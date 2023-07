R42: Leuchtturm-Projekt der Gaming-und Medienbranche

R42 in der Leipziger Ritterstraße 42 wird ein Leuchtturm in der deutschen Gaming-Branche. Sony rüstet das Gebäude mit modernster Display-, Management- und Produktionstechnik aus.

Spielen, Arbeiten, Leben – an einem Ort, mitten in der Stadt: Sony und Gecko schaffen in Leipzig gemeinsam ein besonderes Ökosystem für die deutsche Gaming-Branche. Zusammen mit der Unternehmens- und Start-up-Beratung Gecko.2 GmbH, Leipzig, gestaltet Sony ein Gebäude in der Leipziger Innenstadt zu einem Kreativ-Zentrum für Spiele-Entwicklerinnen und -entwickler sowie Gaming-Fans um.

Um das Thema Visualisierung, Workplace-Management und Live-Produktion kümmert sich Sony. Das Technologieunternehmen stattet R42 mit modernsten Produkten und Lösungen aus – darunter sind Groß-Bildschirme der professionellen 4K-Bravia-Serie für Signage- und Präsentationsanwendungen, leistungsstarke 4K-Laser-Projektoren, das Workplace-Management-System TEOS sowie modernste PTZ-Kameras und Schnitttechnik für Live-Studioproduktionen.

Die Gebäudeadresse Ritterstraße 42 ist auch Namensgeber von R42, das in der zweiten Jahreshälfte eröffnet werden soll. Das Projekt bietet beste Entwicklungschancen für die Gaming-Szene: R42 verbindet auf insgesamt sieben Etagen Gastronomie, Events, Content-Produktion, Spielen, Arbeiten und Leben.

Sony Know-how für die Gaming-Branche

»R42 wird zu einem Leuchtturm in der deutschen Gaming-Szene«, sagt Noelle Giesselbach, Trade & Segment Marketing Manager DACH, Sony Professional Europe. »Wir freuen uns sehr, dass unsere Technologie die Strahlkraft dieses Projektes noch verstärkt. Wir zeigen damit, welchen positiven Einfluss Technologie auf ein kreatives Umfeld haben kann. R42 ist das Gegenmodell zu leblosen, sterilen Innenstädten. Es hat Modell-Charakter für die Art und Weise, wie Menschen ihr Leben und Arbeiten in Städten in Zukunft vereinen können. R42 wird ganz sicher über die Grenzen Mitteldeutschlands hinaus bekannt werden.«

Der Gaming-Markt wächst stetig. Dabei geht es nicht nur um die klassischen Gaming-Bereiche wie das Entwickeln von kommerziellen Computerspielen oder das professionalisierte Gaming wie bei E-Sports. Auch Serios Games, das ist digitales Lernen mit Unterhaltungselementen im Bildungsbereich, oder Gamification – also der gezielte Einsatz spielerischer Elemente in spielfremden Umgebungen – werden immer bedeutender.

»Dieses Projekt ist in dieser Kombination einzigartig in Deutschland«, sagt R42-Initiator Christopher Siebenhüner, der Gecko.2 gemeinsam mit Tom Potuschek gegründet hat. »Das Projekt verbindet Events, Content Produktion, Spielen, Arbeiten und Leben in einem Gebäude. Bei uns trifft die Welt der klassischen Wirtschaft auf die Games-Branche und fördert innovative Konzepte in der gesamten Region. Dass Sony mit seinem Know-how in den Bereichen professionale Displays, Workplace-Management und Live-Produktion mit an Bord ist, freut uns ganz besonders. Dieses Engagement ist entscheidend für den Erfolg des Projekts und richtungsweisend für den gesamten Sektor.«

Breites Sony Portfolio im Einsatz

Im Gebäude R42 kommt auf sieben Etagen umfangreiche Sony Technologie zum Einsatz. Darunter sind mehr als 40 Bildschirme der professionellen 4K-Bravia-Serie mit Bildschirmgrößen zwischen 32 und 100 Zoll. Flaggschiff ist der Bravia FW-100BZ40J: Er ist der größte Bildschirm im Sony Portfolio. Im R42 sorgen gleich zwei 100-Zöller für überragende Bildqualität, unter anderem in der für mehr als 100 Personen ausgelegten Gaming-Arena.

Für lichtstarke Brillanz auch bei anspruchsvollen Verhältnissen sorgt der neue WUXGA-3LCD-Laserprojektor VPL-FHZ85 von Sony mit einer Lichtstärke von 8.000 Lumen. Er kombiniert Helligkeit mit Effizienz, Flexibilität bei der Installation und erweiterten Funktionen. Größe und Gewicht machen ihn zum kleinsten und leichtesten Projektor der Mittelklasse.

In den Co-Working-Bereichen des R42 kommt Teos zum Einsatz, das Workplace-Management-System von Sony. Damit lassen sich Arbeitsumgebungen zentral koordinieren: Personalisierte Beschilderung einzelner Räume, effiziente Raumbuchung und Technologien für eine reibungslosere Zusammenarbeit.

Darüber hinaus liefern neun PTZ-Kameras gestochen scharfe Bilder für Aufzeichnungen und Live-Produktionen von Gaming-Sessions, Schulungen oder Meetings. Darunter sind auch die Modelle SRG-X120BC und SRG-X400BC. Die vielseitigen, ferngesteuerten PTZ-Kameras der SRG-X-Serie eignen sich ideal für 4K-Aufzeichnungen in Unterrichts- oder Meetingräumen.

Offizieller Start des R42 ist in der zweiten Jahreshälfte 2023. Sony wird R42 auch als Show-Room und Veranstaltungsort für Kunden-Veranstaltungen nutzen.