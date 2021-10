Leitz kündigt neue Vollformat-Objektiv-Baureihe an

Elsie nennt Leitz seine nun neu angekündigte FF-Primes-Baureihe. Sie soll insgesamt 13 Vollformat-Festbrennweiten umfassen.

Die Elsie-Objektive von Leitz sind für Vollbildaufnahmen konzipiert, sie sollen eine einheitliche Größe und Lichtstärke für eine breite Palette von Produktionen bieten.

Die 13 Objektive reichen von 15 mm bis 150 mm, alle bei T2.1. Der Name der Baureihe ist eine Reverenz an Elsie Kühn-Leitz, eine Philanthropin, Mäzenin, Juristin und Tochter von Ernst Leitz II.

Die Elsie-Objektive werden mit LPL-Mount angeboten. Das Design für die geringere Flanschtiefe des LPL-Standards ermöglicht eine größere Designflexibilität und höhere Leistung, ohne die mechanischen oder optischen Eigenschaften ins Extrem führen zu müssen.

Die Elsie-Objektive wurden laut Hersteller von Grund auf als hochwertige Cine-Objektive in Full-Frame konzipiert, mit gleichbleibender Baugröße und Lichtstärke für die gesamte Palette dieser Festbrennweiten entwickelt.

Die Baureihe soll für eine breite Bandbreite von Produktionen verwendbar sein. Die in Deutschland entwickelten und produzierten Elsie-Objektive zeichnen sich laut Hersteller durch die Wärme und Auflösung aus, für die auch andere Leitz-Objektive bekannt sind.

Die Objektive sind demnach durch einen spürbaren, aber allmählichen Abfall von Auflösung und Lichtstärke in Richtung der Bildecken charakterisiert. Dadurch entstehe ein räumlicherer Bildeindruck, umschreibt Leitz, der das Auge des Betrachters sanft in die Mitte des Bildes ziehe. Die Leitz-Zooms sind laut Anbieter eine hervorragende Ergänzung zu den geplanten Elsie-Objektiven, sowohl in Bezug auf den Bildeindruck als auch auf die Bildqualität. Das Bokeh der neuen Baureihe soll denen der M-Objektivbaureihe ähneln.

Die neuen Primes sollen die Objektivschnittstellen Cooke/i und LDS-2 unterstützen.

In der Spec-Tabelle, die Leitz auf seiner Website veröffentlicht hat und von der unten ein kleinerer Ausschnitt dargestellt ist, sieht man, dass viele Infos noch fehlen. Daraus kann man ablesen, dass es wohl noch einige Zeit dauern wird, bis alle 13 angekündigten Objektive auch tatsächlich verfügbar werden.

Offizielle Liefertermine und Preise nennt Leitz derzeit noch nicht, dem Vernehmen nach sollen die ersten fünf Modelle aber im zweiten Quartal 2022 auf den Markt kommen, und der Nettopreis dieser Brennweiten soll dann in der Größenordnung von jeweils ungefähr 20.000 Euro liegen.