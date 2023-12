BMG nutzt PTZ-Kameras von JVC

Die Broadcast Management Group in den USA nutzt PTZ-Kameras von JVC für Sport- und andere Einsätze.

Mit vernetzten Niederlassungen in Los Angeles, Las Vegas, Chicago, Washington und New York realisiert die Broadcast Management Group (BMG) aus den USA jährlich rund 2.500 Live-Sendungen. Nun entschied sich das Unternehmen, in bestimmten Bereichen bevorzugt PTZ-Kameras und Remote-Controller von JVC einzusetzen.

Dazu sagte BMG-Gründer und -CEO Todd Mason: »Unser Kundenbetreuer bei JVC war sehr effektiv darin, den Wert der PTZ-Kameras der Marke zu vermitteln, und bot an, für eine Vorführung in unser Cloud Control Production Center in Las Vegas zu kommen. Er hat uns alle davon überzeugt, dass JVC unsere beste Option ist.«

Dieser Erfolg zählt um so schwerer, weil BMG schon fast zwei Jahrzehnte damit verbringt, Kunden auf der ganzen Welt beim Erreichen ihrer Produktionsziele zu helfen: BMG weiß genau, was das Unternehmen und seine Kunden brauchen. Das Unternehmen plant und betreibt verschiedene Projekte, von groß angelegten Produktionen mit mehreren Kameras bis hin zu technischen Einrichtungen und dem Aufbau von OTT-Netzwerken. Auf der Suche nach den optimalen PTZ-Kameras, die vielseitig und kostengünstig sein sollten, aber auch die erforderliche hohe Videoqualität für Live-Übertragungen bieten mussten, landete BMG beim Hersteller JVC.

Schon kurz nach dem Demo-Termin in Las Vegas kauften Mason und sein Team eine Reihe von JVC-PTZ-Kameras des Ultra-Weitwinkel-Typs KY-PZ510BU, des Streaming-Typs KY-PZ200BU und des allgemeinen PTZ-Typs KY-PZ100BU sowie Controller des Typs RM-LP100U und RM-LP5G.

Seitdem hat das Videoproduktionsunternehmen mehrere dieser Lösungen bei verschiedenen Kunden installiert. Die eigenen Teams des Unternehmens haben sie auch für die Produktion von Live-Sportveranstaltungen für mehrere Kunden eingesetzt.

Bei Sportereignissen etwa setzt das Unternehmen nun oft JVC-PTZs in den Kommentatorenboxen während verschiedener Spiele ein — im Live-Einsatz auch für große Sender wie ESPN und CBS. Dabei verlässt sich BMG sowohl auf Remote-Produktions-Workflows wie auch auf traditionelle Truck-on-Site-Einsätze. Die Produktionsorte sind dabei an die BMG-Hubs an der Ost- und Westküste der USA angebunden. »Während wir für das eigentliche Spiel in der Regel sechs bis zehn bemannte Kameras benötigen, können wir für die Kommentatoren zwei oder drei PTZs mit einem ferngesteuerten Operator einsetzen, was äußerst hilfreich ist«, erläutert Todd Mason.

Er lobt dabei auch die fortschrittlichen Streaming-Funktionen der Kameras: »Bei all unseren anderen Kameras kommen die Feeds über Encoder zurück in das Cloud Control Center von BMG — und diese Encoder sind sehr teuer«, sagt Mason. »Unsere Shows werden immer größer, was bedeutet, dass immer mehr Encoder und Decoder benötigt werden. SRT direkt von der PTZ-Kamera ist da eine gute Möglichkeit, Kosten zu sparen. Dadurch werden im Wesentlichen Kanäle frei, und wir brauchen keine primären Encoder mehr zu verwenden.«

BMG betreibt auch mehrere kundeneigene Studioeinrichtungen für Unternehmen, darunter das Schwab Network, wo JVC PTZs als Option für verschiedene Nachrichten- und Unterhaltungsproduktionen dienen. »Wir brauchen bei vielen unserer Kundenprojekte keine bemannten Kameras, weil dort auch gar keine Leute am Set herumlaufen, sondern sie sitzen an einem Moderatorentisch und bewegen sich nicht große herum«, erklärt Mason. »Wir haben ‚Talking Heads‘ und Gäste im Studio sowie zugeschaltete Remote-Gäste, daher sind diese Projekte die perfekten Anwendungen für die PTZs.«

Für Schwab hat BMG etwa eine JVC-Kamera auf dem Parkett der New Yorker Börse eingesetzt, die für Bump Shots bei Start- und Endtrailern von Shows auf dem Parkett der NYSE verwendet wird. Für diese Kamera nutzt BMG die SRT-Funktionalität für die Fernsteuerung der Kamera und für die Übertragung der Videos an den Kontrollraum der Show in Chicago.

Was die Controller anbelangt, so hat BMG traditionell auf zwei größere, traditionelle JVC RM-LP100Us gesetzt, ist aber kürzlich dazu übergegangen, auch den neuen JVC RM-LP5G Compact Joystick Controller zu verwenden. »Wir haben diesen Controller zum ersten Mal bei der NAB gesehen und dachten, dass er sehr clever ist. Wir erkannten, wie kosteneffektiv er für uns war und haben ihn jetzt im Einsatz«, fügt Mason hinzu.

Mason ist der Meinung, dass die Vielseitigkeit der Lösungen von JVC sein Unternehmen von anderen abhebt: »Mit einer Vielfalt an Modellen haben die Kunden viele Optionen, und das ist wichtig.«