Sony erweitert Angebot für Live-Produktionslösungen

Ein variabler ND-Filter, eine 4K-4x HFR-Funktion, Netzwerkadapter zur Kamerasteuerung und neue OLED-Sucher sollen Live-Produktionen erleichtern.

Sony erweitert seine »Networked-Live«-Strategie und ergänzt sein Angebot an Live-Produktionslösungen. Zu den neuen Sony-Produkten für Live-Produktionen zählen etwa ein neuer Netzwerkadapter zur Kamerasteuerung, variable ND-Filter oder neue OLED-Sucher. »Für neue Ausdrucksmethoden, mehr Flexibilität und noch mehr Kreativität nutzen Live-Produktionen immer häufiger neue und spannende Aufnahmestile«, sagt Norbert Paquet, Head of Live Production, Sony Europe.

»Wir wissen, dass unsere neuen wirtschaftlichen und zukunftssicheren Lösungen diesem Trend entsprechen. Mit diesen Entwicklungen haben wir den langfristigen Aspekt jeder Investition in Live-Produktionen berücksichtigt. Dies ist eine Art, wie wir Nachhaltigkeit in der Live-Produktion angehen: Statt Bestehendes laufend durch Technologie-Änderungen zu ersetzen, möchten wir, dass sich unsere Lösungen mit dieser Technologie weiterentwickeln und wachsen.«

Variable ND-Filter für Filterwechsel für Live

Mit dem neuen variablen ND-Filter HKC-VND50 können Kameraleute künstlerische Effekte durch mehr Kontrolle erreichen und gleichzeitig operativ effizient sein. Das robuste gehäuseinterne Design des Filters hält den oftmals extremen Bedingungen von Live-Umgebungen stand. Es erlaubt nahtlosen Filterwechsel im Live-Modus und unterstützt Bilder mit High-Frame-Rate und geringer Tiefenschärfe mit Tiefenschärfenkontrolle.

Die virtuelle Blende passt Helligkeitsstufen automatisch zwischen Objektiv, verstellbarem ND-Filter sowie Verstärkung über einen einzelnen Joystick an. Das bietet neue Freiheiten beim Storytelling von Live-Inhalten.

Flexibler Schiebemechanismus für Sucher

Sony hat auch die Sucher-Positionierung für seine Live-Kameras überarbeitet und bietet jetzt einen neuen Schiebemechanismus für Sucher an. Der Mechanismus sorgt für eine passgenaue Verbindung zwischen Sucher und Kamera und ermöglicht ein nahtloses Schwenken des Suchers um das Kameragehäuse in verschiedenste Positionen. Das erhöht den Komfort für Kameraleute und die Benutzerfreundlichkeit. Diese Funktion ist besonders nützlich bei beengten Platzverhältnissen wie etwa beim Einsatz von Kamerawagen, auf Stadiontribünen oder auf Gerüsten – eben da, wo eingeschränkte Mobilität die gewünschten Aufnahmen behindern kann. Der leicht verschiebbare Sucher kann näher an die Achse der Stativrotation bewegt werden, um Änderungen des Betrachtungswinkels zu reduzieren und eignet sich somit perfekt für verschiedene Aufnahmesituationen.

Neue OLED Sucher

Drei neue OLED-Sucher sorgen dank Full-HD-OLED für beeindruckende Klarheit im Sucher. Die HDVF-EL740, HDVF-EL760 und HDVF-EL780 mit Full HD-Auflösung und hohen Kontraststufen unterstützen Kameraleute bei HD-, 4K- oder HDR (High Dynamic Range)-Produktionen den Fokus zu halten. Die neuen OLED-Sucher sind mit der aktuellen digitalen und analogen Schnittstellen-Technologie ausgerüstet. So lassen sie sich in jedes vorhandene Kamera-Setup integrieren, was ein reibungsloses Flottenmanagement möglich macht.

Der verstellbare ND-Filter, die Sucher-Aufnahme und der OLED-Sucher sind allesamt für die bestehenden Kameramodelle HDC-3500, HDC-5500 und HDC-P502 und auch für die neuen Kameras HDC-3500V und HDC-5500V verfügbar.

Firmware-Update HDC-5500

Ab Dezember 2023 soll eine neue 4K-4x-HFR-Option verfügbar werden, über ein Firmware-Upgrade für die Sony Kamera HDC-5500. Das Upgrade gilt in Kombination mit einer HDCU-5000 und der neuen Prozessorplatine HKCU-UHF50. Eine Stufe höher als die derzeit verfügbaren 4K 2x-Optionen ist 4K 4x HFR auch über ein Firmware-Upgrade in Verbindung mit einer Hardware-Modifizierung bei der HDC-3500 möglich. Dies bietet bei Zeitlupen neue Möglichkeiten des Storytelling, insbesondere in der Sportproduktion.

Das Upgrade unterstützt auch 4K für LED-basierte Werbung an Sportstätten wie von Parallel Ads für die HDC-3500 und die HDC-5500.

Netzwerkadapter zur Fernsteuerung

Parallel zu diesen Hardware-Ankündigungen forciert Sony weiterhin sein »Networked Live«-Ökosystem mit Lösungen, Produkten, Services und Partnern, um umfänglich von Ressourcen über vernetzte Hybridfunktionen (On-Premises und Cloud) zu profitieren. Der neue Netzwerkadapter zur Kamerasteuerung CNA-2 baut auf diesem Ansatz auf. Er wird voraussichtlich im Herbst verfügbar sein. Drittanbietersysteme können Kameras einfach in Live-Produktionen mit mehreren Kameras und Standorten über ein einfaches Dashboard überwachen und verwalten.

Das macht HDC-Systemkameras, die im Verbund zusammengeschlossen oder in verteilten Netzwerken zusammenarbeiten, noch leistungsstärker, so Sony.

Der CNA-2 bietet zahlreiche neue Funktionen, um entfernte und verteilte Umgebungen zu steuern, zu überwachen, zu verwalten und zu betreiben. Basierend auf WEB API (Application Programming Interface) macht es die Entwicklung von Anwendungen für Systemkameras von Sony einfach und leicht.