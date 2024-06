Bebob: Strompuffer für B-Mount

Bebob B90cineML und B155cineML sorgen für ununterbrochene Stromversorgung am Set.

Zwei neue B-Mount-Akkus mit Buffer-Funktion komplettieren das B-Mount-Portfolio der Münchner Akkumanufaktur Bebob. Der B90cineML und der B155cineML weisen unterschiedliche Kapazitäten auf (86Wh bzw. 156Wh), gleichen sich jedoch in ihren übrigen Funktionen. Sie lassen sich mit weiteren B-Mount-Akkus in Reihe schalten und fungieren gleichzeitig als Dual-Voltage Hochleistungs-Akku sowie als Hotswap-Adapter. So übernehmen sie automatisch die Stromversorgung der Kamera und des D-Tap-Anschlusses, sobald der angesteckte Akku leer ist. Damit garantieren sie eine kontinuierliche, unterbrechungsfreie Stromversorgung im laufenden Kamerabetrieb. Besonderer Vorteil: Beide MLs können entweder durch einen angesteckten Akku oder durch ein B-Mount Ladegerät aufgeladen werden.

Nützliche Details

Wie alle B-Mount-Akkus von Bebob unterstützen auch der B90cineML und der B155cineML mit 14,4V und 28,8V zwei verschiedene Spannungen und können für 12V- und 24V-Geräte eingesetzt werden. Ihre kontinuierliche Leistungs- und Stromabgabe liegt bei 450W bzw. 20A. Eine fünfstufige LED-Anzeige gibt ihren aktuellen Ladestatus an. Beide sind außerdem mit einem Twist D-Tap und einem USB-C-Port ausgestattet. Bebob hebt die qualitativ hochwertige, sehr robuste Bauweise und die Wartungsfähigkeit hervor: Die Zellen können – wie bei allen Akkus von Bebob – ausgetauscht werden, sollte ihre Leistung nach jahrelangem Einsatz nachlässt.

Spezifikationen des B90cineML und B155cineML

• Kapazität: 86Wh (B90cineML) bzw. 156Wh (B155cineML)

• Mount: B-Mount

• Dual-Voltage: 14,4V/4s und 28,8V/8s

• Max Dauerbelastbarkeit: 450W / 20,0A

• Ausgänge:

– USB-C (5,0V max 1,0A)

– D-Tap (13,2V max 2,5A)

• Kapazitätsanzeige: 5-stufige LED

• Automatische Ladeumschaltung und Aufladung des Puffers

• Gewicht: 662g (B90cineML) bzw. 1,04 kg (B155cineML)

• Maße (B x H x T):

– 94 x 144 x 47mm (B90cineML)

– 94 x 144 x 66mm (B155cineML)

• Garantie: 2 Jahre

Preise und Verfügbarkeit

Die unverbindliche Preisempfehlung für den B90cineML liegt bei 769 Euro und für den B155cineML bei 879 Euro. Beide kommen mit einer zweijährigen Garantie auf 80% ihrer Kapazität auf den Markt und sind ab sofort bei allen bewährten Bebob-Händlern verfügbar.