Zubehör-Stromverteiler von Deity

Smart Power Distro von Deity misst und verteilt Strom an AV-Equipment.

Smart Power Distro (SPD-1) von Deity ist ein kleines Gerät, das den Stromverbrauch misst und als Stromverteiler fungiert. Vom chinesischen Tonspezialisten Deity hergestellt, adressiert sich das Gerät in erster Linie an Tonzubehör, aber es kann natürlich auch für andere Zwecke genutzt werden.

»Das SPD-1 ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung, und wir sind begeistert, es auf den Markt zu bringen«, lässt das Unternehmen verlauten. »Unser Ziel war es schon immer, Audio-Profis innovative und qualitativ hochwertige Produkte anzubieten, und das SPD-1 ist da keine Ausnahme. Wir sind zuversichtlich, dass es die Erwartungen unserer Kunden übertreffen und einen positiven Einfluss auf die Branche haben wird.«

Konzipiert ist das SPD-1 als robustes und vielseitiges Stromverteilungsgerät, besonders mit Blick auf Tontechniker und Audioprofis entwickelt. Es nimmt mit seinen drei DC-Eingängen den Strom von Akkus und Powerbanks entgegen und verteilt ihn an bis zu sechs Verbraucher. Wenn die Akkus sie bereitstellen, werden auf dem 1,1-Zoll-Farb-Display auf der Vorderseite die Telemetriedaten der Akkus dargestellt, zudem auch der Gesamtstromverbrauch, der von den Verbrauchern abgerufen wird.

Dabei ist das SPD-1 kompakt und robust genug, um es in eine Tontasche oder einen Rucksack stecken zu können, aber auch auf einem Tisch oder Tonwagen zu positionieren. Außerdem weist der Verteiler auch zwei 1/4-Zoll-Gewindehalterungen auf (1/4-Zoll-20-Gewinde an der Ober- und Unterseite), um ihn bequem an allerlei Armen, Cages, Platten, an einem Sound Cart, einem Rack-Regal oder anderem befestigen zu können. Weitere Flexibilität bietet ein umkehrbarer Befestigungsclip.

Die Kippschalter auf der Vorderseite sind verriegelbar, und das »Top-Down«-Design erlaubt die problemlose Nutzung in jeder Audiotasche.

Der leicht zugängliche 5V/2A-Typ-A-USB-Anschluss und die 6 ungeregelten Ausgänge machen das SPD-1 zu einem Hybridgerät mit einer maximalen Nennleistung von 10 Ampere.

Das SPD-1-Paket enthält einen SPD-1 und einen SPD-T4BATT (TA4f zu NH2054 Battery Cup).

Ergänzend zum SPD-1 bietet Deity auch eine Reihe von passenden Zubehörteilen an, darunter:

SPD-TABATT, ein TA4f auf D-Tap (P-Tap) Kabel

SPD-HRISO, ein Inline-Stromisolator

SPD-HRHR, ein 4-Pin-Push-Power auf 4-Pin-Push-Power Verbindungskabel

SPD-HRDC, ein 4-Pin-Push-Power-Stecker auf 5,5-mm-DC-Buchse mit Verriegelung

SPD-HRBATT, ein 4-Pin-Push-Power auf Smart Battery Cup

SPD-HR3U, ein 4-Pin-Push-Power auf Triple-USB-C-Kabel

Vertrieb

Alle Produkte von Deity werden in Deutschland, Österreich und der Schweiz vom Distributor New Media AV über den Fachhandel vertrieben.