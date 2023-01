PNY: Speicher in allen Varianten

PNY Technologies bietet eine breite Palette an Datenspeicherlösungen an, darunter SD-Karten und SSD-Storage.

EliteX-Pro 60

Die EliteX-Pro 60 ist die neueste Erweiterung des PNY UHS-II-SD-Kartensortiments. Die kleine Schwester der EliteX-Pro 90 SD-Karte steht den anderen Karten in Sachen Leistung und Qualität in nichts nach. Ihre Lesegeschwindigkeit beträgt bis zu 280 MB/s und ihre Schreibgeschwindigkeit bis zu 180 MB/s, sodass Inhalte in HD, Ultra-HD und 4K produziert werden können.

Die EliteX-Pro 60 SD-Karte ist mit zahlreichen Modellen wie der Canon EOS 90 D, der Nikon D780, der Nikon Z7 II und der Sony ILCE-7RM4A kompatibel. Sie kann zudem problemlos mit digitalen Spiegelreflexkameras, spiegellosen Systemkameras und fortschrittlichen Videokameras verwendet werden. Sie ist stoßfest und temperaturbeständig und hält damit auch extremen Bedingungen stand.

EliteX-Pro 90

Die EliteX-Pro 90 SD-Karte eignet sich für professionelle Filmemacher und Fotografen. Sie verfügt über hohe Lesegeschwindigkeit von bis zu 300 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 280 MB/s für hochauflösende Inhalte. UHS-II und die Videogeschwindigkeitsklasse V90 eröffnen ganz neue Möglichkeiten, da sie die Aufnahme von HD-Bildern im Burst-Modus und 8K-Videos ermöglichen.

Die ultraschnelle Übertragungsgeschwindigkeit im Vollduplex-Modus ermöglicht vor allem in der Postproduktion extrem effiziente Arbeitsabläufe.

SSD Portable Elite X-Pro

Die externe SSD Portable Elite X-Pro ist kompakt und leicht. Sie ermöglicht den Transport und Zugriff auf Daten auch von unterwegs. Ihre Übertragungsgeschwindigkeiten sind 30-mal schneller als bei einem USB-3.0-Stick. Die externe SSD ist in verschiedenen Kapazitäten erhältlich (250 GB, 500 GB und 1 TB).

Interne SSD NVME CM3031

Die interne SSD CM3031 ermöglicht noch schnellere Bootzeiten und Anwendungsstarts als sata-basierte SSDs. Sie führt außerdem zu einer besseren Gesamtleistung des Systems. Mit dieser internen SSD werden Anwendungen bis zu sechsmal schneller geladen. Dies spart Zeit; vor allem bei der Videobearbeitung. Mit Lesegeschwindigkeit von bis zu 3.500 MB/s und Schreibgeschwindigkeit von 2.000 MB/s können Content Creators ihre Inhalte noch schneller bearbeiten. Streamern ermöglicht die SSD eine noch schnellere Ausführung ihrer Programme.

Das interne SSD NVME CS1030

Mit der internen SSD CS1030 ist Zuverlässigkeit garantiert. Dank ihres non-volatilen Systems ist die interne SSD CS1030 bis zu 30 Mal robuster als herkömmliche Laufwerke. Die schnellen Übertragungsgeschwindigkeiten machen sie zu einer guten Alternative für Fotografen. Umfangreiche und datenintensive Inhalte zu speichern wird mit der CS1030 noch einfacher, die mit Kapazitäten von bis zu 2Tb erhältlich ist. Die SSD hat keine beweglichen Teile, was sie noch langlebiger und robuster macht.