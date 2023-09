Angénieux: Neues Zoomobjektiv EZ3

Als drittes Zoomobjektiv seiner EZ-Reihe stellt Angénieux das Multiformat-Objektiv EZ3 vor.

Zusammen mit seinen langjährigen Partnern Band Pro und Jebsen stellt Angénieux bei der kommenden IBC2023 das EZ3-Objektiv vor, das dritte Zoom dieser Baureihe. Die Baureihe wurde erstmals bei der IBC2016 vorgestellt und war seither in der Branche schon erfolgreich und ist beliebt. Das neue EZ3-Objektiv ist ein 45 – 165 mm T2.3/T3 (in S35) oder 68 – 250 T3.5/T4.5 (in FF) EZ3 Tele-Objektiv, das die vielseitige, zukunftssichere EZ-Serie ergänzt.

»Ihr Traumobjektiv ist zum Greifen nah«, sagt Angénieux zur Präsentation des neuen EZ3-Objektivs mit Blick auf die weltweite EZ-Fangemeinde. Nach dem sogenannten Standard-Zoom 30 – 90 (S35) / 45 – 135 (FF) beim Ez1 und dem Weitwinkel 15 – 40 (S35) / 22 – 60 (FF) EZ2, soll das Telezoom EZ3 das Angebot ergänzen.

Ursprünglich für unabhängige Filmemacher und Produktionen (Kurzfilme, Dokumentarfilme, Musikvideos, Unternehmensfilme) entwickelt, sind die Angénieux EZ-Zooms auch bei Filmverleihern und professionellen Kameraleuten sehr erfolgreich. Dank der IRO (Interchangeable Rear Optics)-Technologie von Angénieux verfügt die EZ-Serie über spezielle rückwärtige optische Gruppen, die sowohl für S35- als auch für Vollformatsensoren geeignet sind und auf Wunsch mit PL-, RF-, EF- und E-Mount-Anschlüssen austauschbar sind. Die Modularität und Flexibilität der S35/FF-Objektive macht sie zur bevorzugten Wahl für viele Filmemacher auf unterschiedlichen Levels.





Überraschenderweise bleibt das EZ3-Objektiv trotz seiner längeren Brennweite trotzdem relativ kompakt und preisgünstig. Wie das EZ1 und EZ2 verfügt das neue Objektiv über eine hohe Blendenöffnung. Anstatt des in dieser Objektivkategorie üblichen Rampings ist das EZ3 mit einer konstanten T-Stufe über den gesamten Zoombereich konstruiert: die Blende bei S35 liegt bei T3 und bei FF bei T4.5. Die optische Qualität und die Mechanik der EZ-Serie sind mit dem gleichen filmischen Look verbunden, der von EZ-Nutzern geschätzt wird, erklärt Angénieux.

Das neue EZ3-Objektiv enthält zudem Verbesserungen wie einen neuen IRO-Schnellverstellmechanismus (vom Benutzer konfigurierbar) und einen doppelten Fokus-Skalenring (Fuß/Meter).

Beim EZ3-Objektiv ist der Wechsel von S35 auf FF zudem viel schneller als beim EZ1 und EZ2 möglich: dank einer trickreichen Konstruktion kann das in nur 5 Minuten erfolgen.

Das Gleiche gilt für die Fokusskala, die sich extrem schnell von Meter auf Fuß und umgekehrt umstellen lässt.

Last but not least ist das Objektiv auch mit dem Zubehör der EZ-Serie kompatibel.

Zweifellos wird das neue EZ3-Objektiv sein Publikum unter den EZ-Fans finden, die sich laut Hersteller schon lange darauf gefreut haben. Ihnen steht nun ein komplettes Set von drei EZ-Multiformat-Objektiven zur Verfügung, was ihre Aufnahmemöglichkeiten erweitert, gleichzeitig bieten die EZ-Objektive wegen der Multiformatfähigkeit auch eine gewisse Zukunftssicherheit und Wertbeständigkeit.

Das Objektiv wird zum ersten Mal offiziell in Europa im Rahmen der IBC2023 am Angénieux-Stand vorgestellt.