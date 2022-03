Aja Desktop-Software V16.2 verfügbar

Aja hat die Desktop-Software v16.2 für alle Kona-, Io- und T-Tap-Pro-Produkte sowie das Aja SDK v16.2 für Entwicklungspartner vorgestellt.

Das funktionsreiche Release bietet eine Vielzahl von Workflow-Verbesserungen, darunter die neueste macOS-Unterstützung, neue OBS Studio-Kompatibilität, verbesserte 12-Bit, 444, RGB-Workflows für 4K/UltraHD, aktualisierte LUT-Funktionalität, neue Codec- und spezielle Wiedergabeunterstützung in Control Room und erweitertes Mehrkanal-Audio. Die Veröffentlichung begleitet auch die Markteinführung von Io X3 (siehe Meldung).

Die Desktop Software v16.2 steht als kostenloser Download auf der Aja-Website zur Verfügung und bietet Unterstützung für MacOS Monterey und Windows 11. Sobald die Desktop Software auf einem System installiert ist, auf dem OBS Studio v27.2 oder höher läuft, sind ausgewählte Aja-Geräte sofort für Mehr- oder Einkanal Capture und Switching bis zu 4K/UltraHD 30p und 2K/HD 60p verfügbar.

Colin Edwards, einer der Hauptverantwortlichen für das OBS-Projekt, erklärte: »Mit der Veröffentlichung des neuen Aja-Plug-Ins für OBS Studio haben die Anwender noch mehr Möglichkeiten, OBS in professionelle Broadcast-Workflows zu integrieren. Dieses Plug-In setzt einen neuen Standard für Zuverlässigkeit und Anpassbarkeit bei der Arbeit mit Broadcast-Hardware. Aja hat in beispielhafter Weise sein SDK und den Quellcode der Treiber offengelegt. Wir möchten uns bei den Aja-Ingenieuren bedanken, die mit uns zusammengearbeitet haben, um dies zu ermöglichen.«

Die Desktop Software v16.2 ermöglicht außerdem eine größere Flexibilität und präzisere, lebendigere 4K/UltraHD-Farb-Workflows, dank der neuen 12-Bit, 4:4:4, RGB-Firmware für Kona 5 und Corvid 44 12G, mit Unterstützung für eine vollständige 12-Bit-Pipeline von der Aufnahme bis zur Farbraumkonvertierung und Ausgabe. Diese Funktionalität wird durch ein Upgrade auf das .cube-Format für alle 12-Bit- und 10-Bit-LUT-Funktionen unterstützt, was eine größere Kompatibilität zwischen Aja-Hardware und Farb- und Mastering-Anwendungen von Drittanbietern ermöglicht.

Die Workflow-Optionen mit der mitgelieferten Aja Control Room-Software werden durch die Aufnahme und Wiedergabe von H.264 und H.265 bis zu 2K/HD 60p erweitert, einschließlich Timecode– und Closed-Captioning-Unterstützung. Sie bieten darüber hinaus nahtlose Kompatibilität mit mobilen Geräten, PCs und Aja Ki Pro Go-Medien. Diese Version enthält auch neue Deep-Memory-Buffer-Funktionen für Control Room, um eine stabile und unverfälschte Wiedergabe aufrechtzuerhalten, falls Speicher- oder Netzwerkengpässe den Datenfluss vom Speicher zum Videoausgangshost unterbrechen. Mit der Einführung von Io X3 ermöglicht eine neue MultiView-Funktion die Überwachung von bis zu vier eingehenden SDI-Quellen auf einem einzigen externen HDMI-Monitor und bietet so eine zuverlässige Ansicht für Mehrkanal-Workflows mit OBS Studio und Telestream Wirecast.

Zusätzlich zum traditionellen Aja-Entwicklerprogramm ist Ajas SDK v16.2 jetzt auch als Open Source verfügbar und bietet Entwicklern, die leistungsstarke Aja-Technologien in ihr Produktdesign und ihre Entwicklung einbinden möchten, mehrere Optionen. Das SDK v16.2 bietet außerdem eine Vielzahl neuer Funktionen, darunter die Unterstützung von 64/32 Audiokanälen mit Kona 5, Corvid 44 12G, Corvid 88 und Corvid 44. Damit können Anwender bis zu 64 diskrete Audiokanäle über mehrere SDI-Links einspielen und ausgeben – perfekt für die neuesten 8K-Workflows, die 22.2-Audio-Mastering erfordern.

Funktionen im Überblick

Unterstützung von MacOS Monterey und Windows 11

Multichannel Support für OBS Studio (ab v2.27) mit bis zu 4K/UltraHD 30p und 2K/HD 60p für Kona 5, Kona 4, Kona HDMI, Io 4K Plus, Io X3 und T-Tap Pro

Verbesserte 12-Bit, 4:4:4, RGB 4K/UltraHD-Firmware für Kona 5 und Corvid 44 12G

12-Bit-LUT-Unterstützung und verbesserte Kompatibilität mit .cube LUTs für das Aja Control Panel

H.264- und H.265-Aufnahme und -Wiedergabe für Aja Control Room

Deep Memory Buffer für eine kontinuierliche Wiedergabe für Aja Control Room

MultiView am HDMI-Ausgang, der die Anzeige mehrerer Quellen auf einem Monitor ermöglicht, über SDK v16.2 und Kona 5

Zugriff auf das Aja SDK für die Open-Source-Community

64/32-Kanal-Audiounterstützung für Kona 5, Corvid 44 12G, Corvid 88 und Corvid 44

»Desktop Software v16.2 ist ein großes Update. Die Unterstützung von 12-Bit-Farben während der Postproduktion und des Monitorings ist für jede Produktion, die den gewünschten Look erreichen will, von entscheidender Bedeutung«, erklärt Nick Rashby, President von Aja Video Systems. »Die Desktop Software und das SDK v16.2 erweitern die Unterstützung für 12-Bit-RGB in unseren produktionserprobten Produkten Kona, Io, Corvid, T-TAP Pro und dem neuen Io X3 und bieten gleichzeitig neue Funktionen zur Optimierung komplexer Workflows. Wir freuen uns außerdem, das Aja-SDK für die Beiträge globaler Open-Source-Entwickler zu öffnen, die neue Innovationen fördern und die Branche voranbringen können.«

Die Aja Desktop Software v16.2 steht ab sofort als kostenloser Download auf der Support-Seite von Aja zur Verfügung, und das Aja SDK v16.2 ist für alle Teilnehmer des Aja Developer Programms als kostenloser Download auf der Developer Partner-Seite von Aja erhältlich. Die Open-Source-Community kann über die GitHub-Seite von Aja auf das SDK zugreifen.