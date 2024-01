Panasonic mit Kairos-Neuheiten

Panasonic zeigt für die Produktionsplattform Kairos neue Core Mainframes mit SDI I/O Boards, die bis zu 48 Ein-/Ausgänge bieten, und präsentiert neue Firmware-Funktionen.

Panasonic Connect Europe kündigt heute Optimierungen für seine IT/IP-Live-Produktionsplattform Kairos an, die auf der ISE 2024 in Barcelona, Spanien, zu sehen ist. Basierend auf der Flexibilität des Systems wurden SDI I/O Boards (AT-KC20M1) für die drei neuesten Kairos Core-Mainframes eingeführt, AT-KC200, AT-KC2000 und AT-KC2000S1. Es lassen sich bis zu 4x AT-KC20M11 Einheiten zu jedem Kairos Core hinzufügen. Diese leistungsstarken und zuverlässigen SDI I/O Boards erhöhen die Kapazität und bieten bis zu 48 Ein-/Ausgänge (32 Eingänge x 16 Ausgänge) mit 3G SDI & 4 Boards, die größere und komplexere Produktionen als je zuvor unterstützen.

Die neue Firmware (V1.6) für Kairos wird im 1. Quartal des Jahres 2024 verfügbar sein und nochmals erweiterte Funktionen bieten, wie beispielsweise Filter für mehr Kreativität, einschließlich Farbkorrektur. Zusätzlich werden Funktionen zur unabhängigen Benutzerverwaltung eingeführt.

Darüber hinaus wird ein neuer Still Image Store mit Funktionalitäten für Playlists und Übergänge für eine einfachere und schnellere Produktion erhältlich sein. Die neue optionale Software für Kairos Core Manager (AT-SFCM10) wird freigeschaltet, um Nutzern ein Core-Backup-System, Medienwiederherstellung und Synchronisierung zu bieten. Ebenfalls auf der ISE zu sehen ist die 16:10 native Auflösung in ST 2110, die in Zukunft unterstützt wird.

Zwei der drei 2023 angekündigten neuen Kairos Core-Mainframes, der AT-KC200 und der AT-KC2000, sind auf der ISE 2024 erstmals in Aktion zu sehen. Das neue 4HE-Gehäuse der beiden Modelle zeichnet sich durch einen hohen Luftstrom bei niedrigeren Lüfterdrehzahlen aus, was die Geräuschentwicklung deutlich reduziert, sodass die Plattform direkt neben dem Geschehen platziert werden kann.

Die Kairos-Plattform stärkt die Weiterentwicklung hin zu IP-Workflows mit gleichzeitigem SDI-, ST 2110- und Streaming-Support. Die ST 2110-Unterstützung vereinfacht die Verknüpfung zu den neuesten ST 2110-kompatiblen Kameras von Panasonic, der AW-UE160 PTZ und der AK-PLV100GJ PL Studiokamera, die sich perfekt für Multikamera-Produktionen eignen.

Kairos eignet sich ideal für Studio- und Remote-Produktionen sowie Streaming von Live-Sport- und Konzertveranstaltungen. Kairos virtualisiert traditionelle Mischerfunktionen, wodurch viele Hardwarebeschränkungen klassischer Bildmischer mit innovativer CPU/GPU-Architektur entfallen. Die Plattform nutzt eine Multiformat-Agile-I/O-Funktion, um die Eins-zu-Eins-Eingangsbeschränkungen von reinen SDI-Mischern zu beseitigen.

»Nachdem wir die Live-Produktion mit der Einführung von Kairos revolutioniert haben, stellen wir unseren Broadcast- und Mediennutzern sowie dem Rental- und Staging-Markt weitere wichtige neue Funktionen zur Verfügung, die die Plattform zum De-facto-Standard machen«, sagt Andre Meterian, Director of Professional Video Systems bei Panasonic Connect Europe. »Kairos ist die ideale Lösung für alle, die auf eine IT/IP-zentrierte Plattform der nächsten Generation umsteigen möchten, um unbegrenzte Produktionskreativität zu ermöglichen – unabhängig von Format oder Inhaltsziel.«