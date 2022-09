Vizrt: Einfache Routen in Richtung Cloud

Vizrt will seinen Kunden den Weg in Richtung Cloud ebnen — in puncto Konfiguration, Installation und Funktionalität.

Vizrt forciert seine Aktivitäten beim Thema Live-Produktion via Cloud und stellte bei der IBC2022 neue Wege hierfür vor.

Viele Virzrt-Produkte sind schon in der Cloud verfügbar: Vectar als Bildmischer, Bildzuspieler und Multiviewer, Grafikprodukte wie Engine, Trio und weitere sind schon via Cloud nutzbar, aber auch die Produktionsautomation Mosart. Neu hinzugefügt sind die Funktionsbereiche Replay und Slomo, die Vizrt nun ebenfalls in der Cloud anbietet. Auch die Sportanalyse-Lösung Viz Libero wird in der Cloud verfügbar werden.

Vizrt will es den Kunden aber auch ermöglichen und einfach gestalten, komplette Live-Produktionsumgebungen auf Knopfdruck aus der Cloud installieren zu können. Hierfür launcht Vizrt den Cloud-Dienst Viz Now, der genau das ermöglicht. Viz Now ist sozusagen ein Konfigurations-Tool und Remote-Installer.

Ulrich Voigt, VP Product Management von Vizrt, erläutert, welche Lösungen, Produkte und Funktionsbereiche von Vizrt schon jetzt via Cloud nutzbar sind, was kommen wird, wie es weitergehen soll und was entwickelt wird.