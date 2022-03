Imagine: cloud-basierte Havarie-Lösung für NESN

Imagine realisierte eine cloud-basierte Havarie-Lösung für den Sportsender NESN.

Imagine hat gemeinsam mit dem US-amerikanischen Sportsender NESN (New England Sports Network) eine Disaster-Recovery-Lösung realisiert: auf Basis einer umfassenden, cloud-basierten Technik.

NESN ist Neuenglands größtes Fernsehnetzwerk und gehört den Muttergesellschaften der Sportteams Boston Red Sox (Baseball) und der Boston Bruins (Eishockey). Daher überträgt NESN jährlich mehr als 250 Live-Sportereignisse und suchte nach einer »Business-Continuity-Lösung«, sprich einer Disaster-Recovery-Lösung. Für die angestrebte Lösung wurde nun eine integrierte Versio-Playout-Infrastruktur von Imagine ergänzt um eine Cloud-Lösung von AWS. NESN kann damit auch im Fall einer Beschädigung oder Zerstörung der Playout-Einrichtungen seine Zuschauerzahlen maximieren und die Werbeeinnahmen sichern.

NESN bietet zwar auch Nachrichten und Berichterstattungen über andere Sportarten an, aber die Live-Berichterstattung über Baseball- und Eishockeyspiele ist das, was die Zuschauerzahlen und Einnahmen des Senders ausmacht. Sowohl für NESN selbst als auch für die Sportligen ist der ununterbrochene Sendebetrieb von entscheidender Bedeutung. Als langjähriger Imagine-Kunde für die Playout-Infrastruktur des Senders suchte NESN gemeinsam mit Imagine nach einer Lösung — ohne ein zweites komplettes Sendezentrum in Reserve halten zu müssen.

»Die Sicherung unserer On-Air-Assets hat natürlich oberste Priorität, aber die Bereitstellung von zwei kompletten Air-Chains wäre für uns zu kostspielig gewesen«, sagt Kenny Elcock, Vice President of Engineering bei NESN. »Als Imagine uns zeigte, was sie in der Cloud realisieren können, wusste ich, dass wir auf dem richtigen Weg waren. Was sie vorschlugen, war unkompliziert, erforderte keine großen Änderungen im Arbeitsablauf oder bei den Ressourcen und konnte sehr schnell in Betrieb genommen werden. Das neue Disaster-Recovery-System war innerhalb weniger Tage auf AWS so konfiguriert, wie wir es wollten, und unser Betriebsteam war vollständig geschult.«

NESN war einer der ersten Sender, der eine integrierte Playout-Plattform mit Versio und der ADC-Automatisierung von Imagine einführte. Die neue Implementierung fügt Versio-Playout-Funktionalität hinzu, die auf AWS virtualisiert ist. Dadurch werden die Live-Feeds aus den Stadien parallel übertragen — einmal zurück zum Haupt-Playout-Center und einmal in die Cloud. Mithilfe eines automatisierten Prozesses, der Inhalte und Abläufe vor Ort in der Cloud widerspiegelt, stellt Imagine sicher, dass Werbespots und Playlists aktuell und sendebereit sind. Die eingesetzte Lösung automatisiert auch die Verarbeitung der Wiedergabelisten. Die Steuerung der Umschaltung und der Live-Wiedergabe kann von jedem beliebigen Standort mit einer Internetverbindung aus erfolgen.

»Sendeanstalten und Content-Unternehmen erkennen schnell, dass ‚Business-Continuity‘ entscheidend ist, um den Bekanntheitsgrad beim Publikum zu erhalten und die Einnahmen zu sichern«, so Glodina Lostanlen, Chief Sales and Marketing Officer bei Imagine Communications. »Sie erkennen die Leistungsfähigkeit der Cloud als sofortige, praktische Lösung für die Notfallwiederherstellung. Darüber hinaus bietet sie den Netzwerken eine solide Grundlage für die vollständige Virtualisierung ihrer Technologiebasis und eröffnet das Potenzial für neue Einnahmequellen, die von einer äußerst zuverlässigen und zeitnahen Bereitstellung von Live-Inhalten abhängen.«

Die cloud-basierte Disaster-Recovery-Lösung von NESN wurde von Imagine in Zusammenarbeit mit den Technikern und Betreibern des Senders implementiert und war rechtzeitig zum Beginn der Saison 2021/2022 einsatzbereit.