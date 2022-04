Marshall Electronics: Doppeltes Monitoring

In Las Vegas zeigt Marshall Electronics neue Dual-Monitore, die mit Bilddiagonalen von 5 und 7 Zoll flexibel einsetzbar sind.

Der V-702W ist auch als 12G-kompatibles Modell (V-702W-12G) erhältlich. Die beiden 7-Zoll-LCD HDTV-Screen brauchen 3RU (5″) im Rack. 3G-SDI-Digitaleingänge mit aktivem Loop-Through (automatische Umschaltung zwischen HD-SDI und 3G-SDI) und HDMI-Anschlüsse sind selbstverständlich. Beide Produkte verfügen außerdem über Waveform-/Vektor-Anzeigen, Peaking-Filter, wählbare Marker und 1:1-Pixel-Mapping. Integriert sind auch Over-Scan- und H/V-Delay-Modi sowie ein Log/HDR-Side-by-Side-Vergleich. Weitere Merkmale sind Audio-De-Embedding und -Überwachung über Kopfhörerbuchsen an der Vorderseite sowie dreifarbige LED-Anzeigen.

Zu den NAB-Neuheiten von Marshall Electronics zählt ebenso der 7“ LCD-Dualmonitor ML-702 mit 3G-SDI-, HDMI- und AV-Inputs; die Digitalsignale können durchgeschleift werden. Auch dieses Produkt benötigt 5“ Höhe (3RU) im Rack. Die Displays sind neigbar.

Der ML-503 Triple 5″-Monitor komplettiert die Neuvorstellungen. In nur 2RU Höhe (3,5“) stecken u.a. durchschleifbare 3G-SDI-, HDMI-Inputs sowie AV-Eingänge. Der Tally-Status wird mit roten, grünen und gelben LEDs angezeigt.

Alle Produkte verfügen über Standard-Strom- und Tally-Anschlüsse. Die Menüstruktur ermöglicht die flexible Anpassung an unterschiedlichste Arbeitssituationen. Alle Bedienelemente befinden sich auf der Frontseite.

Das US-Unternehmen zeigte außerdem drei Audiomonitore für 1RU (1,75″) Rackspace.

»Da der Platz in den Racks immer knapper wird, bieten diese Monitore interessante Funktionen in einem kompakten Format mit neigbaren Halterungen sowie niedrigem Stromverbrauch und geringer Wärmeabgabe«, kommentiert Product Marketing Engineer Greg Boren die Novitäten. »Da in letzter Zeit der Schwerpunkt auf Remote-Produktionen liegt, eignen sich diese Geräte perfekt für Flypacks, kleine Transporter und stark beanspruchte Räume.«