Sieben Anschlüsse – Sonnet stellt USB PCIe-Karte vor

Die Allegro 7-Port USB 3.2 Gen 1 Typ A PCIe-Karte erweitert Computer mit PCIe-Kartensteckplatz um sechs externe und einen internen USB-A-Anschluss.

Mit der Allegro 7-Port USB 3.2 Gen 1 Type A PCIe-Karte vergrößert Sonnet sein umfangreiches Portfolio an USB-Adapterkarten. Die Allegro-Karte erweitert einen einzelnen PCIe-Kartensteckplatz in Desktop-Tower-Computern um sieben USB-A 5Gbps-Ports. Somit können Benutzer sieben USB-Geräte gleichzeitig an ihren Computer anschließen.

Die Funktionen

Die Karte mit voller Bauhöhe für Desktop-Computer ermöglicht den Anschluss von sechs externen USB-A-Peripheriegeräten sowie einem internen Gerät. Sie verfügt über Sata- sowie PCIe-Stromanschlüsse für zusätzlichen Strom, falls angeschlossene Geräte mehr als 25 Watt Leistung benötigen. Die Allegro-Karte wird in einen freien PCIe-Kartensteckplatz mit voller Bauhöhe installiert und funktioniert mit den in der Betriebssoftware integrierten Treibern.

Die Vorteile der Lösung

Alle neueren Desktop-Tower-Computer verfügen lediglich über eine begrenzte Anzahl von USB-A-Anschlüssen. Einige Hersteller bieten zudem immer noch USB-2.0-Anschlüsse an, die lediglich für Mäuse, Tastaturen und andere Geräte mit sehr geringen Bandbreitenanforderungen geeignet sind. Häufig ist auch die Anzahl der rückseitig angebrachten USB-A-Anschlüsse bei diesen Computern gering. Das erschwert Arbeitsabläufe, bei denen Benutzer mehrere USB-Peripheriegeräte wie z.B. Pro-Audio-Interfaces, Control Pads, Mikrofone, MIDI-Controller und Mischpulte gleichzeitig nutzen. Mit der Allegro 7-Port USB 3.2 Gen 1 Type A PCIe-Karte löst Sonnet dieses Problem. Anwender erhalten zusätzliche USB-A 5Gbps-Konnektivität, sodass sie mehrere Peripheriegeräte gleichzeitig anschließen können und dafür nur einen Kartensteckplatz in ihrem Computer benötigen.

UVP und Verfügbarkeit

Die Allegro 7-Port USB 3.2 Gen 1 Type A PCIe-Karte ist ab sofort im Fachhandel zum UVP von 72 Euro inklusive gesetzlicher MwSt. erhältlich.