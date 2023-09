Neue MFT-Kamera von Panasonic: G9 II

Der neue Fotoapparat G9 II von Panasonic bietet einen MFT-Sensor.

Panasonic nennt die G9 II selbst als sein neues Flaggschiff-Modell der MicroFourThirds-Serie. Für Kenner der Fotoproduktserien von Panasonic: Der neue Panasonic-Fotoapparat sieht äußerlich aus wie die S5 II (Meldung).

Die G9 II ist mit einem neuen, 25,2-Megapixel-MOS-Sensor und einem neuen Prozessor bestückt. Der Sensor misst, dem MFT-Format entsprechend, 17,3 mm x 13 mm. Zudem ist die Kamera mit einem Phasen-Hybrid-AF ausgestattet, was einen präzisen Autofokus und eine schnelle Verfolgung von sich bewegenden Motiven verspricht.

Im Fotomodus schafft die Kamera Serienaufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde.

Zudem wurde laut Hersteller das beliebte Bildstabilisierungssystem weiter verbessert und kombiniert den 8-stufigen2 B.I.S. (Body Image Stabilizer), den 7,5-stufigen3 5-Achsen Dual I.S. und den fortschrittlichen Active I.S. für eine leistungsfähige Videobildstabilisierung. Zusammen bieten diese Funktionen eine noch bessere Unterstützung für Handheld-Aufnahmen von dynamischen Szenen, die bisher nur schwer zu realisieren waren, erklärt Panasonic.

Darüber hinaus können Kreative mit Leica-Monochrom und den Echtzeit-LUTs neue Fotostile und ganz eigene Looks schaffen.

Video-Eckdaten

Die Kamera kann Videos in 4:2:0, 10-Bit aufzeichnen, der Sensor nutzt eine Auflösung von 5.8K in 4:3 Vollsensor-Aufnahme und 5.7K in 17:9. Sie ermöglicht flexible Bildausschnittoptionen für verschiedene Social Media-Formate.

Weitere Modi mit 4:2:0, 10 Bit, C4K/4K 120p/100p ermöglichen Zeitlupenvideos.

Aufgezeichnet wir in Apple ProRes, was eine hohe Bildqualität bei geringer Komprimierung liefert, so die Belastung des Computers während der Postproduktion reduziert und Postproduction in vielen Fällen ohne Transkodierung ermöglicht.

Aufnahme und Wiedergabe mit einer externen SSD über USB werden unterstützt.

Neue, passende Objektive

Passend zur neuen Kamera stellt Panasonic auch zwei Objektive vor: Das Leica DG Vario-Elmarit 35-100mm/F2.8/Power O.I.S. (H-ES35100) und das Leica DG Vario-Elmar 100-400mm/F4.0-6.3 II Asph./Power O.I.S. (H-RSA100400).

Das 35-100 ist ein überarbeitetes Leica-DG-Objektiv: Das Objektiv mit F2.8 bietet eine hohe Lichtstärke in allen Zoombereichen und ermöglicht so ein breites Spektrum an Fotos, wie etwa auch Abendaufnahmen, bei denen die F2.8-Helligkeit und die Bokeh-Effekte genutzt werden können, die bei Telezoom-Aufnahmen einzigartig sind, um das Motiv hervorheben.

Eine optimale Objektivkonstruktion mit zwei ED-Linsen (Extra-low Dispersion) und einer UED-Linse (Ultra Extra-Low Dispersion) sorgt für eine hervorragende fotografische Leistung im gesamten Zoombereich von 70 mm bis 200 mm (mit Telekonverter, KB-Äquivalenz). Zusätzlich zu Panasonics Nano-Oberflächenvergütungstechnologie ermöglicht die Verwendung eines lichtabschirmenden Teils, das unerwünschtes Licht im Inneren des Objektivs eliminiert, die Erzeugung klarer, natürlicher Farben mit wenig Geisterbildern und Streulicht, so der Hersteller.

Das 100-40o ist ein neues Telekonverter-kompatibles Leica-DG-Objektiv für Ultra-Telezoom-Fotografie und Makroaufnahmen. Dieses neue Objektiv erreicht laut Panasonic eine beeindruckende fotografische Leistung über den gesamten Zoombereich von der Bildmitte bis zum Rand. Eine optimal angeordnete Linsenstruktur mit einer asphärischen Linse, zwei ED-Linsen (Extra-low Dispersion) und einer UED-Linse (Ultra Extra-Low Dispersion) sorgt demnach für detailreiche und schön strukturierte Bilder mit hoher Auflösung und hohem Kontrast. Mit einem Brennweitenbereich von 200 mm bis 800 mm (mit Telekonverter, KB-Äquivalenz) ist das Objektiv ideal geeignet, um schwer zugängliche Motive wie Wildvögel und Tiere sowie Sportereignisse aufzunehmen. Darüber hinaus ermöglicht der separat erhältliche 2,0 x-Telekonverter Makroaufnahmen mit einer Brennweite von 1.600 mm.

Neuer Batteriegriff: DMW-BG1

Panasonic stellt zu dieser Kamera auch einen neuen Batteriegriff vor, der mit einem 8-Richtungs-Joystick ausgestattet ist und mit der G9 II sowie den bereits erhältlichen S5II und S5IIX kompatibel ist.

Preise und Verfügbarkeiten

Alle Neuheiten sollen ab November 2023 verfügbar werden. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen laut Panasonic bei: