Leistungsfähige, robuste Glasfaserkabel von Klotz AIS

Auch unter harten Live-Bedingungen hohe Bandbreiten zu erreichen, verspricht Klotz AIS für Glasfaserkabel der Dodeka SmartBeam Serie.

Die neu entwickelte Dodeka SmartBeam-Serie aus Glasfaserverbindungen von Klotz AIS ist mit zwölf optischen Übertragungskanälen und einem einzigartigen, hermaphroditen 12-fach Linsenstecker im Single- oder Multimode nutzbar. Die Serie wurde speziell für den mobilen Einsatz entwickelt und kombiniert das neue Steckersystem mit dem leistungsfähigen und langlebigen Klotz Ultra Mobil Kabel.

Der neue 12-fach-Linsenstecker ist outdoor-tauglich nach IP67, einfach zu reinigen und bietet äußerst großzügige Übertragungsraten für 12G-Videosignale, ein 10-GBit/s-IT-Netzwerk oder SMPTE-2110-Anwendungen.

Die Signale können mit 40 oder 100 GBit/s übertragen werden — natürlich auch über lange Übertragungsstrecken von bis zu 300 m. Bei CWDM-Videoübertragung können laut Hersteller problemlos 216 UHD-Videosignale in 12G mit 3.456 digitalen Audiokanälen transportiert werden.

Dabei ist die Dodeka SmartBeam Serie abwärtskompatibel zu den Klotz-Serien SmartBeam Duo, Quad und Octo: egal ob mit 2, 4, 8 oder 12 Linsen — alle SmartBeam-Serien lassen sich individuell miteinander kombinieren. Der Steckverbinder ist kompatibel zu Steckern der MIL-DTL-83526-20/21 Norm.

Klotz AIS bietet innerhalb der FiberLink-Serie eine große Auswahl an Breakout-Kabeln, Einbauadaptern, passiven Signalverteilungen sowie individuellen Produktlösungen an. Einer Adaption an bestehende Systeme, egal ob OpticalCon Quad und Duo, LC, SC, FC oder E2000 in PC oder APC: bei Klotz AIS steht nach Unternehmensangaben nichts im Wege, und es wird eine Lösung gefunden. Für eine nahtlose Integration sind Klotz SmartBeam Einbauadapter, neben der klassischen Flansch- und Zentralbefestigung, auch als individueller, zu klassischen Steckfeldern kompatibler D-Mount erhältlich.

Eine Kabeltrommel mit 150 m Kabellänge aus der Dodeka SmartBeam Serie steht zum Endkunden-Listenpreis von 11.548,95 Euro in der Preisliste von Klotz AIS, eine mit doppelt so langem Kabel kostet 14.915,46 Euro.