Sony PTZ-Kamera mit KI-Auto-Framing

Sony stellt mit der BRC-AM7 eine 4K 60p PTZ-Kamera mit KI-basiertem Auto-Framing vor.

Sony präsentiert mit der BRC-AM7 sein neues Flaggschiff unter den 4K 60p Schwenk-Neige-Zoom-Kameras (PTZ) mit integriertem Objektiv zum Einsatz im Live-Broadcasting von Studio-, Live-Event- oder Sportproduktionen. Die fernsteuerbare BRC-AM7 setzt die PTZ-Auto-Framing-Technologie ein. Hierbei kommt künstliche Intelligenz (KI) zur genauen Erkennung und automatische Verfolgung von sich bewegenden Motiven zum Einsatz. Das vereinfacht Video- und Liveproduktionen, ohne Abstriche bei der Bildqualität machen zu müssen.

Klein, leicht und flexibel

Die BRC-AM7 ist die weltweit kleinste und leichteste PTZ-Kamera mit integriertem Objektiv. Sie misst 168,7 mm in der Breite, 225,2 mm in der Höhe und 192,3 mm in der Tiefe bei einem Gewicht von nur 3,7 kg. Die Größe und das Gewicht ermöglichen eine größere Flexibilität bei der Installation, eine bessere Zugänglichkeit an schwierigen Standorten und somit mehr Kameraperspektiven. Die BRC-AM7 lässt sich problemlos in das professionellen Kamera-Ökosystem von Sony integrieren und bietet höchste Kompatibilität und nahtlose Farbanpassung.

»Die BRC-AM7 erweitert das umfangreiche Portfolio der PTZ-Kameras von Sony, die für ihre Bildqualität bekannt sind, und stärkt das vernetzte Ökosystem von Sony«, sagt Norbert Paquet, Head of Live Production, Sony Europe. »Wir haben vor kurzem die KI-basierte Auto-Tracking-Technologie in unsere Modelle integriert und das Feedback war überwältigend. Die Fähigkeit der Kamera, Moderatoren und Studiogäste konsistent zu verfolgen und zu erfassen, steigert die Produktionseffizienz enorm.«

Die BRC-AM7 wird voraussichtlich Anfang 2025 erhältlich sein.

Die PTZ Auto Framing-Technologie von Sony, die derzeit in der SRG-A-Serie von PTZ-Kameras für Unternehmen und Bildungseinrichtungen eingesetzt wird, wird auf weitere Modelle ausgeweitet. Voraussichtlich im Frühjahr 2025 oder später wird Sony ein Firmware-Update (Ver. 3.00) bereitstellen, das die PTZ Auto Framing-Technologie zur Vollformat-PTZ-Kamera FR7 mit Wechselobjektiv hinzufügt.

Ausgezeichnete Bildqualität

Durch die Kombination des 1.0-Typ 4K-kompatiblen gestapelten Exmor RS CMOS-Bildsensors und der neuesten Bildverarbeitungs-Engine BionzXR erzielt die BRC-AM7 hochauflösende 4K 60p-Bilder mit weniger Rauschen. Dank 5K-Oversampling lassen sich hochauflösende 4K-Videos aufnehmen. Die BRC-AM7 unterstützt auch 4K-HDR-Bilder, die sowohl helle als auch dunkle Szenen klar darstellen.

Das neu entwickelte All-in-One-Objektiv ist mit einem 20-fachen optischen Zoom und Clear Image Zoom ausgestattet, einem hochauflösenden All-Pixel-Zoom, der eine hohe Vergrößerung bei gleichbleibender Auflösung ermöglicht und Teleaufnahmen mit bis zu 30-facher Vergrößerung in 4K oder 40-facher Vergrößerung in Full HD bietet.

Die BRC-AM7 verfügt außerdem über einen elektronischen, variablen ND-Filter, mit dem sich die Filtertransmission stufenlos von 1/4 bis 1/128 einstellen lässt. Neben der Möglichkeit, die Belichtung anzupassen, ohne die Schärfentiefe zu verändern, können die Benutzer auch die Vorteile der automatischen Einstellungen nutzen, um die Lichtintensität automatisch an das in der Kamera eingestellte Niveau anzupassen und so Umgebungen mit schwierigen Lichtverhältnissen gerecht zu werden.

Fortschrittliche PTZ Auto Framing Technologie

Die PTZ-Auto-Framing-Technologie von Sony, die auch den Autofokus umfasst, nutzt integrierte KI-Analysen für eine fortschrittliche Erkennung und verfolgt ein Motiv automatisch anhand von detaillierten Informationen wie Skelett, Kopf, Gesicht und Kleidung der Person.

Der neu entwickelte Schwenk-Neige-Drehmechanismus ermöglicht einen schnellen, reibungslosen und leisen Betrieb mit einer Geschwindigkeit zwischen 0,004 und 180 Grad pro Sekunde. Dies erweitert den Anwendungsbereich auf Szenen, die präzise Schwenks in einem festgelegten Rahmen erfordern, wie etwa bei Bühnen-Events, Konzerten, Gottesdiensten und Sportveranstaltungen. Darüber hinaus ist die BRC-AM7 mit einer Preset-Funktion ausgestattet, die die Kameraeinstellung speichert und abrufbar macht.

Robuste System-Interoperabilität

Die BRC-AM7 lässt sich problemlos in die Kamerapalette von Sony integrieren und ist mit »ITU709», »709tone», »S-Cinetone» und »S-Log3» kompatibel, was die Farbanpassung vereinfacht. Außerdem bietet sie eine vertraute Benutzererfahrung und Bedienung. Die Kamera unterstützt Genlock-Terminals und ist mit den Master Setup Units und Remote-Control Panels von Sony kompatibel, was den Multikamerabetrieb möglich macht.

Dank ihrer kompakten Form und ihres geringen Gewichtes lassen sich mit der BRC-AM7 Aufnahmen von schwer zugänglichen Orten realisieren – etwa von Decken, Kränen oder Bühnenkonstruktionen. Über die 3/8-16 UNC- und 1/4-20 UNC-Schraublöcher an der Gehäuseunterseite lässt sich die Kamera auch bequem auf Stativen montieren.

Die Stromversorgung bei der BRC-AM7 erfolgt über einen vielseitigen 4-poligen XLR-Anschluss. Die Kamera unterstützt PoE++ (Power over Ethernet Plus Plus). Vielseitige Audioeingänge und Videoausgänge ermöglichen eine Erweiterung und Anpassung des Systems. Die Kamera verfügt über 12G-SDI- und HDMI-Ausgänge sowie 3G-SDI für die Monitorausgabe. Für Audio hat die BRC-AM7 zwei Kanäle mit 3-poligen XLR-Anschlüssen und einen 3,5-mm-Stereoeingang.

IP- und free-d-kompatibel

Die BRC-AM7 unterstützt SRT, RTMP, RTSP, NDI und Glasfaser und ermöglicht die Fernproduktion über IP-Netzwerke. Sie ist kompatibel mit VISCA over IP, dem S700PTP-Protokoll und CGI und ermöglicht die Fernsteuerung von Kameras über externe Befehle. Sie unterstützt auch IP Tally und bietet damit umfassende Unterstützung für die Fernproduktion.

Darüber hinaus ist die BRC-AM7 mit dem free-d-Protokoll kompatibel, das häufig in virtuellen Produktionen wie Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) zum Einsatz kommt. Sie kann Kamera-Tracking-Informationen (Schwenken/Neigen/Zoomen/Fokus/Blende) präzise in einen 3D-Raum ausgeben, was eine nahtlose Integration von Live-Aufnahmen realer Personen mit 3D-Computergrafik-Hintergründen und Charakteren ermöglicht und realistische zusammengesetzte Bilder erzeugt.

Zum Preis machte Sony noch keine Angaben.