Lawo und IntoPix kooperieren bei JPEG XS

Mehrere neue Lawo-Produkte sind künftig JPEG-XS-kompatibel — dank einer Kooperation mit IntoPix.

Eine gemeinsam mit IntoPix konzipierte, erfolgreich umgesetzte JPEG-XS-App für die Lawo-Produktplattform V-Matrix (eigene Schreibweise: V__matrix), hat die Unternehmen motiviert, diesen Entwicklungsweg weiter zu beschreiten. Nun kündigten IntoPix und Lawo heute die JPEG-XS-Kompatibilität für mehrere neue Lawo-Produkte an.

Nun folgen also nach der Lawo-App vm_jpegXS für die V-Matrix-Plattform weitere JPEG-XS-Apps. Diese basieren auf der Integration des Tico-XS Codecs von IntoPix, einem Anbieter innovativer Technologien zur Datenkomprimierung. Dabei wird JPEG-XS-Funktionalität auch direkt in die Home-Apps Multiviewer, UDX-Wandlung mit HDR-Verarbeitung und Stream Transcoder integriert.

Hintergrund

Da die Medienbranche zunehmend die Vorteile IP-basierter und verteilter Produktions-Workflows nutzt, entsteht eine neue Herausforderung: Wie kann man die stetig wachsenden Datenmengen über eine Glasfaserleitung mit fester Bandbreite transportieren, und dennoch Broadcast-Qualität zu erreichen?

Hierfür eröffnet Lawo neue Möglichkeiten: Die Nutzer können künftig auch mit der verlustfreien JPEG-XS-Komprimierung IP-Streams in den Videoformaten HD, 3G und UHD kodieren, verarbeiten und dekodieren — mit den neuen, auf Standard-Servern laufenden Home-Apps von Lawo.

Ein weiteres Ziel dieser Neuerung von Lawo ist es, Broadcaster in die Lage zu versetzen, komprimierte Streams nur im Bedarfsfall zu dekodieren, um die dezentrale Erstellung hochwertiger Inhalte zu beschleunigen — wenn dekodiert werden muss, soll das aber schnell und einfach ablaufen. Die Unterstützung von JPEG XS ist in die Home-Apps – Multiviewer, UDX-Wandlung mit HDR-Verarbeitung und Stream Transcoder – integriert, die auf der NAB 2023 offiziell vorgestellt werden.

JPEG XS bietet sendefähige Kompressionsraten von bis zu 12:1 – ideal für WAN-basierte IP-Netzwerke, deren Bandbreite in der Regel begrenzt ist, während die Anzahl der Kamera-Feeds und Video-Streams ständig wächst. JPEG XS (ISO/IEC 21122) bietet eine visuell verlustfreie Qualität mit einer Verzögerung von weniger als einer Millisekunde (<1 Video-Frame) und wurde für latenzempfindliche Anwendungen entwickelt, darunter Live-Übertragungen von Veranstaltungen über Weitverkehrsnetze.

»Der JPEG XS Content Production Codec von IntoPix ist ein schlankes Bildkodierungssystem, das Videosignale im Mikrosekunden-Bereich verarbeitet«, erklärt Katty Van Mele, Director Business Development bei IntoPix. »Praxistests bestätigen, dass Kompressionsverhältnisse von 4:1 bis 12:1 verlustfreie Videoqualität liefern und gleichzeitig die erforderliche Bandbreite erheblich reduzieren. Höhere Kompressionsraten bis zu 36:1 für weniger kritische Anwendungen sind ebenfalls möglich.«

»Für Lawo ist die Unterstützung von JPEG XS von wesentlicher Bedeutung, um Anwendern die Flexibilität zu bieten, die verfügbare Bandbreite optimal zu auszunutzen«, erläutert Phil Myers, Chief Technology Officer bei Lawo. »IP-Signale werden immer häufiger von entfernten Standorten zu zwei oder mehr Zielorten übertragen – und manchmal sogar wieder zurück. Dies würde 100 GbE oder mehr an Glasfaserbandbreite für unkomprimierte Signale erfordern, was mit höheren Kosten verbunden ist. Unsere Home Multiviewer, UDX-Wandlung mit HDR-Verarbeitung und Stream Transcoder Apps unterstützen von Haus aus die Ein- und Ausgabe von JPEG XS. Selbstverständlich beabsichtigen wir, in Zukunft den gleichen Komfort auch für Endgeräte zu bieten, um eine maximale Agilität und Flexibilität zu erreichen.«