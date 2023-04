Sony mit neuem 4K-HDR-Referenzmonitor

Zur NAB 2023 stellt Sony den Referenzmonitor BVM-HX3110 als neues Flaggschiff seiner 4K-HDR-Monitore vor.

Für die Bilder des 30,5-Zoll-Referenzmonitors BVM-HX3110 sorgt ein entspiegeltes Dual-Layer-LCD-Panel mit eigener Signalverarbeitung aus eigener Entwicklung, erläutert Sony.

Das Display erreicht eine Spitzen-Leuchtdichte von bis zu 4.000 cd/m² bei vollständig weißem D65-Signal. Die Schwarzwerte gibt der Monitor laut Sony nahezu unverändert wieder.

Die als optionale Lizenz aktivierbare neue High-Speed-Pixelreaktion steigert das Kontrastverhältnis, um Bewegungsunschärfen zu reduzieren. Der neue Monitor passt sich mit seinem größeren Betrachtungswinkel und der SMPTE-ST2110-Schnittstelle in Sonys Live-Netzwerk-Ökosystem und in die Arbeitsumgebungen an Sets, in Studios und in der Postproduktion für Farbkorrektur und VFX ein. Der bekannte HD-HDR Monitor BVM-HX310 bleibt als begleitendes Modell erhalten.

Der BVM-HX3110 ist standardmäßig mit Waveform Monitor/Vector Scope (WF/VS), Falschfarben, Fokusassistenz, Untertitel, 3D-LUT-Verarbeitung sowie Quad- und Side-by-Side-Betrachtungsmodi ausgerüstet. Mittels optionaler Lizenzen können neben der Pixelreaktion auch JPEG-XS und Simple Network Management Protocol (SNMP) Unterstützung, HDR/SDR-Umwandlung sowie eine benutzereigene 3D-LUT-Signalausgabe aktiviert werden.

Der BVM-HX3110 nutzt die Farbskala vieler Sony-Monitore von Sony und lässt sich mit dem BVM-HX310 und den Serien PVM-X und LMD-A betreiben. Das schließt den kürzlich vorgestellten 18,4 Zoll HD-HDR-Monitor LMD-A180 ein, der den LMD-A170-Monitor ersetzen wird.

Ein Prototyp des BVM-HX3110 ist am Stand von Sony Nr. C8101 zu sehen. Der Marktstart wird für November 2023 angekündigt. Der LMD-A180 soll im Herbst 2023 auf den Markt kommen.