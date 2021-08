Imagine: News-Produktion mit Nexio NewsCraft

Mit NewsCraft will Imagine mehr Effizienz in Nachrichtenredaktionen ermöglichen.

Als leistungsstarke, kosteneffiziente All-in-One-Lösung für Nachrichtenredaktionen ist Nexio NewsCraft von Imagine konzipiert. Die Lösung soll die komplette Nachrichtenproduktion vom Ingest bis zur Auslieferung abdecken.

Nexio NewsCraft ist laut Imagine als hochwertige, standortunabhängige Komplettlösung für die Nachrichtenproduktion aufgesetzt, die es den Kunden ermöglicht, intelligenter und effizienter zu arbeiten und sicherzustellen, dass jede Nachricht schnell auf Sendung geht — egal wo sich die Mitarbeiter gerade befinden.

Nexio NewsCraft ist demnach als Toolkit entwickelt, der ein funktionsreiches und intuitives Instrumentarium bereitstellt, innerhalb einer einzigen, hoch automatisierten Umgebung. Die Nachrichtenproduktion vom Ingest und der Vorbereitung bis zum Playout und der Auslieferung über mehrere Plattformen soll damit effizienter und rationeller ablaufen.

Nexio NewsCraft basiert dabei laut Imagine aber durchgängig auf bewährten offenen Standards, arbeitet nahtlos in hybriden SDI/IP-Architekturen, ist über eine vollständig implementierte MOS-Schnittstelle eng mit Newsroom-Systemen verbunden und ermöglicht den Zugriff auf Systeme vor Ort, im Feld oder von zu Hause aus.

»Bei unseren Gesprächen mit Nachrichtensendern auf der ganzen Welt erhielten wir eine absolut eindeutige Botschaft«, erklärt Steve Reynolds, Präsident von Imagine Communications: »Mit einer akkuraten Nachricht der Erste zu sein.« Er ist sicher: «Unsere neue Lösung erfüllt diese Anforderung mit Leichtigkeit.«

»Ob für kommerzielle Nachrichtensender, für staatliche Sender oder für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Fähigkeit, Nachrichten schnell an die Zuschauer weiter zu melden, ist von größter Wichtigkeit und bringt einen echten Mehrwert für die Arbeit. Wir haben Nexio NewsCraft als nahtlos integriertes, software-definiertes Ökosystem konzipiert, das die Implementierung einfach und den Produktionsprozess effizienter macht. Die Journalisten können damit die beste Geschichte erzählen, und die Produzenten können sie schnell auf Sendung und online bringen. Ebenso wichtig: Wir sind in der Lage, eine elegante Workflow-Lösung mit vollem Funktionsumfang zu einem wettbewerbsfähigen Preis zu liefern.«

Nexio NewsCraft umfasst alle notwendigen Komponenten in einer hochintegrierten, virtualisierten Software für die Implementierung vor Ort, in der Cloud oder in einer Hybrid-Architektur. Die Lösung kombiniert die bewährte Leistung und Zuverlässigkeit der MOS-fähigen Nexio-Produktions-Server und des Shared-Storage-Systems IOX mit der modernen, einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche und den erstklassigen MAM-Funktionen der EditShare-Flow-Familie.

Mehrere Software-Tools können auf die Server-Architektur aufsetzen, so dass die Journalisten schnellen Zugang zu den Inhalten haben und es keine technischen oder betrieblichen Beschränkungen gibt. Je nach Bedarf können KI-Tools, wie etwa die automatische Extraktion von Metadaten, hinzugefügt werden, um die Produktivität zu steigern und die Monetarisierung von Assets zu erleichtern.

Nexio NewsCraft ist auf Schnelligkeit ausgelegt: Crash-Aufnahmen mit einer einzigen Taste auf dem Kontrollbildschirm zu starten, die Planung einer Aufnahme so einfach wie das Eintragen eines Ereignisses in einen Kalender zu erledigen, sind Beispiele hierfür. Unabhängig davon, wie die Inhalte eingespielt werden, kann das Material innerhalb von Sekunden ab Beginn der laufenden Aufzeichnung abgespielt oder bearbeitet werden. Intelligente, flexible Benutzeroberflächen vereinfachen die Aufgaben des Bedienpersonals vor Ort oder bei der Remote-Zusammenarbeit.

Einfache Bedienelemente an der Workstation des Journalisten ermöglichen grundlegende Newsroom-Aufgaben wie Topping und Tailing, Shotlisting und Logging — und das alles über intuitive Web-Benutzeroberflächen, erläutert Imagine. Für anspruchsvollere Bearbeitungen ist Nexio NewsCraft vollständig in gängige Tools von Drittanbietern wie Adobe Premiere Pro und DaVinci Resolve integriert, so dass ein schneller Zugriff und ein nahtloser Content Flow vom Ingest bis zur Auslieferung sowie ein transparenter Austausch von Projekten zwischen den Redakteuren gewährleistet sind.

Sendeanstalten, die bereits die weit verbreiteten Nexio-Server von Imagine nutzen, können diese weiter nutzen und die Newsroom-Funktionalität einfach ergänzen, so der Hersteller.