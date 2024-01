Mozaic 3+: Seagate stellt neue Exos 30 TB+ Festplatte vor

Die neue 30-TB-Festplatte von Seagate ist die größte Festplatte aller Zeiten. Sie basiert auf der Mozaic 3+ Plattform.

Mozaic 3+ ist vereinfacht gesprochen eine Technologie, die es ermöglicht, bei gleicher Baugröße deutlich mehr Daten auf einer Festplatte unterzubringen. Das ist möglich dank der Implementierung von Seagates Heat Assisted Magnetic Recording Technologie (HAMR), die eine Flächendichte pro Scheibe von mehr als 3 TB Speicherkapazität ermöglicht. Diese soll in den nächsten Jahren auf 4 TB und 5 TB pro Scheibe gesteigert werden.







Die Mozaic 3+ Plattform ist die Basis für Seagates Flaggschiff-Produktfamilie Exos mit branchen­führenden Speicherkapazitäten von 30 TB und mehr. Exos 30 TB-Festplatten werden in diesem Quartal in großen Stückzahlen an Hyperscale-Cloud-Kunden ausgeliefert.

Die Erhöhung der Flächendichte steigert die Anzahl der Bits, die auf einer Scheibe gespeichert werden können, und adressiert den steigenden Bedarf an kosteneffizienten Datenspeichern. Mit Mozaic 3+ können Kunden mehr Daten auf derselben Fläche speichern als je zuvor. Durch den Austausch von herkömmlichen 16 TB PMR-Laufwerken (Perpendicular Magnetic Recording) – die heutzutage die durchschnittliche Kapazität in großen Rechenzentren darstellen – auf ein Exos 30 TB-Laufwerk mit Mozaic 3+ Technologie wird die Speicherkapazität bei gleichem Platzbedarf nahezu verdoppelt.

Die Mozaic 3+ Plattform verwendet nahezu die gleichen Materialkomponenten wie PMR-Festplatten und erhöht die Speicherkapazität erheblich, sodass Rechenzentren die Anschaffungs- und Betriebskosten damit erheblich senken können – einschließlich einer Reduzierung des Stromverbrauchs pro Terabyte um bis zu 40 Prozent. Mozaic 3+ kann Kunden auch dabei helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, da es eine Reduzierung des gebundenen Kohlenstoffs pro Terabyte um bis zu 55 Prozent ermöglicht (beim Vergleich einer 30 TB Mozaic 3+ Festplatte mit einer herkömmlichen 16 TB PMR Festplatte).

Seagate verzeichnet eine starke Nachfrage von Kunden im Bereich Rechenzentren, die die Qualifizierung von Mozaic 3+ abschließen und bis zum Ende dieses Quartals mit der Einführung beginnen werden. Ein führender Cloud-Service-Provider wird den Großteil der von Seagate bereitgestellten Festplatten auf Mozaic 3+ umstellen, was sein Vertrauen in die Technologie unterstreicht.

»Seagate ist der weltweit einzige Festplattenhersteller, der eine Flächendichte von 3 TB pro Scheibe erreicht und 5 TB in Aussicht hat«, so Dave Mosley, CEO von Seagate. »Da KI-Anwendungen einen hohen Bedarf an Rohdatensätzen haben, müssen viele Unternehmen zunehmend mehr Daten speichern. Um die daraus resultierenden Datenmengen zu sichern, ist die Flächendichte wichtiger denn je. Die Mozaic 3+Plattform ist dabei mehr als nur HAMR-Technologie«, führt Mosley weiter aus. »Sie umfasst viele branchenweit einmalige Innovationen, die wir integriert haben, um die Flächendichte zu erhöhen.«

Mozaic 3+ Technologie-Highlights

Supergitter-Platin-Legierungsmedien : Die physikalischen Grundlagen der Aufzeichnung mit höherer Dichte erfordern kleinere Medienkörner im Nanomaßstab. Das Problem dabei ist, dass kleinere Körner instabiler sind. Herkömmliche Legierungen bieten keine ausreichende magnetische Stabilität für eine effektive und zuverlässige Speicherung. In den Mozaic 3+ Festplatten verwendet die Medienlegierung eine bahnbrechende Eisen-Platin-Supergitterstruktur, die die magnetische Koerzitivkraft von Festplattenmedien deutlich erhöht. Dies ermöglicht ein präzises Schreiben von Daten und eine noch nie dagewesene Bitstabilität.

: Die physikalischen Grundlagen der Aufzeichnung mit höherer Dichte erfordern kleinere Medienkörner im Nanomaßstab. Das Problem dabei ist, dass kleinere Körner instabiler sind. Herkömmliche Legierungen bieten keine ausreichende magnetische Stabilität für eine effektive und zuverlässige Speicherung. In den Mozaic 3+ Festplatten verwendet die Medienlegierung eine bahnbrechende Eisen-Platin-Supergitterstruktur, die die magnetische Koerzitivkraft von Festplattenmedien deutlich erhöht. Dies ermöglicht ein präzises Schreiben von Daten und eine noch nie dagewesene Bitstabilität. Plasmonischer Schreibkopf : Da die Medien magnetisch »härter« gemacht werden, um Instabilität zu verhindern, erfordert das Design einen revolutionären Schreibkopf. Dieser ist ein Beispiel für die besondere Miniaturisierung und Präzisionstechnik, die Seagates einzigartige Implementierung von HAMR darstellt. Das Herzstück dieser Technologie ist ein nanophotonischer Laser, der einen winzigen Wärmepunkt auf der Medienoberfläche erzeugt, um die Daten zuverlässig zu schreiben. Seagate plant die vertikale Integration des nanophotonischen Lasers in das plasmonische Schreibkopf-Subsystem. »Die Seagate-interne Entwicklung dieser einzigartigen Lasertechnologie für Mozaic 3+ wird eine noch höhere Effizienz und Rentabilität gewährleisten, um eine schnelle Skalierung der Massenproduktion zu unterstützen«, so Mosley.

: Da die Medien magnetisch »härter« gemacht werden, um Instabilität zu verhindern, erfordert das Design einen revolutionären Schreibkopf. Dieser ist ein Beispiel für die besondere Miniaturisierung und Präzisionstechnik, die Seagates einzigartige Implementierung von HAMR darstellt. Das Herzstück dieser Technologie ist ein nanophotonischer Laser, der einen winzigen Wärmepunkt auf der Medienoberfläche erzeugt, um die Daten zuverlässig zu schreiben. Seagate plant die vertikale Integration des nanophotonischen Lasers in das plasmonische Schreibkopf-Subsystem. »Die Seagate-interne Entwicklung dieser einzigartigen Lasertechnologie für Mozaic 3+ wird eine noch höhere Effizienz und Rentabilität gewährleisten, um eine schnelle Skalierung der Massenproduktion zu unterstützen«, so Mosley. Gen 7 Spintronic-Lesegerät : Kleinere geschriebene Datenkörner sind nur dann nützlich, wenn sie auch gelesen werden können. Zusammen mit den Teilkomponenten des plasmonischen Schreibkopfes musste auch die Lesefunktionalität weiterentwickelt werden. Mozaic 3+ nutzt Quantentechnologie und enthält einen der kleinsten und empfindlichsten Magnetfeld-Lesesensoren der Welt.

: Kleinere geschriebene Datenkörner sind nur dann nützlich, wenn sie auch gelesen werden können. Zusammen mit den Teilkomponenten des plasmonischen Schreibkopfes musste auch die Lesefunktionalität weiterentwickelt werden. Mozaic 3+ nutzt Quantentechnologie und enthält einen der kleinsten und empfindlichsten Magnetfeld-Lesesensoren der Welt. Integrierter 12-nm-Controller: Um all diese Technologien effizient zu steuern, war ein integrierter Controller (System-on-a-Chip) erforderlich, der von Seagate entwickelt wurde. Dieser hochentwickelte, anwendungsspezifische integrierte Schaltkreis bietet im Vergleich zu früheren Lösungen eine bis zu dreimal höhere Leistung.

»Die höhere Flächendichte von Festplatten ist entscheidend für eine wirtschaftliche und effiziente Erweiterung der installierten Basis von festplattenbasierten Massenspeichern, insbesondere in Rechenzentren«, so John Rydning, Research Vice President IDC Global DataSphere. »Seagates innovativer Durchbruch bei der Flächendichte kommt zur richtigen Zeit und wird es dem Unternehmen ermöglichen, über viele Jahre hinweg Festplattenprodukte mit immer höherer Kapazität anzubieten.«

Neben dem Einsatz in Rechenzentren ermöglicht die Mozaic 3+ Speichertechnologie eine breite Palette von Anwendungsfällen, die von Unternehmen bis hin zu Edge-, NAS- und Video- und Imaging-Anwendungen (VIA) reichen.