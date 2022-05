Superleichtes Sony-Zoomobjektiv F2.8

Sony kündigte das 67. Objektiv in seiner E-Mount-Serie für spiegellose Gehäuse an – das FE 24-70 Millimeter F2.8 GM II.

»Sechs Jahre sind vergangen, seit Sony das erste 24-70 Millimeter F2.8 G Master Objektiv auf den Markt brachte, und seither haben sich die Anforderungen unserer Kunden verändert«, erklärt Yang Cheng, Vice President, Imaging Solutions, Sony Electronics Inc. »Wir wissen, dass die Brennweite 24-70 Millimeter extrem beliebt ist. Wir freuen uns sehr, jetzt das kleinste und leichteste F2.8-Standard-Zoomobjektiv der Welt vorstellen zu können.«

Eckdaten

Das FE 24-70 Millimeter F2.8 GM II vereint Kompaktheit und Vielseitigkeit und ermöglicht außerordentlich scharfe, detailreiche Bilder, sowohl beim Fotografieren als auch bei Videoaufnahmen, so Sony. Das neue Objektiv punktet mit einer hohen Auflösung über das gesamte Bild hinweg – selbst bei weit geöffneter Blende. Der komplett neu gestaltete optische Aufbau umfasst fünf asphärische Elemente, darunter zwei hochpräzise XA-Elemente (Extreme Aspherical). Zudem verfügt das FE 24-70 Millimeter F2.8 GM II über zwei Elemente aus ED-Glas (Extra-low Dispersion) sowie zwei Super-ED-Glaselemente. In Kombination mit einem neuen Floating-Fokus-Mechanismus ist das Objektiv in der Lage, chromatische Aberrationen, Abbildungsfehler oder Verzeichnungen effektiv auszugleichen. Dadurch ist bei allen Zoom- und Blendeneinstellungen eine atemberaubend hohe Auflösung über den gesamten Bildbereich gewährleistet.

Selbst bei Aufnahmen unter schwierigen Lichtverhältnissen ermöglicht das FE 24-70 Millimeter F2.8 GM II demnach eine hohe Schärfe, da Streulicht und Geistereffekte wirksam unterdrückt werden. Dafür sorgt die Original-AR-Nanobeschichtung II von Sony, die eine gleichmäßige Antireflexionsschicht auf der Linsenoberfläche bildet. Dank seines fortschrittlichen optischen Designs und der neu entwickelten Blende mit elf Lamellen erzeugt das FE 24-70 Millimeter F2.8 GM II ein wunderschönes und nahezu perfekt kreisförmiges Bokeh über den gesamten Zoombereich.

In seinem neuen Design bietet dieses 24-70-Millimeter-Objektiv eine Nahaufnahmeleistung mit einem Mindestfokussierabstand von 0,21 Metern bei 24 Millimetern und 0,3 Metern bei 70 Millimetern sowie einer maximalen 0,32-fachen Vergrößerung.

Schneller, präziser Autofokus

Mit vier originalen XD-Linearmotoren (Extreme Dynamic) von Sony, einem Floating-Fokus-Mechanismus und einer fortschrittlichen Objektivansteuerung gewährleistet das FE 24-70 Millimeter F2.8 GM II laut Sony selbst bei Aufnahmen schneller Bewegungen eine zuverlässige Fokussierung. Darüber hinaus unterstützt das Objektiv Serienaufnahmen mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde bei Fotos und 4K/120p Videoaufzeichnung mit Autofokus.

Das FE 24-70 Millimeter F2.8 GM II ermöglicht die volle AF-Tracking-Leistung auch beim Fotografieren mit kleiner Blende. So kann eine größere Schärfentiefe erreicht werden, um sicherzustellen, dass bewegliche Motive selbst bei Serienaufnahmen scharf dargestellt werden. Die AF-Tracking-Leistung des Objektivs beim Zoomen ist ungefähr doppelt so gut wie beim Vorgängermodell.

Ausgefeilte Funktionen für kreatives Filmen

Mit seiner konstanten maximalen Blendenöffnung von F2.8, der AF(Autofokus)-Leistung, seinen vielseitigen Steuerungsmöglichkeiten und seiner hohen Zuverlässigkeit eignet sich das FE 24-70 Millimeter F2.8 GM II auch für den Videobereich. Der AF-Betrieb ist dank der XD-Linearmotoren und einer neu entwickelten Blendeneinheit extrem leise. Mithilfe modernster Objektivtechnologien reduziert das FE 24-70 Millimeter F2.8 GM II Focus Breathing, Focus Shift und Axis Shift beim Zoomen und ermöglicht dadurch hochwertige Videoaufnahmen. Das Objektiv unterstützt auch die Funktionen zur Kompensation von Focus Breathing, die kompatible Kameras der Alpha-Serie bieten.

Ein zusätzlicher Vorteil bei Videoaufnahmen ist die linear ansprechende manuelle Fokussierung, die dafür sorgt, dass der Fokusring bei der manuellen Fokussierung direkt und linear auf leichteste Bewegungen reagiert und so eine hohe Genauigkeit gewährleistet. Darüber hinaus verfügt das Objektiv über einen Blendenring zur schnellen, unmittelbaren und einfachen manuellen Steuerung der Blende. Die Irisblende erlaubt eine stufenlose Steuerung, um sanfte Übergänge in der Schärfentiefe zu erzielen.

Das FE 24-70 Millimeter F2.8 GM II wurde speziell für die kompakten E-Mount-Kameras des Alpha Systems von Sony entwickelt. Das FE 24-70 Millimeter F2.8 GM II wiegt nur 695 Gramm und damit rund 20 Prozent weniger als das ursprüngliche 24-70 Millimeter F2.8 G Master. Die Objektivlänge wurde um 16 Millimeter reduziert und das Gesamtvolumen um ca. 18 Prozent.

Zuverlässigkeit und optimierte Steuerung

Das neue FE 24-70 Millimeter F2.8 GM II bietet einen Schalter zur Einstellung des Zoomring-Drehmoments (hoch oder niedrig), einen neu hinzugefügten Blendenring mit Ein-/Aus-Klickschalter und eine Blendensperre. Zur Ausstattung gehören zudem zwei anpassbare Fokushaltetasten, ein Fokusring, der bei der manuellen Fokussierung feine Einstellungen unmittelbar und präzise umsetzt sowie eine neue Gegenlichtblende mit Öffnung für zirkulare Polarisationsfilter (Ø 82 Millimeter). Die Verlagerung des Schwerpunkts beim neuen FE 24-70 Millimeter F2.8 GM II nach hinten sorgt für ein angenehmeres Handling.

Die optimierte, staub- und feuchtigkeitsgeschützte Konstruktion bietet besondere Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen im Freien. Die Tasten und Schalter sind mit Gummidichtungen ausgestattet, und ein Gummiring dichtet den Objektivanschluss ab. Zudem ist das vordere Linsenelement mit einer Fluorbeschichtung versehen, die vor Wasser, Öl und anderen Verunreinigungen schützt. Diese erleichtert es, Schmutz oder Fingerabdrücke auf der Oberfläche abzuwischen.