Monitoring für Russian Arm, Heli und Drohne

Override Films nutzt Monitore von SmallHD, um Kamerabilder von Russian Arm, Heli und Drohne zu kontrollieren.

Jordan Overman hat 2011 das Unternehmen Override Films in Utah gegründet und konnte damit seine Leidenschaft für die Natur mit einer Karriere im Bereich bewegter Kameraaufnahmen verbinden. Sein Hintergrund sind Action-Sportarten, und auch als Kameramann kann er damit umgehen, unter extremen Umständen in herausfordernden Umgebungen immer noch ein bisschen spektakulärere Aufnahme herauszuholen.

Override Films ist bekannt für seine Luftaufnahmen, sowohl mit Drohnen als auch mit Hubschraubern, außerdem bietet das Unternehmen Russian-Arm-Aufnahmen an. Overman dreht häufig in der Nähe von Salt Lake City, in der vielfältigen Landschaft der Rocky Mountains, ist aber oft auch in anderen Staaten der USA und international unterwegs, und seine Aufnahmen werden häufig in Autowerbespots, TV-Beiträgen und Kinofilmen verwendet. Normalerweise unterstützt das Team von Override Films namhafte Produktionsteams mit seinen speziellen Kameradiensten, seiner Logistik und seinem einzigartigen Know-how in Utah. Werbeprojekte produziert Override aber teilweise auch von A bis Z.

Schön früh hat sich Override Films auch mit Drohnen beschäftigt und ein umfangreiches Inventar an wichtigem Zubehör aufgebaut, um jede Aufnahme perfektionieren zu können. Vor über einem Jahrzehnt fügte Overman seinem Drohnen-Kit die Monitore der DP-Serie von SmallHD hinzu und wechselte später zu den AC-7 Oleds und dann zu den 702 Brights.

»Sie bieten die richtige Größe und Qualität für unsere Gimbal-Drehs vor Ort, besonders wenn es darum geht, alle Details zu sehen und die besten Aufnahme umzusetzen. Dank ihres kompakten Formfaktors und ihrer Langlebigkeit fügen sich die SmallHD-Monitore perfekt in unsere Workflows ein. Wir bauen die 7-Zöller wie 702 Brights und 703 UltraBrights auch in die Setups in unseren Kamerafahrzeugen ein, sowie im Außeneinsatz als Kundenmonitore auf Stativen oder handheld«, erläutert Jordan Overman.

Schon früh konnte Overman auch einen SmallHD Cine 13 ausprobieren und sagt: »Wir haben ihn bei einem Chevy-Werbespot mit einem Top-DoP in den Bergen von Utah eingesetzt. Der Platz in unserem Ford Raptor Arm Car war sehr knapp bemessen.« Die Bilder wurden mit einer Red Helium und einem Fujinon 19-90 Zoomobjektiv aufgenommen. Die Kamera war mit einem Teradek Bolt 4K Max ausgestattet, und die Live-Bilder wurden etliche 100 m zum Regiestandort übertragen, wo die Agentur und die Kunden die Aufnahmen in Echtzeit ansehen konnten.

»Im Raptor befanden sich außerdem zwei SmallHD 702 für den Fahrer und den Kameramann«, so Overman. Im hinteren Teil des Raptors befand sich ein 1703 für den Kameraassistenten, um die Schärfe steuern zu können, und ein Cine 13 für den DoP.« Was die Funktionalität betrifft, so verfügt der Cine 13 über alle Bedienfunktionen der anderen SmallHDs plus Extras.

Die intuitive Benutzeroberfläche bot der Override-Crew die gewohnten Tools wie Fokus Assist und Onscreen-Display-Optionen. Die Assis wissen, wie sie die Geräte nach ihren Wünschen einrichten können, und Overman sagt: »Eine Benutzeroberfläche zu haben, die jeder Kameraabteilung vertraut ist, ist wirklich gut. Normalerweise werden immer SmallHD-Monitore verlangt, daher ist es für unser Geschäft sehr wichtig, darauf eingehen zu können.«

»Besonders in einem Fahrzeug ist der 13-Zoll-Bildschirm eine angenehme Größe — einerseits viel größer als der 703er, aber andererseits auch kein riesiger Bildschirm auf dem Rücksitz. Er ließ Platz für die Armsteuerungen, die Kopffernbedienung und die Alpha Wheels, die gewünscht wurden. Dieser mittelgroße Monitor ließ uns noch genug Platz, um das ganze andere Equipment unterzubringen.«

»Wir glauben an die beste Ausrüstung.«

Im weiteren Verlauf des Drehs führte Override auch Drohnenaufnahmen durch, eine der Spezialitäten des Unternehmens. »Wir verwenden dabei SmallHD-Monitore als Kunden-Feed, während wir fliegen«, sagt Overman. »Der Cine 13 hat hier die perfekte Größe für mehrere Personen und ist dennoch mobil genug, um ihn zusammen mit der gesamten anderen Drohnenausrüstung, die wir benötigen, an entlegene Orte zu bringen.«

»Die besten Werkzeuge zu haben, ist wichtig für unser Operator-Team und auch für die Kunden, die uns beauftragen. Die erwarten immer das Beste, also ist es wichtig, dass wir diese Erwartungen noch übertreffen — sowohl in puncto unserer Arbeit als auch mit dem Equipment, das wir verwenden.«