TSL: hybride Audio-Monitoring-Lösungen

TSL präsentiert die Audio-Monitoring-Lösung MPA1-Mix-Net als hybride Brücke in die IP-Welt.

TSL wird im Rahmen der NAB2023 die neue Audio-Monitoring-Lösung MPA1-Mix-Net vorstellen. Damit zeigt TSL neben seinem Flaggschiff Precision Audio Monitoring (PAM) eine weitere Lösung, die ebenfalls eine reibungslose Migration zu IP ermöglichen soll.

»Unser Ziel ist es, die Produktivität und Nachhaltigkeit durch die Effizienz einer hybriden Infrastruktur zu verbessern. Wo immer es möglich ist, schaffen wir eine virtuelle Umgebung unter Verwendung von Industriestandards für IP-Medientransport, Routing und Energiemanagement«, kommentiert Mark Davies, Director of Products and Technology von TSL Products. »MPA1-Mix-Net und die PAM-IP-Produktreihe schlagen Brücken zwischen vorhandener Hardware und dem IP-Universum, wobei wir viele Anregungen unserer Kunden und Partner in Bezug auf Design und Benutzerfreundlichkeit berücksichtigt haben. Wir wissen, dass es Zeit braucht, um von Legacy-Infrastrukturen auf IP zu migrieren, und unsere Lösungen ermöglichen es, ohne Kompromisse in jeder dieser beiden Welten zu bestehen — oder in beiden.«

Und Mark Davies fügt hinzu: »All dies wird durch die fundierte Beratung unseres Teams von Audioexperten unterstützt, das wir um Steve Cole, unseren neu ernannten Audio Product Manager von TSL, erfreulicherweise erweitern konnten.«

Steve Cole kommt als Audioproduktmanager zu TSL und ist verantwortlich für die Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen, den Kunden und Partnern, um die Audioprodukte-Roadmap und den Marktplan zu entwickeln und die Führung in allen Audiofragen zu übernehmen.

MPA1-Mix-Net: Einfaches verlässliches Monitoring

MPA1-Mix-Net ist ein 1-HE-Audiomonitor und Mischer, der 16 sofort abrufbare unabhängige Mischungen bereitstellen kann. Er erleichtert den Übergang in die IP-Welt. Das Gerät wurde in Zusammenarbeit mit NEP entwickelt und ist ideal für ST-2110-Fahrzeuge und -Installationen. Eine 1G-AoIP-Verbindung bietet 64 Eingangskanäle, weitere 64 sind über ein optionales Madi-SFP verfügbar. Die integrierte Unterstützung für In-Band-NMOS ermöglicht die Integration mit TSL-Steuerung und führenden Systemen von Drittanbietern. Darüber hinaus ermöglicht die SNMP-Integration Remote-Konfigurationsänderungen für zusätzliche Flexibilität und verbesserte Produktivität.

PAM-Baureihe

Die Flaggschiffe der PAM-Produktbaureihe von TSL werden ständig weiterentwickelt und bieten hohe Klangqualität, Zuverlässigkeit und eine große Auswahl an Ein- und Ausgängen. Das PAM-Dashboard bietet den Nutzern hilfreiche Systemzustandsinformationen wie Software-/Hardware-Versionsinformationen, Temperaturen und Lüftergeschwindigkeiten, sowie Diagnoseinformationen wie PTP-Lock-Status, IP-Paketzähler und Multicast-Adressen und Portnummern der Essenzen, die gerade abonniert sind.