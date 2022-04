Sonnet: 8 x USB á 10Gbps an PCIe

Sonnet stellt eine USB-C PCIe 3.0 Adapterkarte mit acht schnellen USB-Ports vor.

Der US-Anbieter Sonnet erweitert sein Portfolio um eine Adapterkarte für acht USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Typ-C-Anschlüsse an nur einem PCI Express-Steckplatz. Die Allegro Pro USB-C 8-Port PCIe Karte ist kompatibel mit Mac-, Windows- und Linux-Computern mit einem x16 PCIe-Steckplatz. Sie kann ebenso an Mac- und Windows-Computern mit Thunderbolt-Anschlüssen und PCIe-Erweiterung eingesetzt werden.

Acht Geräte an einer Karte

Oft genug reichen die USB-Ports nicht aus oder die I/O-Anschlüsse sind zu langsam, um Dateien während einer Produktion oder der Postproduktion schnell zwischen mehreren USB-Laufwerken zu übertragen. Die neue Allegro Pro USB-C 8-Port PCIe Karte erweitert das Setup um acht 10Gbps USB-C-Ports und die Nutzer profitieren von schnelleren Datentransfers – bis zu 1.000 MB/s pro Port. Per Bus-Power unterstützt sie SSD-, SSD-RAID- und Festplattengeräte mit bis zu 7,5 Watt Leistung an jedem Port, so dass keine zusätzlichen Netzadapter benötigt werden. Laut Anbieter handelt es sich um die »einzige verfügbare Karte mit acht USB-C-Anschlüssen, die nur einen PCIe-Kartenslot in voller Höhe und einfacher Breite benötigt.« Die Ports der Karte sind zudem so angeordnet, dass acht Kabel sowie USB-C-auf-USB-A-Adapter gleichzeitig angeschlossen werden können.

Wie Sonnettech weiter informiert steuern vier USB 3.2 Gen 2 Controller über einen x8-PCIe-3.0-Brückenchip den Zugriff auf zwei Lanes der PCIe-3.0-Bandbreite und vermeiden Bandbreitenüberlastungen. Eine unabhängige Stromregulierung isoliert jeden Port, um kreuzgekoppelte Stromausfälle zu verhindern und vermeidet u.a. versehentliche Abschaltungen anderer Geräte, wenn eine Festplatte nach dem Anschließen hochfährt.

Die Allegro Pro USB-C 8-Port PCIe Karte ist im Fachhandel erhältlich. Der US-Preis wird mit 400 $ angegeben.