für Kameraleute und Verleiher mit sich bringt, insbesondere in puncto Handling und Lagerhaltung.

Spezifikationen

Modell B480cine Anschluss B-Mount Kapazität 475 Wh Kontinuierliche Leistungsabgabe 450 W Nennspannung 14,4 V / 28,8 V (Dual-Voltage) Max. Belastbarkeit 20,0 A Zellen Li-Ion (made by Panasonic) 1x Twist D-Tap 3,2 V max 2,5 A 1x USB-C-Anschluss 5,0 V; max. 1,0 A Kapazitätsanzeige 5-stufige LED Abmessungen (BxHxT) 94 x 144 x 115 mm Gewicht 2.360 g Garantie zwei Jahre auf alle mechanischen/elektronischen Teile sowie auf 80% Zell-Kapazität

Preis und Verfügbarkeit

Die unverbindliche Preisempfehlung für den B480cine liegt bei 1.049 Euro. Der Akku ist ab sofort bei allen bewährten Bebob-Händlern verfügbar, darunter BPM, Mediatec, Teltec und weitere.