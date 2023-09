Sony: 5G-Kamera-Adapter und Standalone-Mischer-Software

Als wichtige Bauteile seiner Remote-Production-Infrastruktur »Networked Live« stellt Sony bei der IBC2023 den 5G-Adapter CBK-RPU7 und den Software-Mischer M2L-X vor.

Der neue 5G-Kamera-Adapter CBK-RPU7 von Sony ist für die Bildübertragung in hoher Qualität über 5G-Netzwerke konzipiert und somit für die direkte Anbindung von Kamerasignalen an Networked-Live-Infrastrukturen.

Der Software-Mischer M2L-X kann sowohl vor Ort als auch via Cloud eingesetzt werden.

Ergänzend stellte Sony bei der IBC2023 auch Updates für einige der bestehenden Produkte im Networked Live-Portfolio vor.

All diese Verbesserungen sollen die Vision von Sony unterstützen, hybride Vor-Ort- und Cloud-Verarbeitung mittels Vernetzung zu kombinieren, um die Logistik und Wirtschaftlichkeit von qualitativ hochwertigen Live-Produktionen zu optimieren.

Networked Live

Unter dem Oberbegriff Networked Live fasst Sony alle Produkte zusammen, die man zu einer Remote-Production-Infrastruktur benötigt und nutzen kann. Es handelt sich also um ein Ökosystem aus Lösungen, Produkten, Services und Partnern, das die optimale und nahtlose Verknüpfung, Verwendung und gemeinsame Nutzung von Ressourcen (Orte, Menschen und Verarbeitung) bei Produktionen ermöglichen soll — ganz gleich wo sie sich befinden. Dabei stützt es sich essenziell auf drei funktionale Säulen: Orchestrierung von Netzwerken und Ressourcen, Bildübertragung sowie hybride Verarbeitung und Funktionen. Die heute vorgestellten Weiterentwicklungen stärken alle drei Säulen.

5G-Kamera-Adapter CBK-RPU7

Der CBK-RPU7 fungiert als tragbares 5G-Videoübertragungsgerät, das an der Kamera angebracht ist. Er ermöglicht eine kabellose und ferngesteuerte Produktion.

Dabei sei das System flexibel und die Signalübertragung robust genug, um die Inhaltserstellung unter diversen Bedingungen zu ermöglichen, erklärt der Hersteller. Damit seien hochwertige, mission-critical Live-Produktion möglich.

In Verbindung mit 5G-Konnektivität ermöglicht der CBK-RPU7 einen optimierten Arbeitsablauf für die Anbindung von Remote-Teams an Studios und Live-Produktionsumgebungen.

Der Formfaktor der neuen Einheit ermöglicht es dank V-Mount, den Adapter direkt an Kameras anzudocken.

Die Verbindung per SDI macht den Adapter auch in anderen Bereichen zu einer leichtgewichtigen Lösung für Live-Produktionen. Der Adapter eignet sich hervorragend für 5G-Netzwerke (unter Verwendung eines Modems), kann aber auch in drahtgebundenen Netzwerken mit eingeschränkter Bandbreite verwendet werden.

Das Gegenstück zum CBK-RPU7, sozusagen der Receiver, ist der Media Edge Prozessor/Gateway NXL-ME80.

In Produktionsumgebungen wird der Encoder CBK-RPU7 zusammen mit der Produktionseinheit NXL-ME80 für das Dekodieren verwendet.

Mit dem von Sony entwickelten Codec-Chip im CBK-RPU7 gehört der Kompromiss zwischen Live-Streaming-Qualität und Latenzzeit der Vergangenheit an, so Sony. Drahtlose Kameras können demnach damit eine ähnliche Leistung wie kabelgebundene Kameras erzielen. Durch die Kombination des CBK-RPU7 mit den neuesten Sony-Kameras wird die Flexibilität beim Einsatz erhöht, so dass unabhängig vom Standort Produktionen in höchster Qualität erstellt werden können.

Der CBK-RPU7 unterstützt eine breite Palette von Formaten, von HD bis 4K, 60p/50, 10-Bit-HDR-Übertragung, was die Kombination mit einer Vielzahl von Kameras für Live-Produktionen auf höchstem Niveau ermöglicht. Zusätzlich zur Unterstützung von Sportproduktionen unterstützt das System auch DCI 4K und 24p. Damit eignet sich der Adapter auch für die Fernüberwachung von Kinofilmen und virtuellen Produktionen.

Der CBK-RPU7 unterstützt nicht nur die neuesten Innovationen bei der HEVC-Kodierung, sondern bietet auch eine Reihe von Funktionen, die einen effizienten Betrieb sicherstellen, während sich die Bediener an entfernten Standorten befinden, erläutert Sony. Die bidirektionale Konnektivität ermöglicht branchenübliche Funktionen wie Tally und Return-Video und umfasst auch Datenverbindungen für Remote-Kamera-Shading.

Software-Mischer M2L-X

Die Software M2L-X soll mehr Flexibilität und Möglichkeiten für den Produktions-Workflow der Kunden eröffnen, besonders auch im Remote-Production-Bereich — mit offener Zusammenarbeit zwischen Anwendungen von Drittanbietern wie Audio-Mixern, Grafiksystemen und Multi-Viewern. M2L-X ist aus Sicht von Sony die ideale Lösung für umfangreiche Live-Produktionen und bietet anpassungsfähige Workflows für die aktuellen Herausforderungen der Live-Produktion im mittleren bis großen Maßstab.

M2L-X ist ein rein software-basierter Produktionsmischer. Er ermöglicht es Anwendern, Broadcast-Produktionen für Nachrichten, Sport und Live-Events schnell und effizient zu verwalten und zu steuern, unabhängig von Standort und Infrastruktur. Ähnlich wie der Hardware-Mischer M2 Live ermöglicht dieser software-basierte Mischer den Produzenten, Video- und Audiomischungen, Grafiken und Untertitel zu orchestrieren — und zwar von jedem beliebigen Standort aus über das Netzwerk, mit einfacher Einrichtung und minimaler Einsatzzeit. M2L-X und M2L entwickeln sich gemeinsam weiter, um die Kunden von Kapitalinvestitionen und Zeitdruck zu befreien.

Gemeinsam mit dem skalierbaren Produktionsmischer MLS-X1 ist der M2L-X aus Sicht von Sony das ideale Paket für hybrides Produzieren mit einheitlichen Abläufen unter Verwendung der beliebten Bedienpanels ICP-X70004. In diesem Fall müssen die Bediener nicht darüber nachdenken, wo sich der Prozessor befindet und ob es sich dabei um Hard- oder Software handelt. Dies bedeutet mehr Flexibilität bei sämtlichen Verfahren und ermöglicht die beste Nutzung der Ressourcen – an jedem Ort, zu jeder Zeit und in jedem Maßstab. Zudem ermöglicht die offene Schnittstelle des Systems M2L-X die Integration mit bestehenden Live-Produktionssystemen für erweiterte Grafiken, beispielsweise das Mischen von Audio für Multi-Viewer.

Zudem gibt Sony die Verfügbarkeit einer SDI-Funktion für den skalierbaren Produktionsmischer MLS-X1 ab Januar 2024 bekannt. Mit Einführung der Eingabe- und Ausgabeoption für SDI können die Kunden von Sony Networked Live nun von einer reinen SDI-Umgebung zu einer gemischten SDI-IP- oder reinen IP-Umgebung übergehen. Mehrere logische Bereitstellungen können über dieselbe Inselkonfiguration parallel erfolgen und später zu anderen oder größeren Mischern kombiniert werden – je nach Produktionsanforderungen, die sich im Laufe der Zeit ändern können.

Orchestrierung von Netzwerken und Ressourcen: fortlaufende Updates

Die Orchestrierung von Netzwerken und Ressourcen beinhaltet die Konfiguration von Geräten und die Regelung von Medienflüssen über LAN, WAN, 5G-Netzwerke oder die Cloud.

Im Zuge der fortlaufenden Weiterentwicklung der Medienorchestrierungs-Plattform VideoIPath von Nevion wurden die Funktionen der Plattform erweitert. Unter anderem kann VideoIPath für die Ground-to-Cloud-Vernetzung verwendet werden. Zudem war das Unternehmen an einer Machbarkeitsstudie beteiligt, mit der während der kürzlichen Krönung von König Charles III die dynamische Priorisierung von Live-Mediensignalen über 5G veranschaulicht wurde.

Nevion verfolgt die Vision, hochmoderne Netzwerkorchestrierung mit neuen und innovativen Methoden zur Unterstützung von Rundfunkbetrieb für IP-basierte Infrastrukturen zu kombinieren, und hat in den letzten Monaten weitere Schritte nach vorne eingeleitet. Mehrere neue Funktionen wurden zu VideoIPath hinzugefügt, um die Verfahren in einer Umgebung mit sehr viel dynamischeren Arbeitsabläufen zu vereinfachen. Die Kunden profitieren dank der Flexibilität der IP-Technologie nun von effizienteren Arbeitsmethoden.

Weitere Neuheiten in diesem Bereich

Bei der Medienübertragung werden Videos, Audio und Daten in Echtzeit zuverlässig und sicher via LAN, WAN und 5G-Netzwerke übertragen. Der Media Edge-Prozessor NXL-ME80 für die Übertragung via WAN ist das erste Produkt, das die neue HEVC-Kodierungstechnologie mit sehr niedriger Latenz von Sony nutzt. Diese Technologie kombiniert eine hohe Komprimierungsrate, sehr niedrige Latenz und die Aufrechterhaltung der höchsten Bildqualität für ferngesteuerte und verteilte Live-Produktionen.

Gleichzeitig wurde auch der software-definierte Medienknoten Nevion Virtuoso um mehrere neue Funktionen optimiert, was die schon bisher beachtlichen Bildübertragungs- und Verarbeitungsfähigkeiten weiter erheblich verbessert. Unter anderem bietet Virtuoso nun JPEG XS über TS (VSF TR-07) zusätzlich zu ST2110 (VSF TR-08), schnelles, unkompliziertes Wechseln, wie typischerweise beim Schattieren erforderlich, und Unterstützung für 3D-LUT-Farbkonvertierung als Teil der Up/Down/Cross (UDC)- und HDR/SDR-Konvertierungsfunktionen. All diese Funktionen stehen auf dem Virtuoso MI der Carrier-Klasse sowie dem Virtuoso RE mit kleinerem Formfaktor zur Verfügung. Den Virtuoso RE hat Nevion auf der NAB 2023 vorgestellt. Er kann bereits bestellt werden kann.

Bei der NAB2023 hatte Sony den Netzwerkadapter CNA-2 für die Kamerasteuerung vorgestellt, der die Überwachung, Konfiguration und Steuerung der Systemkameras von Sony überall im Netzwerk möglich macht. Der CNA-2 ist ab Dezember 2023 verfügbar. Kamerasysteme können so in ferngesteuerte und verteilte Produktionsumgebungen integriert werden. Sony stellt heute zudem drei neue Software-Lizenzen vor, die auf dem CNA-2 installiert werden können: HZC-RCPCN2,HZC-GWCN2 (beide ab Dezember 2023) und HZC-MSUCN2 (ab Frühling 2024). Mit diesen Lizenzen können die Benutzer des CNA-2 mehrere Systemkameras im Netzwerk aus der Ferne konfigurieren und steuern.