Euro Cine Expo Teil 2: Licht

Besonders auch im Lichtbereich gab es bei der Euro Cine Expo 2023 viele Neuheiten, die dem interessierten Publikum präsentiert wurden. Im Folgenden eine Auswahl mit Produkten von Aputure, Astera, Caligri, Creamsource, DoPchoice, Kelvin, Kino Flo, Litegear, Light Bridge, Nanlux, Rosco und Sumolight.

Aputure, Amaran

Die Amaran 150c und 300c sind die ersten vollfarbigen 150-W- und 300-W-LED-Spots dieser Submarke von Aputure, die eine RGBWW-Vollfarbsteuerung, die Vielseitigkeit von optischen und Softlight-Bowens-Mounts, integrierte Bedienelemente und vor allem eine hochwertige Lichtleistung vereinen.

Neu bei Aputure ist Electro Storm mit den Leuchten XT26 und CS15. XT26 ist dabei ein leistungsstarker Punktstrahler mit 2.600 W – dessen Lichtleistung der von 4-kW-HMIs entspricht. Dank motorisiertem Bügel lässt sich der Scheinwerfer fernsteuern (Pan und Tilt).

Er bietet gängige Steuermöglichkeiten, darunter Sidus Link App-Steuerung, LumenRadio CRX, Art-net und sACN.

CS15 ist ein 1.500-W-Spot, dessen Lichtleistung der eines 1,8-kW HMIs entspricht. Der CS15 weist eine eine staub- und wasserdichte IP65-Konstruktion auf. Die Auslieferung ist für Ende 2023 geplant.

Ebenfalls neu ist F14 Fresnel. Das ist ein elektronischer Fresnel-Modifikator mit Aputure-Mount.

Mit einer großen Linse mit Durchmesser 14 Zoll (350 mm) und einem motorisierten, von 18º bis 45º einstellbaren Spot-Flood-Abstrahlwinkelbereich ergänzt der F14 Fresnel die neuen Aputure Electro Storm CS15 und den Electro Storm XT26.

Distributor für Amaran- und Aputure-Leuchten ist New Media AV.

Astera, PlutoFresnel

PlutoFresnel ist ein Fresnel-Scheinwerfer mit Full-Color-LED-Lichtquelle, der mit eingebautem Akku drei Stunden kabellos mit voller Lichtleistung genutzt werden kann. Der PlutoFresnel kann somit nicht nur klassische Fresnel-Scheinwerfer energiesparender ersetzen, sondern er bringt zusätzlich neue Akzente in der Vielseitigkeit für die Anwenderinnen und Anwender ein.

Der Scheinwerfer hat eine Leistungsaufnahme von 80 W und erreicht eine Lichtleistung, die einem traditionellen 300-W-Fresnel-Scheinwerfer mit Halogenbrenner entspricht. Der PlutoFresnel hat auch einen »großen Bruder«, den rund 15 kg schweren LeoFresnel mit 250 W Leistungsaufnahme, der es bei der Lichtleistung mit einem traditionellen 1-kW-Scheinwerfer aufnimmt.

Pluto ermöglicht mit dem internen Akku mobile Einsätze und schnelles Auf- und Umbauen. Dabei unterstützt er die Flexibilität und Einsatzvielfalt durch ein robustes Gehäuse und Wasserfestigkeit gemäß IP55.

Die Leuchte ist primär für den Filmbereich konzipiert, aber sie unterstützt auch andere Einsatzbereiche, was auch der passende, verfügbare Projektionsvorsatz andeutet. Die Leuchte ist über verschiedene Wege fernbedienbar (per App, Wireless DMX, kabelgebundenes DMX) und kann auch per eingebautem Display mit logischer Menüstruktur direkt an der Leuchte bedient werden.

Für den rund 4,6 kg schweren PlutoFresnel gibt es etliches Zubehör: eine Torblende, einen Fuß, eine V-Mount-Adapterplatte und einen Projektionslinsenvorsatz mit Gobo-Slot.

Technologisches Herz der Leuchte ist die fortschrittliche Light-Engine und die Lichtmischtechnologie der Leuchte mit LEDs in RGB, Mint und Amber. Die bringt im Vergleich zu einfachen RGB-LED-Leuchten einen großen Schritt nach vorne. Natürlicheres, konsistentes Licht kann damit erzielt werden. Die Titan-LED-Engine nutzt laut Hersteller einen revolutionären Algorithmus, der eine individuelle Kalibrierung für jede Leuchte erzeugt, nachdem die photometrischen Daten während des Herstellungsprozesses von Astera gemessen wurden.

Der Hersteller verspricht im Ergebnis ein volles Farbspektrum, eine einstellbare Farbtemperatur von 1.750 bis 20.000 K bei Weißlicht, im Bereich von 3.200 K bis 6.500 K wird eine Farbwiedergabe von 96 bis 98 Ra erreicht.

Die Leuchte wird zum Nettopreis von 1.070 Euro angeboten, inklusive der abnehmbaren Fresnellinse.

