Lynx-Neuheiten

Lynx zeigte den Multiformat-Signalgenerator Testor, Neuheiten der Yellobrik-Reihe und den aktuellen Stand eines HDR-SDR-Forschungsprojekts.

Mit GreenMachine Testor zeigte Lynx Technik AG während der NAB einen neuen Multiformat-Signalgenerator. Er kann diverse Signalformen und Frequenzen für Tests und Fehlersuche in Umgebungen bis zu 4K/UHD und Quad-Kanal 3G-SDI erzeugen.

Der neue AV-Sync Analyzer unterstützt zusammen mit dem bekannten Sync-Generator Messungen und Tests mit Delays, Errors und Audioswaps bei der AV-Synchronisation.

Hilfreich ist das auch als Präzisionslösung für Timing und Einmessen beim Zusammenführen von Ton- und Videosignalen in einem SDI-Signalpfad. Laufen Audio und Video asynchron, zeigt der AV-Sync-Analyzer den Anwendern Werte an, um das AV-Timing anzupassen. Die Werte von bis zu vier parallelen Signalketten können in die LynxCentraal-Software eingelesen werden und SDI an externe Geräte geleitet werden.

Neue Yellobrik-Produkte

Mit den Interface-Lösungen der Yellobrik-Reihe hat Lynx viele nützliche Produkte für unterschiedlichste Einsatzbereiche entwickelt. Zur NAB kündigte Lynx etliche Ergänzungen an, etwa den CHD 1412, einen 4K HDMI auf 12G-SDI Konverter.

Das im Vorjahr vorgestellte Modul ICD 1411, der Instant Dialogue Cleaner, sei mittlerweile vielfach im Einsatz, unter anderem beim ZDF. Der IDC 1411 entfernt oder reduziert die Hintergrundgeräusche wie etwa Straßen- und Flugverkehr, Naturgeräusche, Musik und andere Umgebungsgeräusche, sodass der Dialog besser zu verstehen ist.

Lynx betont, dass sich die Module der Yellobrik-Reihe durch hohe Zuverlässigkeit auszeichneten, zudem biete man einen hervorragenden Kundendienst und Support. Ein weitere Besonderheit der Yellobrik-Module: Alle Bedienelemente seien leicht zugänglich und klar beschriftet, ohne dass man Abdeckungen entfernen, Verbindungen verschieben, komplexe Dip-Schalter-Einstellungen herausfinden oder einen PC anschließen müsse.