Mehr Speed mit Solo2.5G PCIe-Karte von Sonnet

Die preisgünstige PCIe-Adapterkarte sorgt für 2,5-Gigabit-Ethernet-Konnektivität an Windows- und Linux-Computern mit PCIe-Kartensteckplatz.

Mit der Solo2.5G PCIe-Karte erweitert Sonnet sein Portfolio an Ethernet-Netzwerkadaptern um eine neue, kostengünstige Lösung für Desktop-Computer. Solo2.5G ergänzt ein 2,5G Gigabit-Ethernet-Netzwerk. Dadurch werden superschnelle Datenübertragungen über die in den meisten Gebäuden bereits bestehende Ethernet-Netzwerkverkabelung ermöglicht.

Funktionen der Solo2.5G PCIe-Karte

Die flache 2,5-Gigabit-Ethernet-Adapterkarte für Windows- und Linux-Computer ist mit einem RJ45-Port sowie Link- und Aktivitäts-LED-Anzeigen ausgestattet. Dadurch bietet sie eine 2.5GbE-Verbindung über gängige Cat 5e (oder höherwertige) Kupferkabel über Entfernungen von bis zu 100 Metern. Die Karte wird dazu einfach in einem Kartensteckplatz installiert. Sie verwendet Treiber der kompatiblen Betriebssystemsoftware.

Vorteile der Lösung

Viele moderne Desktop-PCs verfügen nur über einen gewöhnlichen Gigabit-Ethernet-Anschluss. In Verbindung mit einem 2.5GbE-Switch und einem mit 2.5GbE verbundenen Netzwerkspeicher steigert die Solo2.5G PCIe-Karte Datenzugriff und –sicherung um das 2,5-Fache. Zugleich wird die MediaShare-Verbindung beschleunigt. So können mehr Personen bei geringerer Zeitverzögerung zusammenarbeiten. Das kann z.B. die Produktivität im Home-Office steigern. In Verbindung mit einer 2-Gigabit-Internetverbindung erleben Gamer zudem ein flüssigeres Spielen mit weniger Verzögerung. Die Sonnet Solo2.5G PCIe-Karte bietet eine deutliche Leistungssteigerung, ohne dass die Verkabelung aufgerüstet werden muss. So lassen sich ältere Infrastrukturen einfach und kostengünstig optimieren.

Preis und Verfügbarkeit

Die Solo2.5G PCIe-Karte ist ab sofort im Fachhandel zum UVP von 29,25 Euro inklusive gesetzlicher MwSt. erhältlich.