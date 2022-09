IBC2022: Seagate Lyve Mobile

Seagate Lyve Mobile ist ein robustes Storage-as-a-service System. John Voss stellt die Speicherlösung vor und erklärt die Idee dahinter.

Seagate ist vielen bekannt als Hersteller von Festplatten aller Art, und im Vorfeld der IBC gab es aus diesem Bereich auch einige Neuheiten.

Der Hersteller entwickelt aber Datenspeicher- und Datenmanagementlösungen, die im Systemsbereich in Größen bis zu 2,1 Petabyte verkauft werden.

Darüber hinaus ist Seagate auch im Bereich Cloud Services aktiv.







Unter dem Oberbegriff Lyve Data Transfer Services hat Seagate Lyve Mobile Data-Shuttles, Arrays und Dienste vorgestellt, mit denen Unternehmen große Datenmengen einfach, schnell und sicher vom Netzwerkrand in private, öffentliche oder hybride Clouds verschieben können. Die Seagate Lyve Data Transfer Services beinhalten die modulare und skalierbare Hardware Lyve Mobile.

Ganz konkret im Einsatz sind dabei die Lyve-Mobile-Speicher Units unter anderem bei van Rothe in Leipzig, wo man sie mieten kann, um große Mengen an Daten direkt am Set zu speichern und sie von dort zum jeweiligen finalen Speicherort zu transportieren, wo sie dann on Premise gespeichert oder in eine Cloud übertragen werden können.

Die Lyve Mobile-Produkte lassen sich unabhängig vom Cloud-Service-Anbieter einsetzen und nahtlos in Public oder Private Cloud-Rechenzentren und -Anbieterlösungen integrieren.

Ein Beispiel für eine solche Anwendung erläutert Dane Brehm, Production Technologist & Digital Imaging Technician des Entertainment Technology Center. »Mit ‚The Ripple Effect‘ haben wir ein Remote-Produktionsprojekt, bei dem uns eine Netzwerkbandbreite von nur 35 Mbit/s zur Verfügung steht. Das macht die Übertragung von 4K-Arri-Rawvideomaterial schwierig.

Mit den Lyve Data Transfer Services ist es für uns aber möglich, am Ende eines jeden Tages 4K-Produktionsmaterial in unser Cloud-Rechenzentrum zu übertragen. Durch diese schnelle Verschiebung der Daten sparen wir Zeit und Kosten.«

Lyve Cloud

Hinter Lyve Cloud verbirgt sich eine Storage-as-a-Service (STaaS)-Plattform zum Speichern, Aktivieren und Verwalten der enorm wachsenden Datenmengen. Eine S3-kompatible, reine Storage-Cloud ermöglicht dabei die durchgängige Speicherung und Aktivierung von großen Datenmengen. Seagate arbeitet mit Equinix, einem der weltweit größten Anbieter digitaler Infrastrukturen, zusammen, um Lyve Cloud einer breiten Kundenbasis zugänglich zu machen.

Mit Lyve Cloud erhalten Unternehmen eine Cloud-Speicherlösung am Metro-Edge, also näher an dem Ort, an dem die Daten erzeugt werden. Dadurch können sie ihre Daten sicher und effizient speichern und aktivieren.

Seagate hat Lyve Cloud und seine anderen Lyve-Lösungen speziell für die Verwaltung von großen Datenmengen entwickelt. Lyve Cloud wurde zunächst an mehreren Standorten in den USA angeboten, soll aber künftig auch in anderen Ländern, darunter Deutschland verfügbar werden.