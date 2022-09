Riedel: Audio Monitoring App für 1200er-SmartPanels

Audio-Monitoring-, Intercom- und Steuerungsfunktionen in einem einzigen Keypanel bieten jetzt die Smartpanel RSP-1216HL und RSP-1232HL von Riedel.

Riedel stellt zur IBC2022 die neue Audio Monitoring App (AMA) für seine SmartPanels der Serie 1200 vor. Mit der AMA – kombiniert mit Riedels Intercom App und Control Panel App – bieten RSP-1216HL und RSP-1232HL den Anwendern ab sofort Audio-Monitoring-, Intercom- und Steuerungsfunktionen in einem einzigen Keypanel.

Für das Monitoring von Audiostreams ermöglicht Riedels AMA eine direkte Verbindung zu jedem im Netzwerk verfügbaren SMPTE 2110-30 (AES67) Stream – entweder dynamisch verwaltet über NMOS oder in einer statischen IP/SDP-basierten Konfiguration, die das Audio direkt im SmartPanel mischt. Die App kann über ein spezielles Konfigurations-Tool oder einen Broadcast-Controller über die integrierte API konfiguriert werden. Die Auswahl und Verwaltung der überwachten Audioquellen ist einfach wie flexibel. Nutzer können bis zu 16 Stereo/Mono-SMPTE 2110-30 (AES67)-Streams parallel überwachen, während insgesamt 256 Audioquellen direkt über die hochauflösenden Touch-Displays und intuitiven Interfaces der SmartPanels vorkonfiguriert und verwaltet werden können.

»Dank der High-Fidelity-Lautsprecher unserer 1200er SmartPanels, ihrer intuitiven Benutzeroberfläche und der Möglichkeit, das Interaktionsverhalten der Apps zu steuern, macht die AMA einen separaten Audiomonitor überflüssig – das senkt Kosten, spart Platz im Rack und sorgt für einen optimalen Workflow«, so Kristina Uhlitz, Produktmanagerin bei Riedel Communications.

Die AMA ermöglicht es ihren Nutzern, Audiostreams zu überwachen und gleichzeitig eine Produktion über die Intercom-App zu managen. Mit beiden Apps auf dem gleichen Endpunkt kann das Verhalten zwischen den Apps so konfiguriert werden, dass die Monitoring-Lautstärke bei einem eingehenden Anruf, oder die Intercom-Lautstärke beim Soloschalten einer Audioquelle, automatisch gesenkt wird. Nutzer der Control Panel App, der dritten App für 1200er SmartPanels, können zudem herstellerübergreifend Funktionen in Monitoring- und Steuersystemen kontrollieren – und visuelles Feedback zu Status- und Konfigurationsänderungen über das Vollfarbdisplay des Panels erhalten.

»Es kann äußerst schwierig sein, in räumlich begrenzten Produktionsumgebungen Intercom-, Steuerungs- und Monitoringfunktionen in ein und demselben Endpunkt zu integrieren«, fügt Uhlitz hinzu. »Mit der AMA sind unsere 1200er SmartPanels dieser Herausforderung gewachsen, denn sie bieten all diese Funktionen in einer einzigen Hardware. Darüber hinaus sind sie die einzigen Keypanels, die gleichzeitig Intercom-Funktionalität und Audio-Monitoring bieten können.«