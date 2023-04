MediaKind: Lösungen für Streaming und Cloud

MediaKind stellte während der NAB2023 in vielen seiner Kompetenzfelder Produktneuerungen vor.

MediaKind hat das reiche Erbe seiner Technologien, die teilweise bis in die Zeit zurück reichen, als das Unternehmen noch Ericsson hieß, weiter entwickelt und bietet Serviceprovidern und Telekommunikationsbetreibern topaktuelle Produkte und Lösungen für Kontribution und Distribution an, über Kabel, Satellit, Terrestrik und IP, in den Bereichen Streaming und Cloud. Das sind Encoder, Decoder, IRDs und Multiplexing-Systeme für die Bereiche MPEG2/4, JPEG2000, HEVC, 4K und OTT. Vertriebspartner von MediaKind in Deutschland ist SHM Broadcast.

Bei der NAB2023 zeigte MediaKind bei seinem Produkt Atlas drei wichtige Workflows aus der Cloud: Live-Catch-up und TV-Aufnahmen, KI-gestützte dateibasierte Kodierung und KI-basiertes Upscale. Atlas nutzt dabei Public Clouds zusammen mit KI-gestützten Diensten für Cloud-DVR-Services der nächsten Generation. Eine proprietäre Codec-Implementierung sorgt für hohe Qualität und schnelle Dateiübertragung. KI-basierte Upscale-Funktionalität erlaubt es, von HD auf 4K hoch zu skalieren und alte Inhaltsbibliotheken für moderne Bildschirmgrößen in verbesserter Qualität wiederzuverwenden.

Wave erweitert die adaptive Bitrate (ABR) auf Streams mit extrem niedriger Latenz, das ermöglicht den Endkunden sofortigen Kanalwechsel für ein nahtloses Seherlebnis und nutzt Multicast-Technologie, um Werbung gezielt an Millionen von gleichzeitigen Zuschauern bei Live-Events zu streamen. Wave nutzt vorhandene DRM- und effiziente Übertragungsprotokolle und ermöglicht so eine sichere und groß angelegte Live-Verteilung. Mit Wave können Betreiber ihre IPTV- und Streaming-Vertriebsnetze kombinieren, und die Medieninhaber können neue immersive und interaktive Live-Erlebnisse anbieten.

Aquila verfügt über eine Hardware-Beschleunigung, die es ermöglicht, den Stromverbrauch und den CO 2 -Ausstoß bei der Live-Transkodierung um 70 % zu reduzieren. Eine neue KI-gestützte Videoanalyse-Engine optimiert den Cloud-Einsatz, und Versatile Video Coding (VVC) Codec reduziert die Bandbreitenanforderungen im Vergleich zu H.264 und HEVC deutlich. Damit fokussiert sich MediaKind stark auf Energieeffizienz und rückt Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt.

Auch in den Edge-Processing-Produkten RX1 und CE1 von MediaKind wurde die Entwicklung weiter vorangetrieben, um weiterhin eine hochwertige Medienverarbeitung und Streaming-Verwaltung am Rande des jeweiligen Netzwerks zu ermöglichen. So unterstützt MediaKind hier eine breite Palette von Medienformaten, einschließlich JPEG-XS, was den hocheffizienten Transport von Videos über IP-Netzwerke ermöglicht. Die Integration mit Nimbra von NetInsight, einer skalierbaren Medientransportlösung, sorgt für eine schnellere Bereitstellung mit höchster Qualität und maximaler Zuverlässigkeit, so dass Betreiber von alten Satelliten- und Mikrowellen-Übertragungssystemen auf IP umsteigen können.

MediaKind bietet eine umfassende Lösung für die Abwicklung von Live-Video und verwaltet dabei alle Aspekte der Monetarisierung. Ein neuer Engine in MediaFirst ermöglicht es, kurze Live-Segmente zu unterstützen, und Prisma bietet zielgerichtete Werbung für den Aufbau von Fast-Channels. Mit MediaKinds komplettem Live-Video-Monetarisierungspaket können sich die Content-Owner auf die Produktion von Inhalten, die Bereitstellung der besten Benutzererfahrung und die Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle zur Monetarisierung ihrer Live-Assets konzentrieren.

Die vielseitigen Lösungen von MediaKind profitieren von einem vielfältigen Partner-Ökosystem. Zu den vorgestellten Kooperationen gehört Arqplex, ein Joint Venture mit Arqiva, das Sendern ein schlüsselfertiges Disaster-Recovery-Produkt für kontinuierliche Dienste bietet. Ein mit NetInsight entwickeltes End-to-End-Cloud-first-IP-Videodistributionssystem bietet nahtloses Live-Video-Streaming mit der iPaaS-Streaming-Lösung von Qibb. Die Workflow-Technologiepartner Equativ, Tellyo und BCNexxt schließen sich ebenfalls MediaKind an, um fortschrittliche Lösungen für Ad Decisioning, Cloud-Produktion und Cloud-Playout für die integrierte Live-Produktion und Videobereitstellung zu demonstrieren.

Boris Felts, Chief Product Officer, MediaKind, kommentiert: »Angesichts der steigenden Nachfrage der Zuschauer nach neuen Möglichkeiten, Videos zu erleben, und der steigenden Erwartungen an die Qualität müssen Streaming-Dienste und Videoverleiher innovativ sein. Wir haben intensiv mit unseren Kunden zusammengearbeitet, um die Technologie, die Funktionen, die Qualität und die Leistung zu entwickeln, die sie brauchen, und ich bin stolz darauf, dass wir Produkte liefern, die neue Erfahrungen und Monetarisierungsmöglichkeiten eröffnen. Wir können es kaum erwarten, der Branche unsere erweiterten software-zentrierten, cloud-nativen Lösungen zu präsentieren, die die Grenzen des Streamings sogar noch über die Möglichkeiten des traditionellen Rundfunks oder Pay-TV hinaus erweitern.«