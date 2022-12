Colorfront: cloud-basierte VFX

Colorfront unterstützt jetzt AWS CDI und erschließt dadurch effiziente Workflows und mehr Remote-Funktionalität.

Colorfront arbeitet schon seit fast zehn Jahren mit AWS zusammen, um seine Technologien für den cloud-basierten Betrieb bereitzustellen. Dies begann mit der Einführung der Colorfront Cloud Platform auf AWS im Jahr 2013 und umfasste später die Produkte »On-Set Dailies« und »Transkoder«, die auf AWS laufen. Der jüngste Fortschritt in puncto »Cloudifizierung« ist nun die Verfügbarkeit von »Colorfront Streaming Server« auf AWS-Recheninstanzen mit vollständiger AWS-CDI-Unterstützung.

Darüber können in der Praxis etwa Digital Artists, die an einem Flame-System in der AWS-Cloud arbeiten und dort VFX oder Finishing-Jobs erledigen, problemlos mit Cuttern oder Colorists zusammenarbeiten, selbst wenn sie am anderen Ende der Welt arbeiten.

Das geht, weil Netzwerkvideos via NDI oder AWS CDI an einen Colorfront Streaming Server übergeben werden können, der dann die Inhalte in professionelles HEVC in Referenzqualität konvertiert. Colorfront Advanced Streaming Gateway sorgt dabei für sichere und zuverlässige Bereitstellung der Inhalte über das Internet — mit AES-256-Bit-Verschlüsselung auf Studio-Niveau. Die Empfänger der Clips können diese dann mit dem Colorfront Streaming Player anschauen.

Die technologische Basis für diese Möglichkeiten ist AWS CDI, eine Netzwerktechnologie, die den Transport von unkomprimiertem Video (mit bis zu 12-Bit 4K UHD inklusive Audio) zwischen verschiedenen Anwendungen ermöglicht, die auf AWS laufen. Die hohe Leistung und die extrem niedrige Latenz von AWS CDI bedeutet, dass unabhängige Software-Anbieter und AWS-Partner wie Colorfront und der Flame-Hersteller Autodesk die Leistung ihrer Produkte auf AWS implementieren und maximieren können. Dadurch sind zuverlässige Workflow-Services für die effiziente Erstellung und Nachbearbeitung von Inhalten direkt in der Cloud umsetzbar.

Dies eröffnet neue Möglichkeiten für die kollaborative, cloud-basierte Inhaltserstellung: Digital Artists, die Anwendungen auf AWS betreiben, werden damit in die Lage versetzt, »Live«-Remote-Sitzungen durchzuführen oder laufende Arbeiten mehreren Produktionsbeteiligten zur Verfügung zu stellen — unter Verwendung von Assets in Referenzqualität, aber über das ganz normale, öffentliche Internet.

Die Remote-Clients von Colorfront Streaming Player können sich überall auf der Welt befinden, wo es Breitband-Internet gibt. Sie müssen dabei nicht auf AWS Direct Connect oder proprietäre Netzwerke mit hoher Bandbreite zurückgreifen, sondern sparen Kosten und haben wesentlich niedrigere technologische Hürden, um an »Live«-Remote-Sitzungen teilzunehmen. Stattdessen können sie die Streaming-Player-Software nutzen und können darüber Freigaben, Genehmigungen und QC-Aufgaben erledigen — auf einer Vielzahl von Anzeigemöglichkeiten vom Smartphone bis hin zu einer 4K-Dolby-Kinoleinwand.

Firmenvideo: Funktionalität von Colorfront Streaming Player.

Für Conforming, Finishing und die Erstellung von VFX-Effekten ermöglicht die Integration von Colorfront Streaming Server und Flame on the Cloud über AWS CDI den Anwendern, die Vorteile der cloud-basierten Inhaltserstellung und Zusammenarbeit zu nutzen und gleichzeitig die hohe Leistung und Flexibilität einer lokalen Installation beizubehalten.

Größere Flexibilität und Zugänglichkeit: Mit der CDI-Unterstützung auf AWS können Benutzer von jedem beliebigen Gerät aus auf die Videoausgabe ihres Flame zugreifen. Dies erleichtert die Zusammenarbeit mit Kollegen und Kunden sowie die Arbeit an Projekten von praktisch überall aus.

Verbesserte Leistung und Effizienz: Colorfront Streaming Server maximiert die Benutzerfreundlichkeit von Flame in der Cloud und bietet Benutzern eine reibungslose und reaktionsschnelle Remote-Videowiedergabe ihrer Projekte, selbst über private oder mobile Netzwerke.

Kosteneinsparungen: Durch die Verwendung von Flame on the Cloud können die Benutzer die Kosten und die Komplexität der Wartung einer lokalen Installation von Flame vermeiden. Dies kann dazu beitragen, die Hardware-Kosten sowie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Verwaltung und Aktualisierung der Software zu reduzieren.

Steve McNeill, Director of Flame Family Product Development bei Autodesk, erklärt: »Da Flame eine Finishing-, VFX- und Farblösung ist, erwarten die Artists eine qualitativ hochwertige und farbgenaue Überwachung. Um diesen Workflow zu ermöglichen, freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit Colorfront, die uns ein High-Fidelity-Monitoring ermöglicht.«

»Ich war begeistert, als ich hörte, dass Colorfront die AWS Cloud Digital Interface-Integration zu seiner Streaming Server-Plattform hinzugefügt hat«, sagt Jonathon Lee, Head of Media Engineering & Innovation bei Amazon Studios. »Dies schafft neue Möglichkeiten für die Remote-Zusammenarbeit und farbkritische, cloud-native Workflows. Es ergänzt auch das Cloud-Produktions-Ökosystem, das wir aufgebaut haben, und erleichtert unser globales Studio durch die Entkopplung von Produktion und Geografie. Jetzt sind Remote-Farbsitzungen und -Prüfungen einfacher und sicherer.«

»Unsere Unterstützung für die AWS-CDI-Netzwerktechnologie integriert den Colorfront Streaming Server nahtlos mit anderen Anwendungen auf AWS, und dieser optimierte Ansatz eröffnet spannende neue Möglichkeiten für cloud-basierte Workflows«, so Bruno Munger, Director of Business Development bei Colorfront. »Digital Artists und Postproduktionseinrichtungen, die in den Bereichen VFX, Redaktion und Farbkorrektur tätig sind, können ihre Arbeit jetzt direkt über den Colorfront Streaming Server auf AWS austauschen und mit Partnern und Kunden auf einem neuen Effizienzniveau zusammenarbeiten, egal wo auf der Welt sie sich befinden, und dabei die Vorteile von Zeit- und Kosteneinsparungen nutzen.«