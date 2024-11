Lawo optimiert Audioproduktion bei HuskerVision

Seit der Installation im August 2023 profitiert HuskerVision von einer verbesserten Workflow-Effizienz und Flexibilität – ein entscheidender Fortschritt für die Sportproduktion.

HuskerVision, mit Sitz im Michael Grace Production Studio, ist verantwortlich für alle AV- und Broadcast-Produktionen der Universität. Neben Live-Entertainment bei Sportwettkämpfen gehören dazu auch andere Veranstaltungen und Fernsehprogramme, die landesweit im Big Ten Network ausgestrahlt werden. Mit einem Team von 30 bis 50 Studierenden produziert HuskerVision jährlich über 100 TV-Sendungen, die den Athletinnen und Athleten amerikaweit Sichtbarkeit verschaffen.

»Nach über einem Jahr Erfahrung sind wir sehr zufrieden mit der Leistungsfähigkeit und Audioqualität, die uns die Lawo-Installation bietet,« sagt Garrett Hill, Broadcast/Systems Engineer bei HuskerVision. »Wir nutzen die Home-Management-Plattform für Medieninfrastrukturen, zwei redundant konfigurierte A-UHD Core Audio Engines, zwei Power Cores mit Dante-Karten zur Integration vorhandener Systeme, mehrere A-Stage- und A-Digital64-Stageboxen sowie zwei mc²56 Audio-Produktionskonsolen.«

Die Lawo-Lösungen integrieren sich nahtlos in den Workflow von HuskerVision und erhöhen dessen Flexibilität und Effizienz. Hill betont den Mehrwert der Lawo-Systemarchitektur, die eine reibungslose Verwaltung von IP-Audiostreams zwischen Geräten unterschiedlicher Hersteller ermöglicht und damit Arbeitsabläufe erheblich vereinfacht.

»Unsere ersten Erfahrungen mit IP-basiertem Audio in einem ST 2110-nahen Umfeld sind sehr positiv,« erklärt Hill weiter. »Während wir für Video weiterhin Baseband nutzen, haben wir für Audio jetzt ein hybrides Setup aus IP und Baseband. Dadurch konnten wir die Audioqualität verbessern und unsere Abläufe optimieren. Die A-Stage- und A-Digital-Boxen vereinfachen das Signalmanagement in allen Venues, da sie AES67-Streams direkt senden und empfangen können. Die Verwaltung über die Home-Plattform ermöglicht es uns außerdem, Q-Sys- und Dante-Equipment direkt zu steuern und so mehrere gleichzeitige Events mit unterschiedlichen Anforderungen an das Audio-Routing effizient zu managen.«

Die Installation benötigte zwar eine Feinabstimmung des Precision Time Protocol (PTP), um eine stabile Zusammenarbeit mit älteren Netzwerkkomponenten sicherzustellen. Dank des reaktionsschnellen Lawo-Supports konnte HuskerVision den Betrieb jedoch nahezu unterbrechungsfrei fortsetzen – ein Beweis für die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit der Lawo-Lösungen.

HuskerVision plant, die Partnerschaft mit Lawo weiter auszubauen, um die Produktionskapazitäten kontinuierlich zu optimieren. So wird das Team auch künftig Sportfans weltweit mit unvergesslichen Erlebnissen begeistern.

Über HuskerVision

HuskerVision ist die Videoproduktionsfirma des Nebraska College of Athletics und hat sich der Aufgabe verschrieben, Zuschauern weltweit erstklassige Erlebnisse in Ton und Bild zu bieten. Von Live-Übertragungen von Spielen bis hin zu vollständig produzierten Fernsehsendungen, die im Big Ten Network ausgestrahlt werden, garantieren die hochmodernen Einrichtungen und das engagierte Team von HuskerVision Produktionen von höchster Qualität.