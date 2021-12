PowerLink: robuster Stromverteiler für den Live-Einsatz

Robuster Stromverteiler von Klotz für PowerCon-True1-Steckverbindungen.

PowerLink Truss & Stagebox nennt der Hersteller Klotz ein Stromverteilungssystem, das aus Herstellersicht äußerst robust, ergonomisch und leicht zu handhaben ist: Letztlich ist es eine Mehrfachdose für PowerCon-True1-Steckverbindungen. Dabei eröffnet das Stromverteilungssystem flexible Einsatzmöglichkeiten in der Veranstaltungstechnik, im Theater oder TV-Studios.

Die PowerLink Truss & Stagebox ist mit einem Eingang sowie vier Ausgängen ausgestattet, alle ausgeführt als Neutrik PowerCon-True1-Buchsen. Die Belastbarkeit reicht bis 16A /250V. Durch die kompakte Größe und die ergonomische Anordnung der Anschlüsse ist auch im harten Bühnenalltag ein problemloses Handling gewährleistet — auch mit Handschuhen.

Das Kunststoffgehäuse ist mit abgerundeten Absorber-Kanten gestaltet, aber auch die robuste Oberfläche ist besonders stoßabsorbierend. Äußerlich einwirkende Kräfte werden dadurch optimal abgeleitet, erklärt der Hersteller.

Im Inneren der Box verleihen verstärkende Querrippen, in Verbindung mit sechs Gehäuseschrauben, der PowerLink Truss & Stagebox eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit. Zusammen sorgen diese Maßnahmen auch für die Einhaltung gängiger Sicherheitsstandards. Ein Sturz aus Traversenhöhe wird demnach locker weggesteckt, was die Robustheit und Langlebigkeit unterstreicht. Zudem ist das Gehäuse ultraleicht, führt Klotz aus.



An Traversen kann die PowerLink Truss & Stagebox einfach über zwei PowerLink-Clamps flexibel und zeitsparend befestigt werden, die zusätzliche Sicherung mit zwei O-Ringen ist ebenfalls möglich. Alternativ kann die Box auch mit einem optionalen Metallbügel an der Unterseite ausgestattet werden. Dieser verfügt über zwei vorgebohrte Löcher sowie eine M10-Verschraubung, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.



Als sinnvolles Zubehör wird das PowerLink Portfolio um farbige Kunststoff Sleeves erweitert. Damit ausgestattet, ist der Stromverteiler etwa optimal gekennzeichnet, um Stromkreise auch in größerer Entfernung schnell voneinander unterscheiden zu können.



Das PowerLink Truss & Stagebox System ist ab dem zweiten Quartal 2022 zu einem Endkunden-Listenpreis von 154 Euro verfügbar (innerhalb Deutschlands inklusive Versandkosten).