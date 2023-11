Genelec-Monitore in koreanischem TV-Tonstudio

Das koreanische Studio 26miles hat seine Dolby-Atmos-Möglichkeiten erweitert — mit Genelec-Equipment.

Studio 26miles ist im südkoreanischen Seoul eine bekannte Adresse für Tonbearbeitung, und dabei steht besonders auch die Mischung von TV-Produktionen und die Synchronisation in verschiedenen Sprachen im Zentrum. Das Studio ist dabei für seine außergewöhnliche Audioqualität und sein hohes Produktionstempo bekannt, erläutert der Lautsprecherhersteller Genelec. Die jüngste Erweiterung des Studios ist ein zusätzlicher Standort mit einem immersiven Mischraum für Mischungen in Dolby Atmos in 7.1.4, in dem man aber auch in Stereo mischen kann, ergänzt durch eine Aufnahmekabine.

Studio 26miles hat an einer Vielzahl von TV-Drama-Hits gearbeitet, darunter »Signal«, »Stranger«, »Arthdal Chronicles«, »Itaewon Class«, »Voice« und »Hometown«. Einen seiner Erfolgsfaktoren sieht das Studio darin, bei der Qualität keine Kompromisse einzugehen. Der Zeitdruck, der bei der Produktion von Fernsehserien oft herrscht, kann einen leicht dazu verführen, Zugeständnisse einzugehen — aber nicht bei Studio 26miles, versichert das Unternehmen.

»Bei TV-Drama-Produktionen steht im Unterschied zu Kinofilmen oft nur eine sehr begrenzte Zeit zur Verfügung«, erklärt Wave Kim, Sound Supervisor von Studio26miles. »Daher werden beim Ton oft Kompromisse eingegangen, und man kümmert sich weniger um die Nachvertonung der Nebengeräusche, als dies beim Film der Fall ist. Unser Studio macht jedoch keinen Unterschied bei der Tonabmischung, egal ob es sich um Stereo, Overseas OTT, 5.1 oder Atmos dreht.«

Ein Bereich, in dem das besonders deutlich wird, ist der Dialog. »Wegen der Komprimierung für die TV-Ausstrahlung geht oft viel Klangqualität verloren. Daher haben wir uns einen differenzierten Ansatz für den Dialogton zu eigen gemacht, der für die Abstimmung von Video und Audio entscheidend ist«, erklärt Kim. »Da der Dialog der wichtigste Weg ist, um die Emotionen der Schauspieler zu spüren, setzen wir unser ganzes Know-how ein, um die Wiedergabe des Dialogs zu verbessern.«

Die Entscheidung, einen dritten Standort zu eröffnen und gleichzeitig in die Atmos-Produktion einzusteigen, ergab sich aus der großen Nachfrage. Die ursprünglichen Pläne des Unternehmens für einen Dolby-Atmos-7.1.4-Mischraum entwickelte sich immer weiter, als die Nachfrage von Branchenriesen wie Netflix anwuchs. Schnell wurde klar, dass das, was ursprünglich als Zukunftsprojekt geplant war, in zwei Jahren Realität werden musste.

Eine der wichtigsten Entscheidungen für Studio 26miles war die Auswahl der Studiomonitore. Das Ziel war es, tadelloses Phasenmanagement in der Mehrkanalabmischung umzusetzen, und so fiel die Wahl auf Genelec — um die gewünschte Qualität zu gewährleisten und gleichzeitig eine schnelle Abwicklung zu ermöglichen.

»Ich bin mit Genelec-Lautsprechern bestens vertraut, weil ich die 1031er verwendet habe, als ich mit dem Abmischen von Musik begann«, erklärt Kim. »Ich nutze Genelec schon seit langem und habe mich so sehr an den Klang dieser Lautsprecher gewöhnt, dass ich nicht das beträchtliche Risiko eingehen wollte, eine andere Marke zu wählen.«

Das Team war sich der hohen Bedeutung der Gleichmäßigkeit bewusst und verließ sich auf die Koaxial-Lautsprechertechnologie von Genelec — und stellte damit sein Engagement für Präzision unter Beweis. »Natürlich hat ein Koaxiallautsprecher eine sehr kontrollierte Richtwirkung. Mit zunehmender Anzahl von Lautsprechern wird jedoch das Phasenmanagement immer wichtiger. An diesem Punkt habe ich beschlossen, dass Koaxiallautsprecher am besten geeignet sind«, erklärt Kim.

Nachdem man sich für die Marke und den Stil der Monitore entschieden hatte, verlief die Gestaltung des Atmos-Raums relativ reibungslos, wobei die Smart Active Monitore von Genelec die richtige Lösung für den Raum darstellten. In Zusammenarbeit mit dem lokalen Genelec-Partner Sama Sound entschied sich Studio 26miles für die Drei-Wege-Modelle The Ones, mit drei 8351 für die L-C-R-Positionen, vier 8341 für die Surrounds und vier 8331 als Overheads. Die tiefen Frequenzen schließlich werden von zwei 7380-Subwoofern wiedergegeben. Das gesamte System wurde mit der GLM-Software (Genelec Loudspeaker Manager) konfiguriert und kalibriert.

»Wir haben in all unseren Facilities alle Monitorlautsprecher auf Genelec umgestellt«, erklärt Kim. »Bei Mehrkanalmischungen müssen wir auf die Phasenlage achten. Daher ist es besser, Monitorlautsprecher derselben Marke, wenn nicht sogar desselben Modells zu verwenden, um die Phasenlage der Kanäle später zu steuern. Aus diesem Grund war es sinnvoll, in allen unseren Studios auf Genelec-Lautsprecher umzusteigen.«

Mit Blick auf das Gesamtprojekt ist Kim mit der Entscheidung für Genelec in der neuen Einrichtung sehr zufrieden. »Als ich mir während der Bauphase einige Arbeiten anhörte, die ich im Hauptstudio in Stereo abmischte, war ich erfreut, dass es keine großen Abweichungen gab, aber wo es nötig war, fügte ich akustische Korrekturen hinzu, um Frequenzeinbrüche an einigen Hörpunkten zu beheben. Ich bin mit dem gesamten Klangspektrum sehr zufrieden, und die Kunden haben mir ein unglaublich positives Feedback gegeben«, sagt er abschließend.