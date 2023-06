Radio O in Kigali setzt auf Lawo-Software

Neuer Radiosender in Kigali mit Relay von Lawo betrieben.

Radio O ist ein neuer Radiosender in der Medienlandschaft von Ruanda. Der Sender sitzt in Kigali, der Hauptstadt und gleichzeitig größten Stadt des Landes. Der Sender wird von der Glaubensgemeinschaft Authentic Church betrieben. Mit seiner neuen Infrastruktur implementiert Radio O ein hochmodernes Setup mit der Lawo-Lösung Relay und hat damit seine Räumlichkeiten in ein voll ausgestattetes Radio-Broadcast-Center mit innovativem dezentralen Ansatz verwandelt. Dank der Lawo-Lösung ist die Authentic Church bereit für die moderne Produktion einer Vielzahl von Programmen für ihre Anhänger.

Die Authentic Church nutzt für Gottesdienste ein beeindruckendes Kirchengebäude mit 5.000 Plätzen und will ihre Botschaft zusätzlich über Radioprogramme an Hörer in der ganzen Region verbreiten. Nach Prüfung aller Optionen entschied sich das Führungsteam für Lawo-Software und Standard-PC-Hardware für den neuen Radiosender. Dabei arbeitete das Team mit dem lokalen Systemintegrator Mediacity Ads zusammen, einem Lawo-Vertriebspartner in Ruanda.

»Wir freuen uns über die Lösung mit Lawo-Technologie. Damit bieten wir unseren Moderatoren eine flexible und skalierbare Lösung, wodurch sie spannendere Inhalte umsetzen können, ohne sich mit technischen Aspekten befassen zu müssen«, sagt Rutabara Jean de Dieu, Direktor von Radio O und TV O. »Wir haben den Lawo-Trend in Kigali bei den großen Playern beobachtet und umgehend Mediacity kontaktiert, um in dieser Liga mitzuspielen. Mit dieser Entscheidung folgen wir unserer Gesamtstrategie, unsere Broadcast- und Produktions-Workflows zu modernisieren und über eine rein IP-basierte Lösung mit weniger technischem Aufwand mehr leisten zu können.«

Ohne den sonst üblichen Geräteraum verfolgt dieses Projekt — das erste seiner Art in Afrika — einen neuartigen, dezentralen Ansatz, erklären Jesse Kiyingi Maxella, Direktor von Mediacity, und Fred Martin Kiwalabye, IT Media Systems Specialist. »In verschiedenen Gebäuden kommen Standard-PCs und konventionelle IT-Infrastruktur zum Einsatz, um Signale von einem analogen FOH-Mischpult in der Kirche über die virtuelle Lawo-Patchbay zur Relay-VRX-Misch-Software von Lawo zu leiten. Diese virtuelle Patchbay bietet Audioausgänge mit verschiedenen Klangbearbeitungsoptionen – alles geroutet über ein einfaches Ethernet-Kabel.«

Relay ist ein komplettes virtuelles Radiomischpult mit integrierten professionellen Werkzeugen, beispielsweise für Sprachbearbeitung und Mix-Minus. Es läuft auf Standard-PCs oder Laptops und macht damit teure Hardware überflüssig. Dank der intuitiven Multi-Touch-Bedienoberfläche ist Relay mit Assistenzsystemen wie Automix und Autogain einfach zu bedienen. Anwender können sich mit der Relay-Software neben Playout-Systemen, Software-Codecs, Streaming-Encodern und anderen Studioanwendungen ein komplettes Sendestudio auf einem einzigen Touchscreen-PC ‚bauen‘. Es ist sogar möglich, den Sender remote zu steuern.

Fred Martin Kiwalabye von Mediacity erläutert: »Mit der Relay Virtual Sound Card und der Virtual Patch Bay können wir unseren Kunden eine schnell umsetzbare Lösung anbieten, um neue Möglichkeiten im Bereich digitaler und Outdoor-Broadcast-Inhalte zu erschließen und gleichzeitig die Gesamtkosten für die Infrastruktur zu senken.«

Espoir Furaha, der Projektadministrator von Zion Media, freut sich über die Projektbegleitung durch den Systemintegrator: »Die Zusammenarbeit mit Mediacity, einem Branchenführer für Broadcast, Produktion und Workflow-Integration, ist hervorragend.« Evans Mwendwa, alias DJ Spin, Programmchef von Radio O und TV O, fügt hinzu: »Das neue System hat uns die Arbeit im Vergleich zu den analogen Systemen, die wir vorher hatten, sehr erleichtert. Die neuen Workflows, die wir jetzt eingerichtet haben, bringen eine neue Qualität bei Programmgestaltung und Arbeit. Die Entscheidung zu Lawo ist die beste, die wir je getroffen haben.«