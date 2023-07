Euro Cine Expo Teil 3: Kameras, Optiken, Kamerazubehör

Auch im Kamerabereich gab es bei der Euro Cine Expo 2023 etliche Neuheiten. Im Folgenden eine Auswahl von Kameras von Blackmagic, Red und Sony, Optiken und Optikzubehör von Atlas Lenses, Band Pro Munich, Freelensing, Fujifilm, Leitz, P+S Technik, Tilta, Tokina, Xinegear und Zeiss, Kamerazubehör von C-Motion und Kamerasupportsysteme von Hudson Spider, Cartoni und Cinetica.

Kameras

Blackmagic Design, Ursa Mini Pro 12K OLPF

Blackmagic Design war bei der Euro Cine Expo erstmals als Hersteller selbst mit einem eigenen Stand vertreten — bisher wurden BMD-Produkte in Deutschland in aller Regel ausschließlich über Partner gezeigt. Bei der Euro Cine Expo hatte sich Blackmagic jedoch für einen eigenen Auftritt entschieden. Am Stand stellte der Hersteller seine Kameras und die Postproduktion in den Fokus.

Mit der Ursa Mini Pro 12K OLPF war die neueste Version dieser Kamera von Blackmagic Design vor Ort. Sie ist mit einem neuen, hochperformanten optischen Tiefpassfilter (OLPF) bestückt, der den 12K-S35-Sensor der Kamera optimiert.

Der OLPF reduziert störende Artefakte wie Moiré-Effekte und Aliasing unter maximaler Bewahrung von Farb- und wichtigen Bilddetails. Diese Verbesserung der Ursa Mini Pro 12K erhöht besonders ihre Eignung in LED-Caves und -Volumes, wo sie gern verwendet wird.

Ebenfalls zu sehen: Die Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro. Die 6K-Modelle bieten eine native Auflösung von 6.144 x 3.456 Pixeln. Der Dynamikumfang von 13 Blendenstufen mit dualen nativen Grundempfindlichkeiten des Sensors bis zu ISO 25.600 liefert rauscharme Bilder.

Die Kamera bietet interne motorisierte Neutraldichtefilter für 2, 4 und 6 Blendenstufen, die man auf dem LCD wahlweise als ND-Wert, Blendenstufe oder Bruchzahl anzeigen lassen kann.

Zusammen mit dem superhellen 1.500-Nit-HDR-Bildschirm ist das ideal für den Einsatz der Kamera auch in hellem Sonnenlicht, so der Hersteller.

Red, Komodo X

Red war mit diversen Kameras am Stand von Teltec und am Stand von Xinegear vertreten. Unter anderem war hier etwa die erst vor Kürzerem vorgestellte, neue Komodo-X zu sehen (Meldung). Das ist eine neue Modellversion der Komodo-Kamera-Baureihe von Red. Sie ist etwas länger als die ursprüngliche Komodo und mit einem neuen 6K-S35-Sensor, einem RF-Mount als Objektivanschluss und Global Shutter ausgestattet.

Die größte Neuerung der Komodo-X ist dabei der Sensor. Er bietet laut Hersteller 6.144 x 3.240 effektive Pixel bei einem aktiven Bildfenster von 27,03 x 14,26 mm. Die Komodo-X ermöglicht Aufzeichnungen in 6K mit bis zu 80 fps, in 4K schafft sie bis zu 120 fps.

Die Kamera ist mit einem RF-Mount mit Verriegelungsmechanismus ausgestattet. Über einen optionale Mount-Adapter kann die Kamera auch mit PL-Mount-Objektiven genutzt werden. Als Dynamikumfang nennt Red Digital Cinema 16,5+ Blendenstufen. Für die Aufzeichnung bietet die Kamera Redcode HQ, MQ, LQ und ELQ bei 6K und 17:9 mit bis zu 80 fps an.

Als Schnittstellen sind 12G-SDI, USB Typ C eingebaut, zudem gibt es verriegelbare Audio-Schnittstellen mit Phantomspeisung. Ebenfalls integriert: WiFi-Fernbedienung und Cloud-Upload-Funktionalität.

Ebenfalls am Teltec-Stand bei der Euro Cine Expo zu sehen: die Red V-Raptor XL 8K VV, die vor einem Jahr bei der Euro Cine Expo noch ziemlich neu war und für einigen Buzz sorgte.

Sony, Venice Extension System 2

Das Venice Extension System 2 — in der Branche meist Rialto genannt — ist eine deutlich verbesserte Version des Vorgängers. Rialto ist ein Extension-System, bei dem der Sensorblock vom Rest der Kamera abgesetzt werden kann.







Der nun verbesserte Bildsensor der Venice 2 kann mit der neuen Extension flexibel genutzt und vom Body der Kamera abgesetzt werden: bis zu 12 m mit 8K-Sensor ohne Repeater. Ein interner Gyrosensor, programmierbare Tasten und besseres Handling erweitern den Einsatzbereich, zudem bietet das System auch interne ND-Filter.

Außerdem stehen nun mit Rialto 2 mehr Monitor-Tools zur Verfügung, und die interne Kommunikation zwischen Extension und Kamera-Body wurde verbessert: So erkennt der Body nun automatisch, ob der 6K- oder der 8K-Sensor im Einsatz ist.

Die Kamerakopf wiegt ohne Objektiv rund 2 kg, man kann sie handheld, aber auch auf dem Stativ einsetzen.

Motto der Entwickler dieser neuen Version von Rialto war: High Quality, Low Voltage. Der Stromverbrauch von Rialto 2 wurde reduziert, und es gelang auch beim 12-m-Kabel, auf einen Repeater zu verzichten.

Vom neuen Glasfaserkabel gibt es eine 3- und eine 12-m-Version. Das Glasfaserkabel ist laut Hersteller sehr viel robuster als das frühere, gleichzeitig aber auch sehr viel weicher, biegsamer und flexibler, so dass das Gesamtsystem geschmeidiger im Handling ist.

Sony betont, dass man keinen Service-Techniker benötige, wenn man den Sensorblock vom Rest der Kamera absetze.

Rialto 2 kostet rund 18.000 Euro (Netto-Listenpreis).

