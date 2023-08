Lawo-IP-Equipment bei Midlands State University in Simbabwe

Die Midlands State University in Simbabwe betreibt einen eigenen Radiosender und nutzt dort Lawo-Equipment.

Der Radiosender der Midlands State University vermittelt als Teil der Ausbildung ihren Studenten praktische Erfahrungen im Radiobetrieb. Mit der Installation von zwei IP-basierten Radiomischpulten des Typs Crystal von Lawo für zwei neue Studios hat die Universität ihre Broadcast-Kapazitäten unlängst deutlich erweitert.

Das Lawo-Equipment bietet fortschrittliche Funktionen und erlaubt die nahtlose Integration in moderne IP-basierte Abläufe. Die Systemintegration übernahm B+I, der Lawo-Partner in Südafrika.

Herzstück der beiden neuen Studios ist jeweils ein mit zwölf Fadern bestücktes Crystal, ausgestattet mit einer Reihe innovativer Features. Die Crystal-Pulte haben in der Branche aufgrund ihrer Kosteneffizienz, ihres klaren, intuitiven Designs und der Einhaltung der standardbasierten Ravenna/AES67-Netzwerkprotokolle große Anerkennung gefunden. Dies gewährleistet nahtlose Kompatibilität mit anderen IP-basierten Systemen und zukünftige Skalierbarkeit.

Die Crystal-Pulte sind mit modernsten Funktionen ausgestattet, die den Workflow rationalisieren und optimieren. Beispielsweise gleicht die AutoMix-Funktion intelligent die Audiopegel aus, so dass sich die Anwender auf die Erstellung von Inhalten konzentrieren können. Darüber hinaus vereinfacht AutoGain die Einstellung der Mikrofonpegel und gewährleistet so jederzeit eine optimale Audioqualität.

Um die betriebliche Flexibilität weiter zu erhöhen, ist die VisTool-GUI-Building Software von Lawo standardmäßig im Lieferumfang der Crystal-Pulte enthalten. Die Software bietet grafische Touchscreen-Bedienelemente, die an individuelle Arbeitsabläufe angepasst werden können, so dass die User eine intuitive und personalisierte Benutzeroberfläche erstellen können.

Die Crystals nutzen außerdem das Open-Source-Protokoll Ember+ zur nahtlosen Integration mit Automatisierungs-Systemen und anderer Broadcast-Software. Dies ermöglicht eine einfache und effiziente Bedienung und sorgt für ein kohärentes und optimiertes Sendeerlebnis.

In ihrer Zusammenarbeit bei diesem Projekt unterstreichen Lawo, B+I und Midlands State University ihr Engagement für Innovation, Bildung und die Förderung der Broadcasting-Industrie in Simbabwe. Die neuen Radiostudios ermöglichen es den Studenten, wichtige Fähigkeiten in der Radioproduktion zu entwickeln, und bereiten sie auf eine erfolgreiche Karriere in der Rundfunkbranche vor.

Lawo ist stolz darauf, von der Midlands State University als Anbieter für die rundfunktechnische Ausstattung ausgewählt worden zu sein, und gratuliert der Universität zu ihrer Investition in modernste Technologie.

»Wir freuen uns sehr, Teil des Ausbauprojekts des Radiosenders der Midlands State University zu sein«, sagt Ralf Schimmel, Senior Sales Director Southern & Eastern Europe, Africa bei Lawo. »Unsere Crystal-Mischpulte wurden speziell für die sich entwickelnden Anforderungen des modernen Rundfunks entwickelt und bieten eine außergewöhnliche Audioqualität, intuitive Bedienung und umfangreiche Netzwerkfunktionen. Wir sind davon überzeugt, dass die Midlands State University von diesen hochmodernen Lösungen für die Ausbildung und Förderung zukünftiger Profis stark profitieren wird.

Ein Sprecher der Midlands State University kommentierte: »Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Lawo und B+I bei der Entwicklung unserer Radiostudios. Die herausragenden Eigenschaften der Crystal-Mischpulte und die Branchenexpertise von Lawo machten sie zur perfekten Wahl für unsere Anforderungen im Rundfunkbereich. Diese Investition wird die Lernerfahrung unserer Studenten erheblich verbessern und ihnen eine Plattform bieten, um professionelle Radioinhalte zu produzieren.«