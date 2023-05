Generative KI: Erfolgreiche Beta-Software Adobe Firefly

Adobe hat die KI Firefly in Bard by Google integriert und die Ausweitung der Content Authenticity Initiative bekannt gegeben.

Im ersten Monat seit dem Start der Beta-Version von Adobe Firefly machten die Kreativprofis diese zur erfolgreichsten Beta-Version des Unternehmens, indem sie mehr als 70 Millionen Bilder mit Funktionen wie Text-zu-Bild, Vektor-Umfärbung und Texteffekten generierten. Weitere Funktionen werden in den kommenden Wochen folgen. Adobe betont, man habe Firefly auf der Grundlage der KI-Ethikprinzipien Verantwortlichkeit, Verantwortung und Transparenz entwickelt, so dass die Firefly-Modelle sowohl auf den Urheber ausgerichtet als auch für die kommerzielle Nutzung sicher seien.

Adobe und Google haben eine Partnerschaft geschlossen, um Firefly in Bard, Googles experimentellen KI-Dienst, einzubinden und so die kreative Reise in Adobe Express fortzusetzen. Firefly wird der führende Generative KI-Partner für Bard, indem es die Text-zu-Bild-Funktionen unterstützt und verstärkt. Mit der neuen Bard by Google-Integration können Nutzer_innen aller Qualifikationsstufen Bard ihre kreativen Visionen in eigenen Worten beschreiben, um mit Firefly generierte Bilder direkt in Bard zu erstellen und diese dann zu bearbeiten und für die Erstellung von Designs über Adobe Express zu verwenden.

Adobe und Google verfolgen bei dieser Partnerschaft einen Ansatz, der sich an den Kreativen orientiert. Adobe wird die Open-Source-Content-Credentials-Technologie der Content Authenticity Initiative (CAI) nutzen, um die Transparenz der durch diese Integration erzeugten Bilder zu erhöhen. Diese Partnerschaft soll es Millionen von Menschen ermöglichen, eine generative KI zu nutzen, die sich an den Bedürfnissen der Kreativen orientiert.

»Die unglaubliche Resonanz auf unsere Beta-Version von Adobe Firefly zeigt die Kraft und das Potenzial generativer KI, mehr Menschen zu kreativen Leistungen zu inspirieren, sowie die starke Nachfrage nach einem auf Kreativschaffende konzentrierten, kommerziell nutzbaren Ansatz«, so Ely Greenfield, CTO, Digital Media, Adobe. »Durch die Integration in Bard by Google ermöglichen wir es Millionen von Menschen, Firefly zur kreativen Inspiration und Gestaltung zu nutzen und herausragende Inhalte mit Adobe Express zu teilen.«

»Generative AI hat die weltweite Aufmerksamkeit auf sich gezogen und die Art und Weise, wie wir über Zusammenarbeit und Produktivität denken, verändert«, sagt Sissie Hsiao, Vice President at Google and General Manager for Google Assistant and Bard. »Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Adobe Firefly, die unseren Nutzer_innen die Möglichkeit gibt, ihre kreativen Ideen schnell und einfach zum Leben zu erwecken – direkt in Bard.«

Firefly ist der generative KI-Dienst, der kommerziell nutzbare Inhalte in professioneller Qualität generiert. Er ist so konzipiert, dass er direkt in die Arbeitsabläufe von Kreativen eingebettet werden kann, sowohl in Adobes eigenen Anwendungen als auch in Bard by Google. Das erste Modell von Firefly wurde auf Adobe Stock-Bildern, offen lizenzierten Inhalten und gemeinfreien Inhalten, deren Urheberrecht abgelaufen ist, trainiert.

»In diesem entscheidenden Moment der Geschichte, in dem generative KI leistungsfähiger und verbreiteter denn je ist, ist es für die Menschen wichtig zu wissen, was hinter den Inhalten steckt, die sie konsumieren«, sagt Dana Rao, General Counsel und Chief Trust Officer bei Adobe. »Content Credentials wird es Kreativprofis ermöglichen, ihre Geschichten authentisch zu erzählen und gleichzeitig einfach zu bedienende Tools bereitzustellen, um zu überprüfen, wie ein Inhalt erstellt und verändert wurde.«

Die von Adobe gegründete CAI hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Mit den Neuzugängen Universal Music Group (UMG), Stability AI und Spawning.ai wurde die Mitgliederzahl der globalen Koalition von über 1.000 Mitgliedern überschritten. Sie schließen sich einer Reihe von Technologie- und Medienunternehmen, Kameraherstellern, Kreativprofis, Forschenden, NGOs und vielen anderen an. Mit dem Aufkommen der generativen KI spielen Content Credentials eine wichtige Rolle, um sicherzustellen, dass Menschen wissen, ob ein Inhalt von einem Menschen erstellt, von KI generiert oder von KI bearbeitet wurde.

»Dieser Meilenstein zeigt, wie wichtig es ist, das Vertrauen in das Internet wiederherzustellen, und dass die Lösung der Content Authenticity Initiative in allen vertikalen und industriellen Bereichen eine unglaubliche Dynamik entwickelt hat«, so Rao.

Content Credentials

Durch die Integration von Firefly in Bard by Google können Millionen von Google-Nutzer_innen die von Adobe nach ethischen Maßstäben entwickelten Funktionen zur Bilderstellung und -bearbeitung nutzen.

Sie können die Bilder in Adobe Express verändern und sie verwenden, um herausragende Inhalte zu erstellen, die von der qualitativ hochwertigen Sammlung an Vorlagen, Schriftarten, Stockbildern und Assets von Adobe Express inspiriert sind. Express ist eine All-in-One-App zur Erstellung von Inhalten, mit der Sie schnell, einfach und mit viel Spaß herausragende Social-Media-Posts, Videos, Bilder, PDFs, Flyer, Logos und vieles mehr gestalten und teilen können.

Firefly hat die CAI Content Credentials standardmäßig aktiviert, so dass jedes Bild, das in Bard mit Firefly erstellt wird, über eine eingebaute Transparenz verfügt. Die CAI Content Credentials sind ein kostenloses, Open-Source-Tool, das als digitales »Nährwertkennzeichen« dient. Content Credentials können Informationen wie Name, Datum, die zur Erstellung eines Bildes verwendeten Werkzeuge und alle an diesem Bild vorgenommenen Bearbeitungen anzeigen. Sie bleiben mit den Inhalten verknüpft, wo auch immer sie verwendet, veröffentlicht oder gespeichert werden, ermöglichen eine korrekte Zuordnung und helfen den Verbraucher_innen, fundierte Entscheidungen über digitale Inhalte zu treffen

Über die Content Authenticity Initiative

Adobe hat die CAI ins Leben gerufen, um die Gefahr von Desinformation zu bekämpfen und die korrekte Namensnennung von Kreativen zu gewährleisten. Zu den aktuellen CAI-Mitgliedern gehören neben neuen Entwicklern generativer KI-Technologie auch AFP, Associated Press, BBC, Getty Images, Leica, Microsoft, Nikon, Reuters, The Wall Street Journal und andere. Die CAI ist sich der enormen Chancen und Herausforderungen bewusst, die sich aus KI-generierten Inhalten ergeben, und sieht die einzigartige Rolle der Koalition darin, Verbraucher_innen dabei zu helfen, fundierte Entscheidungen über die von ihnen konsumierten Inhalte zu treffen. Durch die enorme Dynamik bei der Gewinnung neuer Mitglieder und die zunehmende Akzeptanz von Content Credentials durch Führungskräfte aus verschiedenen Branchen stellt die CAI sicher, dass technologische Innovationen auf ethischen Grundlagen beruhen.