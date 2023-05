TVU Networks: Cloud/On-Prem-Lösung für Remote-Produktion

TVU RPS One Portable Uplink Transmitter kombiniert Multi-Kamera-Synchronisation und aggregierte 5G-Mobilfunk-Konnektivität zu einer All-in-One REMI-Lösung.

TVU Networks stellt eine innovative Ergänzung seiner Multi-Kamera-Übertragungstechnologie vor. Das neueste Mitglied der TVU Remote Production System (RPS)-Familie von Mehrkanal-REMI-Lösungen ist TVU RPS One.

TVU RPS One ist eine All-in-One-Hybrid-Cloud- und Studio-Remote-Production-Lösung. Das neue Angebot kombiniert die Multi-Kamera-Codierung und Übertragungsfunktionalität von RPS in einem ultrakompakten und robusten Formfaktor mit sechs integrierten 5G-Modems für die drahtlose Übertragung.

In Verbindung mit der robusten Live-Cloud-Produktionsplattform von TVU oder den RPS-Decodern von TVU bietet RPS One eine durchgängige Cloud-basierte oder On-Premise-Lösung für die Live-Videoproduktion von der Aufnahme vor Ort bis zur Distribution.

Die Fähigkeit von RPS One, gleichzeitig drahtlos in die Cloud und an einen On-Premise-Decoder zu übertragen, ermöglicht es Produktionsteams, unterschiedliche Programme mit denselben Quellen zu erstellen oder eine gespiegelte Produktionsumgebung für Backup-Zwecke einzurichten.

»Nach umfangreichem Feedback unserer weltweiten Kunden haben wir die Leistung von RPS, nämlich vollständig synchronisierte Multikamera-Feeds mit einer Latenzzeit von weniger als einer Sekunde, mit der Portabilität, der 4K-HDR-Qualität, der Geschwindigkeit und den drahtlosen Echtzeit-Streaming-Funktionen von TVU One kombiniert«, so Paul Shen, CEO von TVU Networks.

TVU RPS One unterstützt sechs eingebettete 5G-Modems der nächsten Generation unter 6 GHz. Es verfügt über ein 5G-Mimo-Antennen-Array, das den nahtlosen Betrieb aller eingebauten 5G-Modems bei gleichzeitiger Spitzenleistung garantiert. Dieses Merkmal wird durch sechs 3GPP Release 16-Modems der nächsten Generation ergänzt, die umfassende Unterstützung für 5G SA- und NSA-Modi sowie Kompatibilität mit den weltweit am häufigsten verwendeten 5G-, LTE- und 3G-Bändern bieten.

Darüber hinaus sorgen die dualen WiFi-Module des RPS One, die mit Mimo-Antennen ausgestattet sind, für Konnektivität mit lokalen Geräten und mehreren verfügbaren Netzwerken gleichzeitig und bieten so eine hohe Leistung und Vielseitigkeit in der Welt der drahtlosen Kommunikation.

RPS One verfügt über vier 3G-SDI-Eingänge, die 1080P/1080i/720p HDR-Fernproduktionen unterstützen. Außerdem unterstützt die Unit bis zu 16 Kanäle für eingebettetes Audio (SDI) und bis zu 8 Kanäle für eingebettetes Audio (HDMI) und einen einzelnen Return Video Feed mit niedriger Latenz von einem SDI- oder IP-Eingang an einem TVU-Transceiver oder TVU-Cloud-Dienst, so dass praktisch jede Quelle an den Einsatzort geroutet werden kann.

RPS One aggregiert gleichzeitig bis zu 12 Datenverbindungen, einschließlich interner/externer Mobilfunkverbindungen, WiFi, Ethernet, IP-Mikrowelle, Satellit (Ka/Ku/BGAN/Starlink) und mehr. Das Gerät umfasst bis zu sechs eingebettete 5G/LTE/3G-Modems, eingebettetes 2,4/5GHz-WiFi, Ethernet und vier USB-Anschlüsse für externe Modemverbindungen.

In Deutschland ist dve advances systems Vertriebspartner und Lösungsanbieter von TVU Networks.

Funktions-Highlights