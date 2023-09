Lynx: Konverter für 4K-HDMI auf 12G-SDI

Ein neuer Konverter innerhalb seiner Yellobrik-Familie von Lynx Technik: 4K-HDMI-zu-12G-SDI-Konverter mit integriertem Frame-Synchronizer.

Das jüngste Modell der Yellobrik-Familie von Lynx Technik ist ein Konverter von 4K-HDMI auf 12G-SDI. Das Gerät trägt die Modellbezeichnung CHD 1412 und wandelt ein HDMI-2.0-Quellsignal (mit einer Auflösung bis zu 4K) in ein SDI-Signal bis zu 12G um.

Er ist als ideales Throw-Down-Modul nutzbar oder als Systemlösung für alle professionellen Video- und Medienanwendungen, bei denen Anwender ein HDMI-2.0-Signal in Echtzeit und ohne Qualitätsverlust in ein 12G-SDI-Signal umwandeln müssen.

Innerhalb der Konverter-Familie von Lynx ergänzt das neue Modell den bestehenden CHD 1821 HDMI-zu-SDI-Konverter, der SDI-Auflösungen bis zu 3G/1080p unterstützt. Beide Module erfüllen zudem den Bedarf an einem vollständig synchronisierten SDI-Eingang von einer externen asynchronen HDMI-Quelle.

Die integrierte Bildsynchronisation synchronisiert das eingehende Signal mit dem Referenzsignal eines Senders und ermöglicht eine präzise Anpassung des Timings. Dies ist besonders nützlich, wenn asynchrone HDMI-Quellen in einer Broadcast-Umgebung erforderlich sind. Alle eingebetteten PCM-Audiosignale werden transparent vom HDMI-Eingang weitergeleitet und in den SDI-Ausgang eingebettet, der bei Bedarf mit externen Audiosignalen überschrieben werden kann. Wie bei vielen Yellobriks ist auch ein SDI-Glasfaserausgang in verschiedenen SFP-Optionen erhältlich.

Für eine integrierte Yellobrik-Systemlösung kann der neue CHD 1412 zusammen mit anderen Yellobriks in den RFR-1000-1 oder den neuen RFR-1200-Rackrahmen eingebaut werden. Alle lokalen Bedienelemente sind bequem am Modul selbst verfügbar, und das Modul ist voll kompatibel mit der Lynx Technik YelloGUI und LynxCentraal Software für erweiterte Einstellungen, Steuerung und Konfiguration.