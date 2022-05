Lynx zentralisiert Software: LynxCentraal

Ein zentralisiertes Software-Tool für die Verwaltung seines gesamten Hardware-Portfolios stellte Lynx Technik zur NAB2022 vor.

LynxCentraal vereinheitlicht die Software-Lösungen von Lynx Technik und vereint die Funktionalität der drei bisherigen Software-Tools Appolo, YelloGUI und GreenGUI in einer einzigen, neuen Lösung.

Damit können die Anwender der Modular-Produkte von Lynx für den Broadcast- und professionellen AV-Markt alle Lynx-Produkte in einem einzigen Software-System ansprechen, konfigurieren und überwachen, was die Benutzerverwaltung sehr stark vereinfacht und erleichtert. LynxCentraal ist somit das perfekte Tool für die Verwaltung des gesamten Hardware-Portfolios von Lynx.

Durch die Konsolidierung der Funktionen (sowie das Hinzufügen neuer Features) der bisher angebotenen Software-Tools von Lynx in einem einzigen Software-System reicht eine einzige Software, um damit alle Produkte aus den Baulinien GreenMachine, Yellobrik und Series 5000 zu verwenden.

Die Funktionen der Software wurden so konzipiert, dass sie eine verbesserte Betriebseffizienz und Benutzerfreundlichkeit bieten.

Es ist nun möglich, alle Aspekte der Bedienerberechtigungen und der zugänglichen Funktionen zu kontrollieren. Benutzer können benutzerdefinierte virtuelle Software-Steuerungsoberflächen (und Vorlagen) mit einfach zu verwendenden Drag-and-Drop-Steuerungen und -Elementen erstellen und aufbauen. Die benutzerdefinierten Bedienoberflächen können von mehreren Benutzern gemeinsam verwendet werden, und die redundante Dateifreigabe ermöglicht die bequeme und nahtlose Speicherung und Verwendung von Daten wie diesen benutzerdefinierten Bedienelementen und Bedienereinstellungen.

Mit LynxCentraal können Benutzer Systembedingungen für jeden Parameter in einem System konfigurieren und festlegen, die, wenn sie erfüllt sind, vorprogrammierte und automatisierte Aktionen auslösen. Darüber hinaus kann der Arbeitsablauf eines Systems so angepasst werden, dass der Benutzer nur das sieht, was er braucht, und so die Komplexität der Arbeit eliminiert wird.

Weitere neue Funktionen sind: eine verbesserte Benutzeroberfläche zum Navigieren und Bearbeiten von Geräteparametern; verbesserte Erkennung und Bearbeitung von Parametereinstellungen; dunkle und helle Modi für die Software-Oberfläche; neu gestaltetes Custom-Control-Tool; erstmals ist eine anwendungsinterne Hilfe verfügbar.

LynxCentraal ist das Herzstück eines zentralisierten Steuerungssystems, das leicht erweitert werden kann, um mit Ihrem System zu wachsen. Von einem einzelnen Rack bis hin zu buchstäblich Hunderten von Racks, die sich an verschiedenen Standorten befinden, kann das System problemlos für die Steuerung kleiner oder großer Installationen der Serie 5000, GreenMachine oder Yellobrik verwendet werden.