Vizrt mit VizEngine 5, Cloud und AI

Bessere Workflows, adaptive Grafiken, mehr Künstliche Intelligenz und umfassende Cloud-Lösungen stellt Ulrich Voigt im Video über Vizrt-Neuheiten vor.

Vizrt kündigt für die Grafiklösung VizEngine 5 zahlreiche Neuheiten an:





In VizEngine 5 sind adaptive Grafiken geplant, es wird somit schon im Authoringprozess möglich sein, unterschiedliche Seitenverhältnisse zu berücksichtigen, die Grafiken werden dann je nach Output-Format mit den entsprechenden Seitenverhältnissen ausgespielt.

Weiter soll eine tiefe Integration zwischen VR mit Unreal-Grafik-Engine und Viz-Grafiken nahtlose Workflows erlauben.

In den Object Tracker hat Vizrt Artificial Intelligence integriert. Nun ist es möglich, per Klick ein Objekt zu markieren und damit eine automatisierte Verfolgung dieses Objekts auszulösen. So lassen sich beispielsweise Grafiken mit dem getrackten Objekt mitführen.

Bei virtuellen Szenen, wie sie etwa in der Spielanalyse vorkommen, ist es nun möglich, per AI automatisch Schatten zu erzeugen.

Im Bereich der Cloudproduktion hat Vizrt mit VizVectar bereits vor einiger Zeit eine Möglichkeit geschaffen, Produktionen komplett in die Cloud zu verlagern. Mit der Veröffentlichung von Viz Vectar Plus 1.2, dem neuesten Update der 4K-Software-basierten NDI-nativen Switching-Lösung für die Cloud, gibt es etliche neue Funktionen: Mehr Audioeingänge, klareres Gast-Audio durch KI-fähige Stimmerkennung, native Unterstützung für NDI 5 und NDI Bridge sowie eine einfachere Interoperabilität mit dem breiteren Vizrt-Ökosystem machen Viz Vectar Plus zum Herzstück jeder hochwertigen Cloud-basierten Live-Produktion.

Ulrich Voigt sagt dazu: »Als NDI-natives System vereinfacht Viz Vectar Plus die Erstellung interessanter Inhalte von überall aus, indem es Millionen von Audio- und Videoquellen einbindet. Die Mix-Minus-Auswahl in Live Call Connect macht es noch einfacher, beliebte Videokommunikationsanwendungen als Videoeingänge zu integrieren, während die Integration mit NDI Remote jedes mobile Gerät in eine Live-Produktionskamera verwandelt und so eine beispiellose Produktionsflexibilität ermöglicht.«