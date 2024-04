SmallHD mit neuem Referenzmonitor

SmallHD stellt einen neuen Referenzmonitor vor. Auf 31,5 Zoll Diagonale sorgen Quantum Dot OLED-Chips für die Darstellung in HDR oder SDR.

Die neue Displaytechnologie kombiniert ungewöhnliche Leuchtdichte und Farbkonformität mit einem weiten Betrachtungswinkel, so der US-Hersteller. Kontrast und Farbwiedergabe erfüllen die hohen Ansprüche in der Postproduktion und beim Grading ebenso wie in kritischen Situationen am Set für die Bildkontrolle durch Bildgestalter und Regisseure, betont der Anbieter.

Das 4K- 10-bit Display bietet ein Kontrastverhältnis von 1:1,5 Mio. Vier Anschlüsse stehen für 12G, 6G, 3G und HD-SDI zur Verfügung, HDMI In- und Out sind vorhanden. Kern der Softwaretools ist das von SmallHD entwickelte Betriebssystem PageOS mit Tools wie EL Zone, Waveform, Vectorscope und einem Monitor Calibration Wizard mit Calman-Integration.

»Unsere Zusammenarbeit mit Samsung Display«, so Greg Smokler, VP Cine Products, »macht es möglich, deren führende Quantum-Dot OLED Displaytechnologie mit unserer mit dem Emmy Award ausgezeichneten Monitor-Plattform zu kombinieren, um unser bisher bestes Display auf dem Markt zu bringen«.

Das nächste Software-Update enthält u.a. eine vereinfachte Nutzeroberfläche für die Color Pipe, Drehregler für bessere taktile Anpassung von Einstellungen und Werkzeugen und Multiview mit dem Vergleich mehrerer Eingänge, Color Pipes und LUTS. Angekündigt werden ebenfalls eine App zur Netzwerk-Überwachung und ein WiFi-Adapter für die Fernsteuerung.

Das robuste leichte Monitorgehäuse bietet vielfältige austauschbare Montagepunkte wie eine 100 mm Vesa-Halterung, eine rückseitige Montageschiene für Akkuplatten und anderes Zubehör sowie einen Handgriff und Griffmulden.

Der Quantum 32-Monitor wird im Sommer 2024 ausgeliefert, der US-Preis ist mit 13.000 $ angegeben.