MMI: Software-Lösungen für die Medienbranche

MMI Munich Media Intelligence präsentiert zur NAB Highlights aus Cloud, Softwaredesign und Softwareentwicklung.

Bekannt ist MMI für unternehmensweite Middleware-Lösungen sowohl im Medien- und Broadcast-Umfeld als auch bei der Abwicklung von Sportligen und Sport-Events, für den Bau individueller Lösungen (digitale Archive, Dispositionssysteme, audiovisuelle Unterstützung statistischer Daten für Sport-Events, Digitalisierungsstraßen usw.) und für den professionellen Betrieb von Infrastruktur.

Rednet

Ein Baukasten aus standardisierten Software-Bausteinen, verwendbar in einem offenen Technologie-Stack, individuell nach Kundenwunsch kombinierbar und bei Bedarf anpassbar und erweiterbar – so lässt sich das Rednet Framework, Herzstück der Software von MMI, beschreiben.

Durch die dadurch entstandene Flexibilität hat sich MMI seit Beginn der Entwicklung des Frameworks im Jahr 2012 unterschiedlichste Referenztypen erarbeitet.

Das Rednet Framework ist einerseits eine zentrale Metadatenkreuzschiene, andererseits ein zentrales Materialverwaltungssystem. Es orchestriert alle Produktionsprozesse in Medienanstalten, es managt Material von der Genese bis zur Archivierung und verschiebt dieses als VOD Material in CDNs weltweit.

Das zum Rednet Framework gehörende Control Center liefert den Administratoren eine visuelle Übersicht über alle Prozesse und bietet hochprofessionelle Möglichkeiten zum Eingriff in die Prozesse, zur Fehleranalyse und Korrektur.

Lumagic – Dynamische HDR zu SDR Konvertierung

High Dynamic Range (HDR) Produktion ist auf dem Vormarsch und wird schon bald Standard sein. Da nach wie vor trotzdem ein hoher Bedarf an der gleichzeitigen Bereitstellung in Standard Dynamic Range (SDR) Qualität besteht, ist eine hochwertige Down-Konvertierung notwendig.

Lumagic bietet die filebasierte Konvertierung von HDR zu SDR, sowohl für vorhandenes Videomaterial als auch als Echtzeit-Konvertierung für Live-Übertragungen in einzigartiger Qualität – On Premise oder in der Cloud.

Einzigartig wird Lumagic durch den weltweit fortschrittlichsten Algorithmus für dynamisches Tonemapping, mit dessen Hilfe die HDR-Bilddaten in Echtzeit analysiert und in optimierte SDR Daten konvertiert werden. Dunkle Bereiche werden aufgehellt, überbelichtete Abschnitte erhalten mehr Details. Farbprobleme, die üblicherweise bei dem Konvertierungsprozess entstehen, werden eliminiert. Das Resultat ist laut Anbieter ein ausgewogenes Bild in brillanter Farbwiedergabe – HDR-Qualität in einer SDR-Verpackung sozusagen.